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Julia Kudiess sofre mesma lesão que a tirou dos Jogos de Paris 2024

Central da seleção brasileira sofre nova lesão no LCA

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 11:43
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Kudiess se emociona após vitória sobre a Sérvia — Foto: Divulgação/FIVB
Julia Kudiess se emociona após vitória sobre a Sérvia — Foto: Divulgação/FIVB

A central Julia Kudiess voltou a sofrer uma grave lesão no joelho que interrompe sua trajetória na seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou, na madrugada deste domingo (12), a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo da atleta durante a partida contra os Estados Unidos, pela Liga das Nações Feminina (VNL), em Osaka, no Japão.

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    O episódio traz de volta a lembrança da lesão que tirou a jogadora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, porém, o problema aconteceu no joelho direito, também com uma ruptura do ligamento cruzado anterior, durante a preparação da seleção para a Olimpíada.

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    Embora o diagnóstico atual seja o mesmo, a nova lesão ocorreu no joelho oposto ao lesionado há dois anos. Ainda assim, a recuperação costuma exigir um longo período afastada das quadras, geralmente entre oito e nove meses após a cirurgia.

    Kudiess deixou a partida diante das norte-americanas e realizou exames de imagem ainda no Japão, que confirmaram a gravidade da lesão. A central está fora do restante da VNL e retornará ao Brasil para seguir o tratamento e passar por novas avaliações médicas.

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    • A lesão também coloca em risco a temporada 2026/27 da jogadora no vôlei europeu. Kudiess havia acertado sua transferência para o Novara, da Itália, onde faria sua estreia internacional por clubes.

    O problema interrompe um dos melhores momentos da carreira da central. Principal destaque do bloqueio brasileiro, ela lidera o ranking da VNL no fundamento, com 42 pontos, repetindo o desempenho que já havia apresentado na edição anterior do torneio e no último Campeonato Mundial.

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    Em comunicado oficial, a CBV informou que "a lesão foi confirmada com o resultado de um exame de imagem realizado logo após a partida" e que a atleta "já iniciou o tratamento fisioterapêutico e retornará ao Brasil para mais avaliações médicas".

    Julia Kudiess em Brasil x Polonia na VNL 2026
    Julia Kudiess em Brasil x Polonia na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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