Ao vivo! Acompanhe Brasil x Tailândia na VNL feminina Seleção já está classificada para a fase final da competição

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Na madrugada deste sábado (11), o Brasil volta à quadra pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A seleção feminina enfrenta a Tailândia, a partir das 3h30 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

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➡️Líbero da Seleção, Marcelle é destaque contra equipe de melhor defesa da VNL

Veja os lances do jogo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 15 16 Tailândia 2 25 25

FIM DE 2º SET - BRASIL 16 X 25 TAILÂNDIA

No ataque, Tailândia fecha o segundo set - 25 a 16 Sasipaporn leva a Tailândia ao set point - 24 a 16 Helena fica no bloqueio da Tailândia - 22 a 15 Erro de ataque do Brasil - 20 a 15 PAREDÃO! Bloqueio brasileiro volta a funcionar! 17 a 14 Tempo técnico para a Tailândia Luzia anota mais um no ataque - 17 a 11 Zé Roberto pede tempo Ajcharaporn explora o bloqueio do Brasil - 16 a 10 Erro de ataque da Tailândia - 14 a 9 Sasipaporn solta o braço, sem defesa para as brasileiras - 13 a 7 Kisy encara o bloqueio tailandês - 11 a 5 Zé Roberto pede tempo Ace da Tailândia, que abre vantagem - 8 a 4 Kisy aproveita bola de xeque e deixa tudo igual! 4 a 4 Luzia ataca para fora - 4 a 2 Thatdao aproveita bola de xeque - 2 a 1 para a Tailândia Kisy, no ataque, faz o primeiro ponto do set - 1 a 0 para o Brasil

FIM DE 1º SET - BRASIL 15 X 25 TAILÂNDIA

Tailândia fecha a conta com ataque rápido pelo meio - 25 a 15 Mais um erro de ataque da Tailândia - 23 a 15 Rosamaria solta o braço! 21 a 13 Erro de ataque da Tailândia - 21 a 10 Tailândia pontua após rali de 48 segundos - 20 a 8 Macris aciona bola rápida pelo meio com Luzia! 19 a 8 Kisy explora o bloqueio tailandês - 18 a 7 Sasipaporn pontua em bola de xeque - 17 a 6 Tailândia abre vantagem e Zé Roberto para o jogo novamente - 15 a 5 Helena ataca para fora - 12 a 4 Kisy solta o braço na pipe e pontua para o Brasil! 10 a 3 É paredão! Brasil anota seu primeiro ponto de bloqueio - 6 a 2 Ace da Tailândia, Zé Roberto pede tempo - 6 a 1 Tailândia explora o bloqueio brasileiro e abre vantagem - 4 a 0 Saque da Tailândia toca na fita e cai na quadra do Brasil - 1 a 0

PRÉ-JOGO

Brasil vem escalado com Kisy, Luzia, Helena, Rosamaria, Lorena, Macris e Natinha Jogadoras estão em quadra para o aquecimento Após a vitória sobre a Polônia, na manhã de sexta-feira (10), o Brasil já está classificado para a fase final

Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Rosamaria

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Maiara Basso

CENTRAIS

Diana

Julia Kudiess

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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A líbero Marcelle durante o jogo entre Brasil e Polônia pela VNL (Foto: Volleyball World)

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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🏐✅ Ficha técnica

VNL Feminina 2026

Brasil x Tailândia

📅 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 3h30 (de Brasília)

📍 Local: Osaka, Japão

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

Jogos do Brasil na terceira semana:

Osaka, Japão

Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

* Horários de Brasília