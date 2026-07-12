Julia Kudiess sofre lesão no joelho e desfalca o Brasil na fase final da VNL Central sofreu lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo

O Brasil tem mais um desfalque importante para a fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. A central Julia Kudiess sofreu lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a partida com os Estados Unidos, na madrugada deste domingo (12).

➡️VÍDEO: Julia Kudiess sai de quadra lesionada e preocupa para a fase final da VNL

Segundo comunicado da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a jogadora já iniciou o tratamento de fisioterapia e retornará ao Brasil para mais avaliações médicas. Júlia sentiu o problema no início do segundo set, ao aterrissar de mau jeito após tentativa de bloqueio. Ela saiu de quadra andando, amparada por membros da comissão técnica.

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Em 2024, a central ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Paris justamente por um rompimento de LCA, mas do joelho direito.

— Difícil acreditar que isso aconteceu de novo. Justo no momento em que eu estava vivendo uma das fases mais felizes da minha vida. É difícil encontrar palavras para descrever a dor e a frustração que estou sentindo agora. Agora é hora de aceitar, respirar fundo e começar mais uma recuperação - desabafou Julia, em publicação no Instagram.

Julia Kudiess bloqueia em Brasil x Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Brasil perde para os Estados Unidos na VNL

Em duelo direto pela liderança da Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/22 e 25/16, e encerrou sua campanha na fase classificatória da competição. A partida foi realizada na madrugada deste domingo (12), em Osaka, no Japão.

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Apesar de contar novamente com força máxima, o Brasil não foi páreo para o sistema agressivo de jogo das norte-americanas, que tiveram amplo controle e forçaram 15 erros adversários. No terceiro set, os Estados Unidos chegaram ao match point após marcar sete pontos seguidos.

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