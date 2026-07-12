Brasil vai à semana decisiva da VNL sem Douglas Souza Seleção masculina luta pela classificação à fase final

Após uma semana de pausa, a Seleção Brasileira inicia a terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina a partir desta quarta-feira (15). O ponteiro Douglas Souza, que integrou o time nas duas primeiras semanas, não está na lista de convocados para a etapa de Chicago, nos Estados Unidos.

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Na última semana, Douglas viajou a São Paulo para se casar com o streamer Gabriel Campos. A cerimônia aconteceu na última quinta-feira (9) e reuniu jogadores de vôlei. Campeão olímpico com o Brasil nos Jogos Rio 2016, o ponteiro havia se aposentado da Seleção em 2022, após os Jogos de Tóquio, mas conversou com o técnico Bernardinho e alinhou seu retorno para defender a amarelinha nesta temporada.

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Fora das duas primeiras semanas da Liga das Nações para tratar de um edema ósseo nas costas, Lukas Bergmann também não aparece na lista publicada para a terceira semana. O ponteiro Maicon, que participou dos amistosos contra o Chile com a Seleção B na última semana, está listado como jogador reserva.

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Brasil luta pela classificação à fase final

Após as duas primeiras etapas, o Brasil aparece na nona posição da tabela da VNL, com cinco vitórias e 13 pontos. Oito equipes avançam para a fase de mata-mata, mas apenas sete vagas estão em disputa, já que a China, atual 17ª colocada, já tem lugar garantido nas quartas de final como anfitriã da etapa decisiva.

Desde a criação da Liga das Nações, em 2018, o Brasil nunca ficou fora da fase final. Na terceira semana, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho terá pela frente França, Estados Unidos, Polônia e China.

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Jogadores da seleção brasileira comemoram vitória durante a primeira semana da VNL (Foto: Volleyball World)

Veja a lista

Levantadores: Cachopa e Brasília

Opostos: Darlan e Bryan

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lucarelli, Arthur Bento, Maicon (reserva)

Centrais: Pinta, Judson, Flávio e Barreto

Líberos: Maique e Pureza

Jogos do Brasil na terceira semana da VNL masculina

Chicago, Estados Unidos

França x Brasil - quarta-feira (15), às 18h

Estados Unidos x Brasil - quinta-feira (16), às 22h

Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h

China x Brasil - domingo (19), às 14h

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* horários de Brasília

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