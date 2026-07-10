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Brasil x Tailândia na VNL feminina: horário e onde assistir

Seleção Brasileira joga pela liderança da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 19:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção Brasileira contra a Polônia na semana 3 da VNL
Seleção Brasileira comemora ponto contra a Polônia na VNL (Foto: Volleyball World)

Com uma campanha perfeita na semana 3 da VNL até aqui, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra na madrugada desta sexta-feira (10) para sábado (11). A partida acontece em Osaka, no Japão, às 3h30 (de Brasília). O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2 e da VBTV (streaming).➡️O Lance! acompanha em tempo real

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    Já classificado à fase final da VNL, o Brasil busca retomar a ponta da tabela. A equipe está empatada com o líder Estados Unidos com 26 pontos, mas a equipe estadunidense aparece à frente pela razão de sets. Em situação ruim na competição, a Tailândia é a 14ª colocada, com duas vitórias em dez partidas.

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    Para a etapa do Japão, Zé Roberto optou por levar 14 jogadoras, o número máximo que pode ser relacionado por jogo. A capitã Gabi Guimarães, com desconforto na região lombar, não viajou e segue em tratamento no Brasil. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos para a terceira semana da VNL e está fora do campeonato. Em seu lugar, Maiara Basso foi convocada.

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    Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina (Foto: Volleyball World)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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    Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Rosamaria

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x Tailândia

    📅 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 3h30 (de Brasília)
    📍 Local: Osaka, Japão
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    Jogos do Brasil na terceira semana:

    Osaka, Japão

    1. Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia 1 x 3 Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

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    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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