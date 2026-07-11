AO VIVO: siga Brasil x EUA na Liga das Nações de Vôlei Feminino Duelo vale a liderança da tabela na fase classificatória

A Seleção Brasileira entra em quadra para seu último desafio na fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Na madrugada deste domingo (12), a equipe treinada por José Roberto Guimarães enfrenta os Estados Unidos, em Osaka, no Japão, valendo a liderança da tabela. ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento.

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Acompanhe a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 16 0 0 EUA 0 16 0 0

1º SET

Ana Cristina empata tudo de novo! 16 a 16 Ace de O'Neal: 14 a 12 Julia Bergmann é bloqueada: 11 a 11 EUA empatam com O'Neal: 10 a 10 Skinner larga por cima do bloqueio: 9 a 8 Erro de saque de Eggleston: 9 a 6 Skinner pontua no contra-ataque: 8 a 6 Bloqueio de Julia Kudiess! 8 a 3 Diana crava bola de meio: 6 a 2 Diana no bloqueio mais uma vez! 4 a 1 Toque na rede de Thompson: 3 a 1 Rosamaria ataca contra o bloqueio e pontua: 2 a 0 Bloqueio de Diana! 1 a 0

PRÉ-JOGO

Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Rosamaria (oposta); Ana Cristina e Julia Bergmann (ponteiras); Julia Kudiess e Diana (centrais); Marcelle (líbero)

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Contra o algoz das últimas Olimpíadas (Paris 2024 e Tóquio 2020), o Brasil busca se recuperar da derrota por 3 sets a 0 para a Tailândia, na madrugada deste sábado (11). José Roberto Guimarães mandou à quadra uma escalação alternativa, sem Ana Cristina, Julia Bergmann e Julia Kudiess.

Para avançar em primeiro, o Brasil precisa vencer os Estados Unidos e torcer para a Itália perder o jogo ou, pelo menos, um dos sets contra a China.

Estados Unidos, Itália e Brasil chegam na última rodada empatados em número de vitórias (9). Neste momento, os EUA ocupam a liderança graças ao saldo de sets superior.

Jogadoras realizam o aquecimento em quadra.

Já classificada, Seleção Brasileira busca a liderança da VNL (Foto: Volleyball World)

Lista de convocadas do Brasil para a terceira semana da VNL

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Rosamaria

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Maiara Basso

CENTRAIS

Diana

Julia Kudiess

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

➡️ Veja os lances da derrota do Brasil para a Tailândia na VNL

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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➡️ Ana Cristina marca 26 pontos em vitória do Brasil na VNL e exalta recuperação da equipe

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Estados Unidos - Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 0h (de Brasília)

📍 Local: Osaka, Japão

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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