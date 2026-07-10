Brasil x Tailândia na VNL feminina: horário e onde assistir
Seleção Brasileira joga pela liderança da competição
Com uma campanha perfeita na semana 3 da VNL até aqui, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra na madrugada desta sexta-feira (10) para sábado (11). A partida acontece em Osaka, no Japão, às 3h30 (de Brasília). O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2 e da VBTV (streaming).➡️O Lance! acompanha em tempo real
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Já classificado à fase final da VNL, o Brasil busca retomar a ponta da tabela. A equipe está empatada com o líder Estados Unidos com 26 pontos, mas a equipe estadunidense aparece à frente pela razão de sets. Em situação ruim na competição, a Tailândia é a 14ª colocada, com duas vitórias em dez partidas.
Para a etapa do Japão, Zé Roberto optou por levar 14 jogadoras, o número máximo que pode ser relacionado por jogo. A capitã Gabi Guimarães, com desconforto na região lombar, não viajou e segue em tratamento no Brasil. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos para a terceira semana da VNL e está fora do campeonato. Em seu lugar, Maiara Basso foi convocada.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Diana
- Julia Kudiess
- Lorena
- Luzia
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
🏐✅ Ficha técnica
VNL Feminina 2026
Brasil x Tailândia
📅 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 3h30 (de Brasília)
📍 Local: Osaka, Japão
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Jogos do Brasil na terceira semana:
Osaka, Japão
- Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
- Polônia 1 x 3 Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
- Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
- Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h
* Horários de Brasília
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