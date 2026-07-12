Brasil conhece adversário nas quartas de final da VNL Feminina; veja os confrontos Chaveamento da fase final foi definido neste domingo (12)

Com o encerramento da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino, neste domingo (12), foram definidos os confrontos das quartas de final do torneio. A Seleção Brasileira, que terminou em terceiro lugar na primeira fase, terá pela frente o Japão, sexto colocado, na reta final da trajetória pelo título inédito.

Caso avance para a semifinal, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães encara Itália (2º) ou Holanda (7º). Do outro lado da chave, os Estados Unidos (1º) enfrentam a China, que garantiu vaga como país-sede da fase final. Turquia (4º) e Canadá (5º) completam os duelos da fase inaugural do mata-mata.

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As quartas de final da VNL serão disputadas entre os dias 22 e 23 de julho, em Macau, na China. As semifinais estão marcadas para o dia 25, enquanto a disputa de bronze e a final acontecem no dia 26.

Nos próximos dias, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgará a tabela detalhada da fase final da VNL, com os horários de cada partida.

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Classificação da VNL Feminina 2026

Posição Time Vitórias Pontos 1º Estados Unidos 10 29 2º Itália 10 28 3º Brasil 9 26 4º Turquia 9 25 5º Canadá 8 24 6º Japão 8 21 7º Holanda 7 21 8º Polônia 7 20 9º China 6 19 10º Tchéquia 6 16 11º Sérvia 5 20 12º Alemanha 5 17 13º Bélgica 4 10 14º Tailândia 3 12 15º República Dominicana 3 11 16º Ucrânia 3 10 17º França 3 10 18º Bulgária 2 5

Quartas de final

Estados Unidos x China

Turquia x Canadá

Itália x Holanda

Brasil x Japão

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Formato da competição

Ana Cristina em ação no jogo entre Brasil e Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

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