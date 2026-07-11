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Ao vivo! Acompanhe Brasil x Tailândia na VNL feminina

Seleção já está classificada para a fase final da competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
11/07/2026 03:08
Atualizado há 1 minutos
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A central Julia Kudiess ataca durante o duelo contra a Polônia pela VNL
A central Julia Kudiess ataca durante o duelo contra a Polônia pela VNL (Foto: Volleyball World)

Na madrugada deste sábado (11), o Brasil volta à quadra pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A seleção feminina enfrenta a Tailândia, a partir das 3h30 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

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    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    0

    15

    16

    Tailândia

    2

    25

    25

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    • FIM DE 2º SET - BRASIL 16 X 25 TAILÂNDIA

    1. No ataque, Tailândia fecha o segundo set - 25 a 16
    2. Sasipaporn leva a Tailândia ao set point - 24 a 16
    3. Helena fica no bloqueio da Tailândia - 22 a 15
    4. Erro de ataque do Brasil - 20 a 15
    5. PAREDÃO! Bloqueio brasileiro volta a funcionar! 17 a 14
    6. Tempo técnico para a Tailândia
    7. Luzia anota mais um no ataque - 17 a 11
    8. Zé Roberto pede tempo
    9. Ajcharaporn explora o bloqueio do Brasil - 16 a 10
    10. Erro de ataque da Tailândia - 14 a 9
    11. Sasipaporn solta o braço, sem defesa para as brasileiras - 13 a 7
    12. Kisy encara o bloqueio tailandês - 11 a 5
    13. Zé Roberto pede tempo
    14. Ace da Tailândia, que abre vantagem - 8 a 4
    15. Kisy aproveita bola de xeque e deixa tudo igual! 4 a 4
    16. Luzia ataca para fora - 4 a 2
    17. Thatdao aproveita bola de xeque - 2 a 1 para a Tailândia
    18. Kisy, no ataque, faz o primeiro ponto do set - 1 a 0 para o Brasil

    FIM DE 1º SET - BRASIL 15 X 25 TAILÂNDIA

    1. Tailândia fecha a conta com ataque rápido pelo meio - 25 a 15
    2. Mais um erro de ataque da Tailândia - 23 a 15
    3. Rosamaria solta o braço! 21 a 13
    4. Erro de ataque da Tailândia - 21 a 10
    5. Tailândia pontua após rali de 48 segundos - 20 a 8
    6. Macris aciona bola rápida pelo meio com Luzia! 19 a 8
    7. Kisy explora o bloqueio tailandês - 18 a 7
    8. Sasipaporn pontua em bola de xeque - 17 a 6
    9. Tailândia abre vantagem e Zé Roberto para o jogo novamente - 15 a 5
    10. Helena ataca para fora - 12 a 4
    11. Kisy solta o braço na pipe e pontua para o Brasil! 10 a 3
    12. É paredão! Brasil anota seu primeiro ponto de bloqueio - 6 a 2
    13. Ace da Tailândia, Zé Roberto pede tempo - 6 a 1
    14. Tailândia explora o bloqueio brasileiro e abre vantagem - 4 a 0
    15. Saque da Tailândia toca na fita e cai na quadra do Brasil - 1 a 0

    PRÉ-JOGO

    1. Brasil vem escalado com Kisy, Luzia, Helena, Rosamaria, Lorena, Macris e Natinha
    2. Jogadoras estão em quadra para o aquecimento
    3. Após a vitória sobre a Polônia, na manhã de sexta-feira (10), o Brasil já está classificado para a fase final

    Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Rosamaria

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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    A líbero Marcelle durante o jogo entre Brasil e Polônia pela VNL
    A líbero Marcelle durante o jogo entre Brasil e Polônia pela VNL (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x Tailândia

    📅 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 3h30 (de Brasília)
    📍 Local: Osaka, Japão
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    Jogos do Brasil na terceira semana:

    Osaka, Japão

    1. Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

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    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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