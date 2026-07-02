Time B da Seleção masculina de vôlei fará cinco amistosos em Santa Catarina
Equipe se prepara para a disputa da Copa Sul-Americana, o principal compromisso da temporada
A Seleção B masculina de vôlei terá seus primeiros compromissos no início deste mês. A equipe, comandada por Nery Trambeiro, fará cinco amistosos contra o Chile entre os dias 4 e 9 de julho, em uma espécie de "tour" por Santa Catarina. O objetivo é dar rodagem e ritmo a atletas que estão em observação pela comissão técnica da seleção principal.
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A série de partidas começa em 4 de julho, às 19h (de Brasília), em São José. Dois dias depois, Brasil e Chile voltam a se enfrentar em Criciúma, às 20h. A sequência continua no dia 7, em Tubarão, às 20h30, e acaba em 8 de de julho, novamente em São José, às 20h.
Após os amistosos em Santa Catarina, a Seleção B vai à Coreia do Sul. Lá, a equipe fará jogos contra o time local. Os dois períodos de amistosos servem como preparação para a disputa da Copa Sul-Americana, o principal compromisso da temporada, em Cochabamba, na Bolívia.
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Confira os jogadores convocados:
LEVANTADORES
- Matheus Bieler
- Matheus Bender
- Matheus Bento
OPOSTOS
- Sabino
- Samuel
PONTEIROS
- Maicon (capitão)
- Léo Lukas
- Paulo
- Thiago Vaccari
- Marcus Coelho
CENTRAIS
- Thiery
- Guilherme Voss
- Geovane Kuhnen
- Yan Patrick
LÍBEROS
- Bandini
- João Centola
Veja o calendário de amistosos da Seleção B em Santa Catarina:
- 4/7 (sábado) – Brasil x Chile, às 19h – São José
- 6/7 (segunda-feira) – Brasil x Chile, às 20h – Criciúma
- 7/7 (terça-feira) – Brasil x Chile, às 20h30 – Tubarão
- 8/7 (quarta-feira) – Brasil x Chile, às 20h – Jaraguá do Sul
- 9/7 (quinta-feira) – Brasil x Chile, às 20 – São José
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