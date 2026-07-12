logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Julia Kudiess sofre lesão no joelho e desfalca o Brasil na fase final da VNL

Central sofreu lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
12/07/2026 08:45
Favorite o Lance! no Google
A central Julia Kudiess ataca durante o duelo contra a Polônia pela VNL
A central Julia Kudiess ataca durante o duelo contra a Polônia pela VNL (Foto: Volleyball World)

O Brasil tem mais um desfalque importante para a fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. A central Julia Kudiess sofreu lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a partida com os Estados Unidos, na madrugada deste domingo (12).

  • José Roberto Guimarães conversa com Ana Cristina (esquerda), Macris (centro) e Diana (direita) em tempo técnico de jogo da VNL 2026

    Brasil coleciona erros no fim e perde para os Estados Unidos na VNL

    Vôlei
    Há 6 horas
  • Em Brasil x Tailândia pela VNL 2026, Maiara Basso realiza manchete próximo ao chão; ao lado dela, Helena e Lorena observam a ação

    Veja os lances da derrota do Brasil para os EUA na VNL Feminina

    Vôlei
    Há 6 horas

    • ➡️VÍDEO: Julia Kudiess sai de quadra lesionada e preocupa para a fase final da VNL

    Segundo comunicado da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a jogadora já iniciou o tratamento de fisioterapia e retornará ao Brasil para mais avaliações médicas. Júlia sentiu o problema no início do segundo set, ao aterrissar de mau jeito após tentativa de bloqueio. Ela saiu de quadra andando, amparada por membros da comissão técnica.

    continua após a publicidade

    Em 2024, a central ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Paris justamente por um rompimento de LCA, mas do joelho direito.

    — Difícil acreditar que isso aconteceu de novo. Justo no momento em que eu estava vivendo uma das fases mais felizes da minha vida. É difícil encontrar palavras para descrever a dor e a frustração que estou sentindo agora. Agora é hora de aceitar, respirar fundo e começar mais uma recuperação - desabafou Julia, em publicação no Instagram.

  • Espanha mira o segundo título em Copas do Mundo

    Espanha convida campeões da Copa de 2010 para torcida contra a França

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Caballero durante apresentação no Santos

    Caballero volta ao Santos em alta após Copa e pode ganhar nova chance

    Santos
    Há 17 horas
  • Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Argentina chega à semi da Copa e reedita duelo histórico contra a Inglaterra

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
    • Julia Kudiess bloqueia em Brasil x Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Julia Kudiess bloqueia em Brasil x Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Brasil perde para os Estados Unidos na VNL

    Em duelo direto pela liderança da Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/22 e 25/16, e encerrou sua campanha na fase classificatória da competição. A partida foi realizada na madrugada deste domingo (12), em Osaka, no Japão.

    continua após a publicidade

    Apesar de contar novamente com força máxima, o Brasil não foi páreo para o sistema agressivo de jogo das norte-americanas, que tiveram amplo controle e forçaram 15 erros adversários. No terceiro set, os Estados Unidos chegaram ao match point após marcar sete pontos seguidos.

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    A central Julia Kudiess é cercada por José Roberto Guimarães e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei após se lesionar

    Vôlei

    VÍDEO: Julia Kudiess sai de quadra lesionada e preocupa para a fase final da VNL

    Há 5 horas
    José Roberto Guimarães conversa com Ana Cristina (esquerda), Macris (centro) e Diana (direita) em tempo técnico de jogo da VNL 2026

    Vôlei

    Brasil coleciona erros no fim e perde para os Estados Unidos na VNL

    Há 6 horas
    Em Brasil x Tailândia pela VNL 2026, Maiara Basso realiza manchete próximo ao chão; ao lado dela, Helena e Lorena observam a ação

    Vôlei

    Veja os lances da derrota do Brasil para os EUA na VNL Feminina

    Há 9 horas
    Seleção feminina de vôlei perfilada para o hino nacional antes de jogo da VNL

    Vôlei

    Brasil x Estados Unidos na VNL feminina: horário e onde assistir

    Há 20 horas
    Helena, da seleção feminina de vôlei, ataca durante jogo da VNL

    Vôlei

    Com time reserva, Brasil é superado pela Tailândia na VNL

    Há 1 dia
    A central Julia Kudiess ataca durante o duelo contra a Polônia pela VNL

    Vôlei

    Veja os lances da derrota do Brasil para a Tailândia na VNL

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Seleção Brasileira contra a Polônia na semana 3 da VNL

    Brasil x Tailândia na VNL feminina: horário e onde assistir

    Ana Cristina e Julia Kudiess no bloqueio em Brasil x Polônia na semana 3 da VNL

    Ana Cristina marca 26 pontos em vitória do Brasil na VNL e exalta recuperação da equipe

    Ana Cristina foi a principal pontuadora do Brasil no duelo contra a Polônia

    Brasil bate a Polônia e se garante na fase final da VNL feminina

    Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Polônia na VNL feminina

    Helena e Julia Kudiess em ação na terceira semana da VNL

    Brasil x Polônia na Liga das Nações: horário e onde assistir

    Marcelle passa saque em confronto contra o Japão pela semana 3 da VNL

    Líbero da Seleção, Marcelle é destaque contra equipe de melhor defesa da VNL

    Argentina x Brasil &#8211; Sul-Americano de Vôlei Masculino

    Volta da Rússia pressiona Brasil e Argentina por vaga nas Olimpíadas

    Ana Cristina ataca em Brasil x Japão pela VNL

    Brasil enfrenta Polônia por classificação e liderança da VNL

    Douglas Souza, jogador da Seleção Brasileira de vôlei, se casa com Gabriel Campos

    Douglas Souza se casa com Gabriel Campos em cerimônia em São Paulo

    Jaqueline deixou futuro em aberto

    Aposentadoria? Jaque deixa futuro no vôlei em aberto

    Seleção de vôlei masculino da Polônia em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

    Polônia se recusa a dar vistos para Rússia jogar mundial de vôlei

    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei

    Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020

    Rússia está de volta ao vôlei mundial