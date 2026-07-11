Brasil x Estados Unidos na VNL feminina: horário e onde assistir
Partida define a liderança da competição
A Seleção Brasileira entra em quadra para seu último desafio na fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Na madrugada deste domingo (12), a partir das 0h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta os Estados Unidos, em Osaka, no Japão, valendo a liderança da tabela.➡️O Lance! acompanha em tempo real
➡️Com time reserva, Brasil é superado pela Tailândia na VNL
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Já classificado à fase final da VNL, o Brasil busca retomar a ponta da tabela, o que interfere diretamente no cruzamento do mata-mata. Atualmente, a equipe aparece na terceira colocação, com os mesmos 26 pontos e nove vitórias de Estados Unidos e Itália.
Na madrugada deste sábado (11), a Seleção foi derrotada pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17. Com pouco tempo de recuperação após a partida com a Polônia, na véspera, e um intervalo de menos de 24 horas para a partida com os Estados Unidos, o técnico José Roberto Guimarães mandou o time reserva à quadra.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Diana
- Julia Kudiess
- Lorena
- Luzia
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
🏐✅ Ficha técnica
VNL Feminina 2026
Brasil x Estados Unidos
📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 0h (de Brasília)
📍 Local: Osaka, Japão
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Jogos do Brasil na terceira semana:
Osaka, Japão
- Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
- Polônia 1 x 3 Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
- Tailândia 3 x 0 Brasil - sábado (11), às 3h30
- Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h
* Horários de Brasília
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