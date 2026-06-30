Surto de Cachopa na VNL repercute na web: 'Para não bater no Flávio' Levantador e central da Seleção Brasileira protagonizaram cena com falha de comunicação

O eletrizante tie-break vencido pelo Brasil contra o Canadá no último domingo (28), pela fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino, deixou os ânimos de Fernando Cachopa à flor da pele. O levantador da Seleção Brasileira quase descontou em Flávio a irritação por um lance que terminou em ponto adversário, na reta final do segundo set.

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Cachopa foi para o saque quando o Canadá vencia a parcial por 23 a 22 e estava próximo de empatar o placar. Pressionado, o levantador colocou a bola em jogo e conseguiu defender o ataque canadense, dando origem a um possível contragolpe brasileiro.

Flávio subiu na tentativa de bloqueio e, após aterrissar, parou de acompanhar a jogada para reclamar de uma possível invasão do time rival. Assim, o central se distraiu e não manteve a bola viva, desperdiçando a chance de igualar o set. O Canadá conseguiu o match point e, em seguida, fechou em 25 a 23, empatando a partida em 1 a 1.

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A situação gerou revolta no companheiro de equipe, que descontou a raiva batendo com força na rede e gritando. A cena viralizou nas redes sociais, sendo inclusive compartilhada pela Volleyball World, parceira de mídia oficial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Nos comentários, "vôleifãs" reagiram à falha na comunicação em quadra dos jogadores do Brasil.

"Cachopa precisou socar a rede para não socar o Flávio", disse um torcedor, em tom de brincadeira. "Acho que o Flávio precisa mudar de carreira para se tornar árbitro, certo?", sugeriu outro.

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Já uma torcedora indicou a Cachopa uma forma de se desestressar: "A Seleção Masculina precisa queimar um pouco de sálvia". O ato é uma antiga prática espiritual indígena que tem o intuito de limpar a "energia negativa" e atrair vibrações positivas.

Fernando Cachopa protagonizou surto na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Quando o Brasil joga na VNL?

Após a conclusão das duas primeiras etapas da VNL, as Seleções Masculina e Feminina terão um tempo extra de descanso antes da semana decisiva. Ao todo, serão nove dias sem jogos nos dois naipes.

A Seleção Masculina volta à quadra apenas no dia 15 de julho e precisa buscar a recuperação na semana derradeira. O Brasil teve um desempenho abaixo do esperado na passagem por Liubliana, na Eslovênia, e acumulou derrotas para Ucrânia, Itália e para os próprios anfitriões. A sequência, interrompida por uma vitória sofrida sobre o Canadá, deixou a equipe em nono lugar, fora da zona de classificação.

Os comandados de Bernardinho agora seguem para Chicago, nos Estados Unidos, onde enfrentarão França, Estados Unidos, Polônia e China. Confira a programação abaixo:

Brasil x França - quarta-feira (15), às 18h Brasil x EUA - quinta-feira (16), às 22h Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h Brasil x China - domingo (19), às 14h

*Todos os jogos correspondem ao horário de Brasília

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