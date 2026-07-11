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AO VIVO: siga Brasil x EUA na Liga das Nações de Vôlei Feminino

Duelo vale a liderança da tabela na fase classificatória

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 23:43
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Em Brasil x Tailândia pela VNL 2026, Maiara Basso realiza manchete próximo ao chão; ao lado dela, Helena e Lorena observam a ação
Brasil vem de derrota por 3 sets a 0 contra a Tailândia, com o time reserva (Foto: Volleyball World)

Seleção Brasileira entra em quadra para seu último desafio na fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Na madrugada deste domingo (12), a equipe treinada por José Roberto Guimarães enfrenta os Estados Unidos, em Osaka, no Japão, valendo a liderança da tabela. ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento.

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    Acompanhe a partida

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    0

    16

    0

    0

    EUA

    0

    16

    0

    0

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    • 1º SET

    1. Ana Cristina empata tudo de novo! 16 a 16
    2. Ace de O'Neal: 14 a 12
    3. Julia Bergmann é bloqueada: 11 a 11
    4. EUA empatam com O'Neal: 10 a 10
    5. Skinner larga por cima do bloqueio: 9 a 8
    6. Erro de saque de Eggleston: 9 a 6
    7. Skinner pontua no contra-ataque: 8 a 6
    8. Bloqueio de Julia Kudiess! 8 a 3
    9. Diana crava bola de meio: 6 a 2
    10. Diana no bloqueio mais uma vez! 4 a 1
    11. Toque na rede de Thompson: 3 a 1
    12. Rosamaria ataca contra o bloqueio e pontua: 2 a 0
    13. Bloqueio de Diana! 1 a 0

    PRÉ-JOGO

    Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Rosamaria (oposta); Ana Cristina e Julia Bergmann (ponteiras); Julia Kudiess e Diana (centrais); Marcelle (líbero)

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    • Contra o algoz das últimas Olimpíadas (Paris 2024 e Tóquio 2020), o Brasil busca se recuperar da derrota por 3 sets a 0 para a Tailândia, na madrugada deste sábado (11). José Roberto Guimarães mandou à quadra uma escalação alternativa, sem Ana Cristina, Julia Bergmann e Julia Kudiess.
    • Para avançar em primeiro, o Brasil precisa vencer os Estados Unidos e torcer para a Itália perder o jogo ou, pelo menos, um dos sets contra a China.
    • Estados Unidos, Itália e Brasil chegam na última rodada empatados em número de vitórias (9). Neste momento, os EUA ocupam a liderança graças ao saldo de sets superior.
    • Jogadoras realizam o aquecimento em quadra.
    Seleção Brasileira feminina de vôlei posa para foto após vitória na VNL
    Já classificada, Seleção Brasileira busca a liderança da VNL (Foto: Volleyball World)

    Lista de convocadas do Brasil para a terceira semana da VNL

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Rosamaria

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    ➡️ Veja os lances da derrota do Brasil para a Tailândia na VNL

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    ➡️ Ana Cristina marca 26 pontos em vitória do Brasil na VNL e exalta recuperação da equipe

    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x Estados Unidos - Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

    📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 0h (de Brasília)
    📍 Local: Osaka, Japão
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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