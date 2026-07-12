Craque do Sesc Flamengo sofre mesma lesão de Julia Kudiess na VNL Destaque na última Superliga, Masa Kirov deve desfalcar o Rubro-Negro por nove meses

Uma nova baixa por lesão foi confirmada entre as centrais da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A sérvia Masa Kirov, do Sesc RJ Flamengo, rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo, mesma contusão que tirou Julia Kudiess do restante da temporada com a Seleção Brasileira.

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Kirov se lesionou no terceiro set da vitória sobre a Alemanha por 3 sets a 0, no último sábado (11), pela etapa de Belgrado. De acordo com o portal local Sport Klub, um médico da equipe da Sérvia confirmou a necessidade de cirurgia e, consequentemente, a ausência da jogadora de 20 anos nos próximos compromissos da seleção. O técnico Zoran Terzic demonstrou preocupação com a situação envolvendo a meio de rede em entrevista pós-jogo.

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O tempo estimado para a recuperação desse tipo de lesão é de nove meses. Com isso, Kirov também será desfalque para o Sesc RJ Flamengo em boa parte da temporada de clubes. Caso se recupere dentro do prazo esperado, a central retornará às quadras apenas em abril do ano que vem, quando serão disputados os playoffs da Superliga 2026/27.

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Masa Kirov encerra sua trajetória na VNL 2026 como 21ª maior bloqueadora da competição, com 15 pontos. Contra a Alemanha, a promessa sérvia começou como titular e marcou nove pontos — seis de ataque e três de bloqueio.

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Com cinco vitórias e 20 pontos conquistados em 12 jogos, a Sérvia ficou em 11º lugar na Liga das Nações. É o quarto ano seguido que a seleção fica de fora da fase final do torneio.

Em seu primeiro ano no Brasil, Kirov foi um dos destaques da campanha do Sesc RJ Flamengo que culminou na queda na semifinal da Superliga para o Praia Clube, após três jogos. A sérvia anotou 75 pontos de bloqueio no campeonato, ficando empatada com Diana, do Sesi Bauru, como quinta maior pontuadora no fundamento.

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Masa Kirov era um dos destaques da Sérvia na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Julia Kudiess sofre lesão e desfalca o Brasil na VNL

O Brasil tem mais um desfalque importante para a fase final da Liga das Nações. A central Julia Kudiess sofreu lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a partida com os Estados Unidos, na madrugada deste domingo (12).

Segundo comunicado da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a jogadora já iniciou o tratamento de fisioterapia e retornará ao Brasil para mais avaliações médicas. Julia sentiu o problema no início do segundo set, ao aterrissar de mau jeito após tentativa de bloqueio. Ela saiu de quadra andando, amparada por membros da comissão técnica.

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