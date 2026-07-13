Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027
Em nono lugar no ranking, seleção russa já tem vaga garantida na próxima edição do torneio
A Liga das Nações de Vôlei Feminino contará com a seleção russa entre as participantes em 2027. Com o fim da suspensão imposta pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e o encerramento da fase classificatória da edição atual do campeonato, neste domingo (12), a Rússia garantiu vaga na competição no lugar da Bulgária, rebaixada em 18º lugar.
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De acordo com o regulamento da VNL, a última colocada é substituída no ano seguinte pela seleção mais bem posicionada no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) que ainda não esteja disputando a competição. Desde a adesão da entidade pelo fim da punição, a Rússia foi reintroduzida em nono lugar do ranking mundial feminino, com a mesma pontuação que tinha antes do banimento (277.59). É a melhor colocação de um time fora do torneio anual de seleções.
A Rússia estava suspensa dos eventos esportivos por conta da guerra com a Ucrânia, que teve início em 2022. Caso não houvesse a reviravolta na medida, a Argentina (19º) se classificaria para a próxima edição da VNL.
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Em três participações, a Rússia tem como melhor resultado o sétimo lugar na edição inaugural, em 2018. A última vez que disputou o campeonato foi em 2021, na "bolha de Rimini", na Itália.
No masculino, a Rússia também deve confirmar presença na VNL 2027. Em terceiro no ranking com 352.10 pontos, os russos aguardam apenas a definição da seleção rebaixada. Cuba ocupa a última posição da tabela antes da terceira e última semana de fase classificatória, que começa na próxima quarta-feira (16).
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Entenda a interrupção da suspensão da Rússia
Em decisão tomada na última terça-feira (7), o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou a interrupção provisória da suspensão imposta à Rússia. A punição estava em vigor desde 12 de outubro de 2023 devido a desdobramentos geopolíticos envolvendo o conflito com a Ucrânia.
De acordo com a nota, a revogação da medida ocorre após uma análise detalhada conduzida pela Comissão de Assuntos Jurídicos do COI. O órgão concluiu que o Comitê Olímpico Russo (ROC) cumpriu exigências fundamentais de governança territorial e esportiva.
Embora o parecer do COI represente um sinal verde definitivo a nível olímpico, o retorno prático das delegações russas aos campeonatos mundiais e continentais ainda dependerá do aval individual de cada modalidade.
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