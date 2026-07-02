Time B da Seleção masculina de vôlei fará cinco amistosos em Santa Catarina Equipe se prepara para a disputa da Copa Sul-Americana, o principal compromisso da temporada

A Seleção B masculina de vôlei terá seus primeiros compromissos no início deste mês. A equipe, comandada por Nery Trambeiro, fará cinco amistosos contra o Chile entre os dias 4 e 9 de julho, em uma espécie de "tour" por Santa Catarina. O objetivo é dar rodagem e ritmo a atletas que estão em observação pela comissão técnica da seleção principal.

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A série de partidas começa em 4 de julho, às 19h (de Brasília), em São José. Dois dias depois, Brasil e Chile voltam a se enfrentar em Criciúma, às 20h. A sequência continua no dia 7, em Tubarão, às 20h30, e acaba em 8 de de julho, novamente em São José, às 20h.

Após os amistosos em Santa Catarina, a Seleção B vai à Coreia do Sul. Lá, a equipe fará jogos contra o time local. Os dois períodos de amistosos servem como preparação para a disputa da Copa Sul-Americana, o principal compromisso da temporada, em Cochabamba, na Bolívia.

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Confira os jogadores convocados:

LEVANTADORES

Matheus Bieler

Matheus Bender

Matheus Bento

OPOSTOS

Sabino

Samuel

PONTEIROS

Maicon (capitão)

Léo Lukas

Paulo

Thiago Vaccari

Marcus Coelho

CENTRAIS

Thiery

Guilherme Voss

Geovane Kuhnen

Yan Patrick

LÍBEROS

Bandini João Centola

Seleção B de vôlei masculino treina em Saquarema (Foto: Reprodução/CBV)

Veja o calendário de amistosos da Seleção B em Santa Catarina: