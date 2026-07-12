Lesão interrompe campanha de Julia Kudiess na liderança dos bloqueios da VNL
Destaque da seleção brasileira, atleta retornará ao Brasil para tratamento
A lesão sofrida por Julia Kudiess interrompeu um dos melhores momentos da carreira da central da seleção brasileira. Antes de deixar a partida contra os Estados Unidos, neste domingo (12), pela Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), a jogadora era a líder do ranking de bloqueios da competição.
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Mesmo atuando apenas parte do confronto em Osaka, no Japão, Kudiess teve participação decisiva no início da partida. A central marcou 3 pontos antes de deixar a quadra após sofrer a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.
Com a atuação diante das norte-americanas, a brasileira chegou a 42 pontos de bloqueio na edição de 2026 da VNL, mantendo a liderança do fundamento no torneio.
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Como foi a lesão de Julia Kudiess?
Julia Kudiess se lesionou durante o primeiro set da partida entre Brasil e Estados Unidos, válida pela terceira semana da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), em Osaka, no Japão. A central caiu após uma ação próxima à rede e imediatamente demonstrou sentir fortes dores no joelho esquerdo.
A jogadora recebeu atendimento médico ainda em quadra e deixou o ginásio amparada, sem conseguir apoiar a perna no chão. Antes de sair da partida, Kudiess havia marcado seis pontos e mantinha a liderança do ranking de bloqueios da competição, com 42 pontos no fundamento.
Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que a atleta foi submetida a exames de imagem logo após a partida, que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.
— A lesão foi confirmada com o resultado de um exame de imagem realizado logo após a partida. A jogadora já iniciou o tratamento fisioterapêutico e retornará ao Brasil para mais avaliações médicas — informou a entidade.
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