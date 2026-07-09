logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Federação Polonesa de Vôlei critica FIVB sobre retorno da Rússia

O presidente da federação garantiu que a Polônia não concederá vistos aos russos

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
09/07/2026 10:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Seleção de vôlei masculino da Polônia em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)
Seleção de vôlei masculino da Polônia em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

Após a confirmação da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) sobre o fim do banimento à Rússia, o presidente da Federação Polonesa de Vôlei, Sebastian Świderski, criticou a decisão. Em entrevista à TVP Sport, o dirigente polonês disse estar "um pouco chocado e muito surpreso" com a notícia.

  • Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei

    Vôlei
    Há 13 horas
  • Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020

    Rússia está de volta ao vôlei mundial

    Vôlei
    Há 19 horas
  • Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

    Mais Esportes
    Há 1 dia

    • ➡️ Rússia está de volta ao vôlei mundial

    - Primeiramente, nada mudou fora da fronteira leste. Pessoas ainda estão sendo bombardeadas e assassinadas. Provavelmente, como recompensa pela suspensão pelo COI, a Rússia bombardeou a Ucrânia com bastante força à noite.

    O ex-jogador ainda convidou os membros da entidade a viajarem à Ucrânia para verem "como é a vida lá diariamente". O polonês questionou como os dirigentes da FIVB agiriam se a Rússia atacasse o país deles e se também tomariam tais decisões de forma tão rápida.

    continua após a publicidade

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

  • Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

    A queda precoce do Brasil na Copa é o maior fracasso da carreira de Ancelotti?

    Futebol Internacional
    Há 12 horas
  • Telão mostra análise do VAR durante jogo da COpa do Mundo

    França x Marrocos terá novidade no VAR após decisão da Fifa

    Copa do Mundo 2026
    Há 29 minutos
  • Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis

    Marrocos é o país africano que mais venceu europeus em mata-mata de Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas

    • Rapidez na volta da Rússia no vôlei

    Świderski citou que, duas semanas atrás, houve uma reunião no Ministério do Esporte e Turismo com um representante da Volleyball World, na qual o tema foi tratado. "Foi feita uma pergunta do ministério sobre a Rússia e a Bielorrússia. A resposta, claro, baseou-se em aguardar pela decisão do COI, com a condição de que não parece que isso aconteceria tão cedo. Além disso, foi assegurado que a FIVB ainda teria que tomar uma decisão posteriormente. Então ficamos muito tranquilos", comentou.

    Dessa forma, o dirigente polonês criticou a velocidade na decisão da FIVB logo após a nota oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI). "O COI emite uma decisão e a FIVB é a primeira das federações mundiais a confirmar essa decisão e permitir que a seleção russa compita em todos os aspectos", declara.

    continua após a publicidade

    Após o fim do banimento, a Rússia já voltou aos rankings oficiais da federação. No vôlei masculino, por exemplo, o país aparece na terceira colocação, com 352,10 pontos, atrás apenas da líder Polônia (377,54) e da Itália (367,53), e à frente de seleções como a brasileira, na sétima posição (316,79). Os times retornaram aos gráficos oficiais com a mesma pontuação que possuíam no momento em que as posições foram congeladas.

    Em 2021, Brasil não foi páreo para o Comitê Olímpico Russo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Em 2021, Brasil não foi páreo para o Comitê Olímpico Russo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

    ➡️ Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei

    - Essa é uma decisão muito estranha para mim, porque é beneficiado não jogar e não marcar pontos. É completamente incompreensível.

    Mesmo sem competir no ranking desde setembro de 2021, em partida contra a Polônia, a ótima posição da equipe russa deve garantí-la no Campeonato Europeu, no Mundial e nos Jogos Olímpicos, como explica o presidente da Federação Polonesa. Świderski ainda colocou em xeque o funcionamento da decisão nos campeonatos.

    continua após a publicidade

    "Não vou forçar ninguém a boicotar, mas, por outro lado, não vou dizer que alguém necessariamente deve jogar contra a Rússia. É decisão de cada indivíduo, de acordo com sua própria consciência e convicções", afirmou o dirigente. "Ao mesmo tempo, estamos aguardando diretrizes do nosso país, do ministério, do governo, do Estado. Sabemos que um jogo da Rússia na Polônia é impossível."

    O presidente explicou que eles se encontram em uma situação difícil: por um lado, há uma federação mundial que os obrigará a receber a Rússia em seu território, enquanto, por outro, o próprio país não concederá visto de entrada nem permissão de residência aos russos. Diante disso, Sebastian Świderski concluiu dizendo que não consegue imaginar como será uma situação dessas.

    continua após a publicidade

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Vôlei

    Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei

    Há 13 horas
    Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020

    Vôlei

    Rússia está de volta ao vôlei mundial

    Há 19 horas
    Julia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil na vitória sobre o Japão

    Vôlei

    Júlia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL: 'Ninguém desistiu'

    Há 22 horas
    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

    Mais Esportes

    Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27

    Há 1 dia
    Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina

    Vôlei

    Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL feminina

    Há 1 dia
    Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo contra a China na VNL

    Vôlei

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão na VNL feminina

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Dia sem copa (reprodução)

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL

    Brasil x Japão na Liga das Nações: horário e onde assistir

    O técnico José Roberto Guimarães, da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, demonstra preocupação e leva a mão esquerda ao rosto

    Sem Tainara, Zé Roberto busca solução para a saída na reta final da VNL

    Seleção Brasileira feminina de vôlei posa para foto após vitória na VNL

    Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários

    Bloqueio do Brasil em ataque de jogadora francesa na VNL

    Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL

    CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

    Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    De camisa grená, Willner Rivas, número 18 da seleção masculina de vôlei da Venezuela, saca com a mão direita em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020

    Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

    À esquerda, Jaque, com a camisa rubro-negra do Sesc Flamengo, vibra de boca aberta; no centro, Kuznetsova, com a camisa preta do Praia Clube, comemora um ponto sorrindo; à direita, Bianca Bertolino, com a camisa tricolor do Fluminense, sorri em foto oficial

    Praia Clube, Flamengo e mais: times da Superliga reforçam elencos para 2026/27

    Atletas da Seleção, o casal formado por Julia Kudiess e Leo Lukas em Saquarema (RJ)

    Julia Kudiess se declara para Leo Lukas após atuação em amistoso da Seleção

    Maicon Santos pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Maicon brilha, e Seleção B masculina de vôlei vence amistoso contra o Chile

    Anders Mol, de olhos fechados, e Christian Sorum beijam as medalhas de ouro do vôlei de praia de Tóquio 2020

    Brasil x Noruega: dupla campeã olímpica inspirou os 'vikings do vôlei de praia'