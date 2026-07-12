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Brasil conhece adversário nas quartas de final da VNL Feminina; veja os confrontos

Chaveamento da fase final foi definido neste domingo (12)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 18:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Com o braço esquerdo estendido, Julia Bergmann realiza movimento de ataque com a mão direita
Julia Bergmann é a maior pontuadora do Brasil na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Com o encerramento da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino, neste domingo (12), foram definidos os confrontos das quartas de final do torneio. A Seleção Brasileira, que terminou em terceiro lugar na primeira fase, terá pela frente o Japão, sexto colocado, na reta final da trajetória pelo título inédito.

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    • Caso avance para a semifinal, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães encara Itália (2º) ou Holanda (7º). Do outro lado da chave, os Estados Unidos (1º) enfrentam a China, que garantiu vaga como país-sede da fase final. Turquia (4º) e Canadá (5º) completam os duelos da fase inaugural do mata-mata.

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    As quartas de final da VNL serão disputadas entre os dias 22 e 23 de julho, em Macau, na China. As semifinais estão marcadas para o dia 25, enquanto a disputa de bronze e a final acontecem no dia 26.

    Nos próximos dias, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgará a tabela detalhada da fase final da VNL, com os horários de cada partida.

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    • Classificação da VNL Feminina 2026

    PosiçãoTimeVitóriasPontos

    Estados Unidos

    10

    29

    Itália

    10

    28

    Brasil

    9

    26

    Turquia

    9

    25

    Canadá

    8

    24

    Japão

    8

    21

    Holanda

    7

    21

    Polônia

    7

    20

    China

    6

    19

    10º

    Tchéquia

    6

    16

    11º

    Sérvia

    5

    20

    12º

    Alemanha

    5

    17

    13º

    Bélgica

    4

    10

    14º

    Tailândia

    3

    12

    15º

    República Dominicana

    3

    11

    16º

    Ucrânia

    3

    10

    17º

    França

    3

    10

    18º

    Bulgária

    2

    5

    Quartas de final

    Estados Unidos x China

    Turquia x Canadá

    Itália x Holanda

    Brasil x Japão

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    Formato da competição

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    Ana Cristina em ação no jogo entre Brasil e Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

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