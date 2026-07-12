Promessa de quase 2 metros terá responsabilidade de substituir Julia Kudiess A central Luzia Nezzo ganhou espaço na VNL e deve formar dupla com Diana

A lesão de Julia Kudiess obrigará José Roberto Guimarães a reorganizar o meio de rede da seleção brasileira feminina para a fase decisiva da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Titular ao lado de Diana durante grande parte da campanha do Brasil, a central deixa uma lacuna importante no bloqueio e abre espaço para Luzia assumir protagonismo na equipe.

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Com 22 anos e 1,99m de altura, Luzia é uma das jogadoras mais altas do elenco brasileiro e desponta como a principal candidata para formar a nova dupla de centrais ao lado de Diana nas quartas de final da competição. A mudança mantém a aposta brasileira na força física e no poder de bloqueio, uma das principais armas da equipe ao longo do torneio.

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Luzia surge como substituta natural de Julia Kudiess

A responsabilidade será grande. Antes da lesão sofrida contra os Estados Unidos, Julia Kudiess liderava o ranking de bloqueios da Liga das Nações, com 42 pontos no fundamento, além de ser uma das atletas mais regulares da campanha brasileira. Diana, sua parceira no time titular, aparece na sétima colocação da estatística, com 31 bloqueios, e deve assumir ainda mais protagonismo na reta decisiva do torneio.

Luzia, porém, chega credenciada por uma atuação histórica justamente nesta edição da VNL. Na vitória sobre a China, a central registrou 10 bloqueios em uma única partida, tornando-se a primeira brasileira a atingir a marca na história da competição e protagonizando o melhor desempenho de sua carreira até aqui.

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A atuação diante das chinesas consolidou a atleta como uma das principais opções de José Roberto Guimarães para o meio de rede e pode ter representado um ponto de virada em sua trajetória na seleção principal.

Curiosamente, Luzia também foi contratada pelo Gerdau Minas para substituir justamente Julia Kudiess na temporada 2026/27. Agora, a história se repete na seleção brasileira, onde a jovem central surge como favorita para ocupar a vaga deixada pela líder de bloqueios da VNL.

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Lorena corre por fora na disputa

Apesar de integrar o grupo brasileiro durante toda a Liga das Nações, Lorena não aparece como favorita para assumir a vaga deixada por Julia Kudiess entre as titulares. A central teve participação mais discreta ao longo da campanha e foi utilizada principalmente em momentos pontuais das partidas e na rotação do elenco.

Luzia, por outro lado, recebeu mais oportunidades durante a competição e aproveitou os minutos em quadra. Além disso, a central de 1,99m oferece características mais próximas às de Kudiess, especialmente pela presença na rede e pelo potencial no bloqueio.

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Com isso, a tendência é que José Roberto Guimarães mantenha a estrutura construída ao longo do torneio, promovendo Luzia para formar a dupla de centrais com Diana, enquanto Lorena segue como importante opção para a rotação do setor.

Seleção Brasileira de vôlei atuando na VNL antes da lesão de Julia Kudiess (Foto: Divulgação, CBV)

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