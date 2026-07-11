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Brasil x Estados Unidos na VNL feminina: horário e onde assistir

Partida define a liderança da competição

PorSão Paulo (SP)
11/07/2026 12:00
Supervisionado porBeatriz Pinheiro,
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Seleção feminina de vôlei perfilada para o hino nacional antes de jogo da VNL
Seleção feminina de vôlei perfilada para o hino nacional antes de jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira entra em quadra para seu último desafio na fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Na madrugada deste domingo (12), a partir das 0h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta os Estados Unidos, em Osaka, no Japão, valendo a liderança da tabela.➡️O Lance! acompanha em tempo real

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    Já classificado à fase final da VNL, o Brasil busca retomar a ponta da tabela, o que interfere diretamente no cruzamento do mata-mata. Atualmente, a equipe aparece na terceira colocação, com os mesmos 26 pontos e nove vitórias de Estados Unidos e Itália.

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    Na madrugada deste sábado (11), a Seleção foi derrotada pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17. Com pouco tempo de recuperação após a partida com a Polônia, na véspera, e um intervalo de menos de 24 horas para a partida com os Estados Unidos, o técnico José Roberto Guimarães mandou o time reserva à quadra.

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    A ponteira Maiara Basso durante o duelo entre Brasil e Tailândia pela VNL
    A ponteira Maiara Basso durante o duelo entre Brasil e Tailândia pela VNL (Foto: Volleyball World)

    Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Rosamaria

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x Estados Unidos

    📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 0h (de Brasília)
    📍 Local: Osaka, Japão
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    Jogos do Brasil na terceira semana:

    Osaka, Japão

    1. Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia 1 x 3 Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia 3 x 0 Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

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