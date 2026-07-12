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VÍDEO: Julia Kudiess sai de quadra lesionada e preocupa para a fase final da VNL

Central se machucou no início do segundo set e foi substituída

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 03:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
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A central Julia Kudiess é cercada por José Roberto Guimarães e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei após se lesionar
Julia Kudiess foi retirada de quadra com o apoio da equipe médica do Brasil (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira pode ter um desfalque importante na fase final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Na madrugada deste domingo (12), a central Julia Kudiess deixou a quadra com um princípio de lesão no pé esquerdo durante a partida contra os Estados Unidos pela fase classificatória.

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    O lance aconteceu no início do segundo set, quando a meio de rede tentou bloquear Jordan Thompson pela saída de rede e, no momento da aterrissagem, pisou no pé de Ana Cristina, que estava compondo o bloqueio junto com ela. Em seguida, a camisa 8 foi ao chão, gerando preocupação nas companheiras de equipe e no técnico José Roberto Guimarães, que entrou na quadra para observá-la.

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    Após a primeira avaliação da equipe médica do Brasil, a central saiu de quadra andando, com o apoio dos profissionais, até o banco da comissão, onde deu início ao tratamento. Ela foi substituída por Lorena e não retornou mais ao jogo. Confira o momento abaixo:

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    • Antes desse acidente, Julia havia feito três pontos — dois de bloqueio e um de ataque — no confronto, que terminou 3 sets a 0 (parciais de 26/24, 25/22 e 25/16) para os Estados Unidos. O resultado custou a liderança da primeira fase da VNL.

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    Julia Kudiess passou por exames médicos depois da partida. Até o momento da publicação desta reportagem, não há informações oficiais sobre a gravidade da lesão.

    Julia Kudiess pisa com o pé esquerdo em Ana Cristina em tentativa de bloqueio no jogo Brasil x EUA pela VNL 2026
    Julia Kudiess pisou no pé de Ana Cristina após tentativa de bloqueio (Foto: Reprodução)

    Julia Kudiess perdeu as Olimpíadas de Paris 2024 por lesão

    Em 2024, a central passou por uma dolorosa experiência na carreira ao ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Paris por conta de uma lesão. Durante a primeira semana da VNL daquele ano, no Maracanãzinho, a central rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho direito em uma queda pós-ataque. O episódio ocorreu no último jogo da etapa, contra a Sérvia.

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    Cotada para estar na lista de 13 selecionadas por Zé Roberto para as Olimpíadas, Kudiess acabou ficando afastada das atividades por nove meses, retornando em janeiro de 2025, na Superliga, à época pelo Minas. Ao fim do ano, foi eleita a quinta melhor jogadora do mundo pela Volleyball World, parceira de mídia oficial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

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