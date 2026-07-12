logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil coleciona erros no fim e perde para os Estados Unidos na VNL

Seleção deixa disputa pela liderança e pode terminar a fase classificatória em quarto

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 02:00
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
José Roberto Guimarães conversa com Ana Cristina (esquerda), Macris (centro) e Diana (direita) em tempo técnico de jogo da VNL 2026
Zé Roberto orienta jogadoras em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Em duelo direto pela liderança da Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/22 e 25/16, e encerrou sua campanha na fase classificatória da competição. A partida foi realizada na madrugada deste domingo (12), em Osaka, no Japão.

  • Em Brasil x Tailândia pela VNL 2026, Maiara Basso realiza manchete próximo ao chão; ao lado dela, Helena e Lorena observam a ação

    Veja os lances da derrota do Brasil para os EUA na VNL Feminina

    Vôlei
    Há 38 minutos
  • Helena, da seleção feminina de vôlei, ataca durante jogo da VNL

    Com time reserva, Brasil é superado pela Tailândia na VNL

    Vôlei
    Há 21 horas
  • Ana Cristina e Julia Kudiess no bloqueio em Brasil x Polônia na semana 3 da VNL

    Ana Cristina marca 26 pontos em vitória do Brasil na VNL e exalta recuperação da equipe

    Vôlei
    Há 1 dia

    • Após garantir a classificação para a fase final antecipadamente, o plano de dar rodagem ao elenco foi alterado pelo técnico José Roberto Guimarães com o revés inesperado para a Tailândia. Jogadoras do plantel titular, como Ana Cristina, Julia Bergmann e Julia Kudiess, tiveram que voltar à ação no último compromisso da primeira fase para colocar a equipe em condições de disputar a liderança.

    continua após a publicidade

    Apesar de contar novamente com força máxima, o Brasil não foi páreo para o sistema agressivo de jogo das norte-americanas, que tiveram amplo controle e forçaram 15 erros adversários. No terceiro set, os Estados Unidos chegaram ao match point após marcar sete pontos seguidos.

    Além da derrota, o time verde-amarelo perdeu Julia Kudiess no início do segundo set, após a central pisar em Ana Cristina e torcer o pé esquerdo em uma tentativa de bloqueio. Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão.

    continua após a publicidade

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

  • Nicolás Tagliafico em ação no amistoso entre Argentina e Honduras

    Tagliafico minimiza jogos ruins da Argentina na Copa: 'Objetivo é ganhar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez sobre a Suíça na Copa do Mundo

    Flaco López projeta duelo entre Argentina e Inglaterra: 'Muita dor'

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos
  • Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Argentina x Suíça: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Veja os lances de Brasil x EUA na Liga das Nações de Vôlei Feminino

    Destaques da partida

    Skinner e Thompson foram as protagonistas dos Estados Unidos, marcando 21 e 16 pontos, respectivamente. Pelo lado brasileiro, a maior pontuadora foi a ponteira Ana Cristina, com 16 acertos.

    Na tabela

    Os Estados Unidos assumem o topo da classificação da VNL, com 10 vitórias e saldo de sets superior ao da Itália, segunda colocada. O Brasil vem logo atrás das duas seleções, com nove vitórias, e pode ser ultrapassado pela Turquia, que está em quarto lugar.

    continua após a publicidade

    Próximo compromisso

    A fase final da VNL acontecerá entre os dias 22 e 26 de julho, em Macau, na China. A Seleção Brasileira aguarda os próximos resultados e a definição do chaveamento para conhecer seu adversário nas quartas de final.

    Com o uniforme azul, Diana ataca bola de meio contra jogadora japonesa, de vermelho
    Diana ataca bola de meio em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Como foi o jogo?

    1º SET

    O retorno das titulares surtiu efeito imediato para o Brasil, que abriu 8 a 3 levando ampla vantagem nos bloqueios e proporcionando alto volume na defesa. Os Estados Unidos se recuperaram nas passagens de Eggleston e Rettke pelo saque, que criaram dificuldades para a recepção brasileira, e viraram no 13 a 12.

    continua após a publicidade

    Ana Cristina e Rosamaria passaram a jogar mais marcadas e encontraram menos espaços diante de um fortalecido sistema de bloqueio norte-americano, que amortecia as bolas para Skinner e Thompson finalizarem os contra-ataques. Assim, mantendo a agressividade no saque, os EUA criaram condições para sair na frente, fechando o set na bola de cheque após erro de passe de Marcelle: 26 a 24.

