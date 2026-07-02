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Time B da Seleção masculina de vôlei fará cinco amistosos em Santa Catarina

Equipe se prepara para a disputa da Copa Sul-Americana, o principal compromisso da temporada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 16:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Leo Lukas beija o troféu da Copa América de vôlei 2023
Leo Lukas está na lista de convocados da Seleção B de vôlei (Foto: Reprodução/Instagram)

A Seleção B masculina de vôlei terá seus primeiros compromissos no início deste mês. A equipe, comandada por Nery Trambeiro, fará cinco amistosos contra o Chile entre os dias 4 e 9 de julho, em uma espécie de "tour" por Santa Catarina. O objetivo é dar rodagem e ritmo a atletas que estão em observação pela comissão técnica da seleção principal.

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    A série de partidas começa em 4 de julho, às 19h (de Brasília), em São José. Dois dias depois, Brasil e Chile voltam a se enfrentar em Criciúma, às 20h. A sequência continua no dia 7, em Tubarão, às 20h30, e acaba em 8 de de julho, novamente em São José, às 20h.

    Após os amistosos em Santa Catarina, a Seleção B vai à Coreia do Sul. Lá, a equipe fará jogos contra o time local. Os dois períodos de amistosos servem como preparação para a disputa da Copa Sul-Americana, o principal compromisso da temporada, em Cochabamba, na Bolívia.

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    • Confira os jogadores convocados:

    LEVANTADORES

    • Matheus Bieler
    • Matheus Bender
    • Matheus Bento

    OPOSTOS

    • Sabino
    • Samuel

    PONTEIROS

    • Maicon (capitão)
    • Léo Lukas
    • Paulo
    • Thiago Vaccari
    • Marcus Coelho

    CENTRAIS

    • Thiery
    • Guilherme Voss
    • Geovane Kuhnen
    • Yan Patrick

    LÍBEROS

    1. Bandini
    2. João Centola
    Seleção B de vôlei masculino treina em Saquarema (RJ)
    Seleção B de vôlei masculino treina em Saquarema (Foto: Reprodução/CBV)

    Veja o calendário de amistosos da Seleção B em Santa Catarina:

    • 4/7 (sábado) – Brasil x Chile, às 19h – São José
    • 6/7 (segunda-feira) – Brasil x Chile, às 20h – Criciúma
    • 7/7 (terça-feira) – Brasil x Chile, às 20h30 – Tubarão
    • 8/7 (quarta-feira) – Brasil x Chile, às 20h – Jaraguá do Sul
    • 9/7 (quinta-feira) – Brasil x Chile, às 20 – São José
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