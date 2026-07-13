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Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027

Em nono lugar no ranking, seleção russa já tem vaga garantida na próxima edição do torneio

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De regata vermelha, Arina Fedorovtseva realiza manchete em jogo pela seleção russa de vôlei feminino
Rússia tem vaga garantida na VNL 2027 (Foto: Divulgação/FIVB)

A Liga das Nações de Vôlei Feminino contará com a seleção russa entre as participantes em 2027. Com o fim da suspensão imposta pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e o encerramento da fase classificatória da edição atual do campeonato, neste domingo (12), a Rússia garantiu vaga na competição no lugar da Bulgária, rebaixada em 18º lugar.

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    De acordo com o regulamento da VNL, a última colocada é substituída no ano seguinte pela seleção mais bem posicionada no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) que ainda não esteja disputando a competição. Desde a adesão da entidade pelo fim da punição, a Rússia foi reintroduzida em nono lugar do ranking mundial feminino, com a mesma pontuação que tinha antes do banimento (277.59). É a melhor colocação de um time fora do torneio anual de seleções.

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    A Rússia estava suspensa dos eventos esportivos por conta da guerra com a Ucrânia, que teve início em 2022. Caso não houvesse a reviravolta na medida, a Argentina (19º) se classificaria para a próxima edição da VNL.

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    • Em três participações, a Rússia tem como melhor resultado o sétimo lugar na edição inaugural, em 2018. A última vez que disputou o campeonato foi em 2021, na "bolha de Rimini", na Itália.

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    No masculino, a Rússia também deve confirmar presença na VNL 2027. Em terceiro no ranking com 352.10 pontos, os russos aguardam apenas a definição da seleção rebaixada. Cuba ocupa a última posição da tabela antes da terceira e última semana de fase classificatória, que começa na próxima quarta-feira (16).

    De regata azul, Arina Fedorovtseva, da Rússia, olha para cima e realiza movimento de ataque em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020
    Arina Fedorovtseva é o principal nome da seleção russa (Foto: Volleyball World)

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    Entenda a interrupção da suspensão da Rússia

    Em decisão tomada na última terça-feira (7), o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou a interrupção provisória da suspensão imposta à Rússia. A punição estava em vigor desde 12 de outubro de 2023 devido a desdobramentos geopolíticos envolvendo o conflito com a Ucrânia.

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    De acordo com a nota, a revogação da medida ocorre após uma análise detalhada conduzida pela Comissão de Assuntos Jurídicos do COI. O órgão concluiu que o Comitê Olímpico Russo (ROC) cumpriu exigências fundamentais de governança territorial e esportiva.

    Embora o parecer do COI represente um sinal verde definitivo a nível olímpico, o retorno prático das delegações russas aos campeonatos mundiais e continentais ainda dependerá do aval individual de cada modalidade.

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