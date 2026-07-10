Brasil x Tailândia na VNL feminina: horário e onde assistir Seleção Brasileira joga pela liderança da competição

Com uma campanha perfeita na semana 3 da VNL até aqui, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra na madrugada desta sexta-feira (10) para sábado (11). A partida acontece em Osaka, no Japão, às 3h30 (de Brasília). O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2 e da VBTV (streaming).➡️O Lance! acompanha em tempo real

➡️ Ana Cristina marca 26 pontos em vitória do Brasil na VNL e exalta recuperação da equipe

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Já classificado à fase final da VNL, o Brasil busca retomar a ponta da tabela. A equipe está empatada com o líder Estados Unidos com 26 pontos, mas a equipe estadunidense aparece à frente pela razão de sets. Em situação ruim na competição, a Tailândia é a 14ª colocada, com duas vitórias em dez partidas.

continua após a publicidade

Para a etapa do Japão, Zé Roberto optou por levar 14 jogadoras, o número máximo que pode ser relacionado por jogo. A capitã Gabi Guimarães, com desconforto na região lombar, não viajou e segue em tratamento no Brasil. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos para a terceira semana da VNL e está fora do campeonato. Em seu lugar, Maiara Basso foi convocada.

Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina (Foto: Volleyball World)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Rosamaria

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Maiara Basso

CENTRAIS

Diana

Julia Kudiess

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

🏐✅ Ficha técnica

VNL Feminina 2026

Brasil x Tailândia

📅 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 3h30 (de Brasília)

📍 Local: Osaka, Japão

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

Jogos do Brasil na terceira semana:

Osaka, Japão

Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia 1 x 3 Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

* Horários de Brasília