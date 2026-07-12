Brasil conhece adversário nas quartas de final da VNL Feminina; veja os confrontos
Chaveamento da fase final foi definido neste domingo (12)
Com o encerramento da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino, neste domingo (12), foram definidos os confrontos das quartas de final do torneio. A Seleção Brasileira, que terminou em terceiro lugar na primeira fase, terá pela frente o Japão, sexto colocado, na reta final da trajetória pelo título inédito.
Caso avance para a semifinal, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães encara Itália (2º) ou Holanda (7º). Do outro lado da chave, os Estados Unidos (1º) enfrentam a China, que garantiu vaga como país-sede da fase final. Turquia (4º) e Canadá (5º) completam os duelos da fase inaugural do mata-mata.
As quartas de final da VNL serão disputadas entre os dias 22 e 23 de julho, em Macau, na China. As semifinais estão marcadas para o dia 25, enquanto a disputa de bronze e a final acontecem no dia 26.
Nos próximos dias, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgará a tabela detalhada da fase final da VNL, com os horários de cada partida.
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Classificação da VNL Feminina 2026
|Posição
|Time
|Vitórias
|Pontos
1º
Estados Unidos
10
29
2º
Itália
10
28
3º
Brasil
9
26
4º
Turquia
9
25
5º
Canadá
8
24
6º
Japão
8
21
7º
Holanda
7
21
8º
Polônia
7
20
9º
China
6
19
10º
Tchéquia
6
16
11º
Sérvia
5
20
12º
Alemanha
5
17
13º
Bélgica
4
10
14º
Tailândia
3
12
15º
República Dominicana
3
11
16º
Ucrânia
3
10
17º
França
3
10
18º
Bulgária
2
5
Quartas de final
Estados Unidos x China
Turquia x Canadá
Itália x Holanda
Brasil x Japão
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Formato da competição
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.
Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.
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