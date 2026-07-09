Federação Polonesa de Vôlei critica FIVB sobre retorno da Rússia O presidente da federação garantiu que a Polônia não concederá vistos aos russos

Após a confirmação da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) sobre o fim do banimento à Rússia, o presidente da Federação Polonesa de Vôlei, Sebastian Świderski, criticou a decisão. Em entrevista à TVP Sport, o dirigente polonês disse estar "um pouco chocado e muito surpreso" com a notícia.

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- Primeiramente, nada mudou fora da fronteira leste. Pessoas ainda estão sendo bombardeadas e assassinadas. Provavelmente, como recompensa pela suspensão pelo COI, a Rússia bombardeou a Ucrânia com bastante força à noite.

O ex-jogador ainda convidou os membros da entidade a viajarem à Ucrânia para verem "como é a vida lá diariamente". O polonês questionou como os dirigentes da FIVB agiriam se a Rússia atacasse o país deles e se também tomariam tais decisões de forma tão rápida.

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Rapidez na volta da Rússia no vôlei

Świderski citou que, duas semanas atrás, houve uma reunião no Ministério do Esporte e Turismo com um representante da Volleyball World, na qual o tema foi tratado. "Foi feita uma pergunta do ministério sobre a Rússia e a Bielorrússia. A resposta, claro, baseou-se em aguardar pela decisão do COI, com a condição de que não parece que isso aconteceria tão cedo. Além disso, foi assegurado que a FIVB ainda teria que tomar uma decisão posteriormente. Então ficamos muito tranquilos", comentou.

Dessa forma, o dirigente polonês criticou a velocidade na decisão da FIVB logo após a nota oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI). "O COI emite uma decisão e a FIVB é a primeira das federações mundiais a confirmar essa decisão e permitir que a seleção russa compita em todos os aspectos", declara.

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Após o fim do banimento, a Rússia já voltou aos rankings oficiais da federação. No vôlei masculino, por exemplo, o país aparece na terceira colocação, com 352,10 pontos, atrás apenas da líder Polônia (377,54) e da Itália (367,53), e à frente de seleções como a brasileira, na sétima posição (316,79). Os times retornaram aos gráficos oficiais com a mesma pontuação que possuíam no momento em que as posições foram congeladas.

Em 2021, Brasil não foi páreo para o Comitê Olímpico Russo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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- Essa é uma decisão muito estranha para mim, porque é beneficiado não jogar e não marcar pontos. É completamente incompreensível.

Mesmo sem competir no ranking desde setembro de 2021, em partida contra a Polônia, a ótima posição da equipe russa deve garantí-la no Campeonato Europeu, no Mundial e nos Jogos Olímpicos, como explica o presidente da Federação Polonesa. Świderski ainda colocou em xeque o funcionamento da decisão nos campeonatos.

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"Não vou forçar ninguém a boicotar, mas, por outro lado, não vou dizer que alguém necessariamente deve jogar contra a Rússia. É decisão de cada indivíduo, de acordo com sua própria consciência e convicções", afirmou o dirigente. "Ao mesmo tempo, estamos aguardando diretrizes do nosso país, do ministério, do governo, do Estado. Sabemos que um jogo da Rússia na Polônia é impossível."

O presidente explicou que eles se encontram em uma situação difícil: por um lado, há uma federação mundial que os obrigará a receber a Rússia em seu território, enquanto, por outro, o próprio país não concederá visto de entrada nem permissão de residência aos russos. Diante disso, Sebastian Świderski concluiu dizendo que não consegue imaginar como será uma situação dessas.

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