    2º SET

    Após torcer o pé esquerdo na aterrissagem do bloqueio, Julia Kudiess deixou a quadra ainda no início da parcial e deu lugar a Lorena. Apesar da perda, o Brasil não deixou o ritmo cair e manteve a disputa nivelada, abrindo 17 a 14 com atuações de destaque de Julia Bergmann e Rosamaria.

    continua após a publicidade

    Na passagem de Eggleston pelo saque, os EUA reassumiram o controle do jogo e viraram para 18 a 17. Zé Roberto promoveu as entradas de Macris e Natinha, o que não foi o suficiente para segurar o ímpeto ofensivo dos Estados Unidos. Com Skinner e Thompson alternando os golpes entre técnica e força, as americanas foram superiores e venceram mais um set: 25 a 22.

    3º SET

    O último set foi um verdadeiro atropelo dos Estados Unidos. O Brasil não soube administrar a boa e rara vantagem que abriu no 13 a 10, se rendendo novamente ao estilo agressivo e imponente do conjunto americano, que ficou ainda mais fortalecido com a entrada de Ogbogu. A central se destacou ao lado da companheira de posição, Rettke, na reta final.

    continua após a publicidade

    Com pleno domínio do jogo, as americanas aproveitaram os erros sucessivos do Brasil, fizeram sete pontos seguidos e alcançaram o match point. Julia Bergmann reverteu o primeiro, mas depois Skinner fechou o placar: 25 a 16.

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Em Brasil x Tailândia pela VNL 2026, Maiara Basso realiza manchete próximo ao chão; ao lado dela, Helena e Lorena observam a ação

    Vôlei

    Veja os lances da derrota do Brasil para os EUA na VNL Feminina

    Há 2 horas
    Seleção feminina de vôlei perfilada para o hino nacional antes de jogo da VNL

    Vôlei

    Brasil x Estados Unidos na VNL feminina: horário e onde assistir

    Há 14 horas
    Helena, da seleção feminina de vôlei, ataca durante jogo da VNL

    Vôlei

    Com time reserva, Brasil é superado pela Tailândia na VNL

    Há 21 horas
    A central Julia Kudiess ataca durante o duelo contra a Polônia pela VNL

    Vôlei

    Veja os lances da derrota do Brasil para a Tailândia na VNL

    Há 23 horas
    Seleção Brasileira contra a Polônia na semana 3 da VNL

    Vôlei

    Brasil x Tailândia na VNL feminina: horário e onde assistir

    Há 1 dia
    Ana Cristina e Julia Kudiess no bloqueio em Brasil x Polônia na semana 3 da VNL

    Vôlei

    Ana Cristina marca 26 pontos em vitória do Brasil na VNL e exalta recuperação da equipe

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Ana Cristina foi a principal pontuadora do Brasil no duelo contra a Polônia

    Brasil bate a Polônia e se garante na fase final da VNL feminina

    Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Polônia na VNL feminina

    Helena e Julia Kudiess em ação na terceira semana da VNL

    Brasil x Polônia na Liga das Nações: horário e onde assistir

    Marcelle passa saque em confronto contra o Japão pela semana 3 da VNL

    Líbero da Seleção, Marcelle é destaque contra equipe de melhor defesa da VNL

    Argentina x Brasil &#8211; Sul-Americano de Vôlei Masculino

    Volta da Rússia pressiona Brasil e Argentina por vaga nas Olimpíadas

    Ana Cristina ataca em Brasil x Japão pela VNL

    Brasil enfrenta Polônia por classificação e liderança da VNL

    Douglas Souza, jogador da Seleção Brasileira de vôlei, se casa com Gabriel Campos

    Douglas Souza se casa com Gabriel Campos em cerimônia em São Paulo

    Jaqueline deixou futuro em aberto

    Aposentadoria? Jaque deixa futuro no vôlei em aberto

    Seleção de vôlei masculino da Polônia em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

    Polônia se recusa a dar vistos para Rússia jogar mundial de vôlei

    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei

    Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020

    Rússia está de volta ao vôlei mundial

    Julia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil na vitória sobre o Japão

    Júlia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL: 'Ninguém desistiu'

    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

    Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27