Adversárias, Inglaterra e Argentina fazem preparação parecida na Copa do Mundo Semifinalistas escolheram a cidade de Kansas para fazer a preparação no Mundial

ATLANTA, GA (EUA) - Adversárias em uma das semifinais da Copa do Mundo, Inglaterra e Argentina fazem preparações muito parecidas tanto no Mundial quanto para o jogo desta quarta-feira (15), em Atlanta. Depois de jogarem as quartas de final no sábado (11), as duas seleções decidiram ficar em seus Centros de Treinamento em Kansas City para viajar à cidade do jogo apenas nesta segunda-feira.

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Os ingleses se classificaram ao bater a Noruega por 2 a 1 na prorrogação, em Miami, no sábado à tarde. A equipe do técnico Thomas Tuchel voltou a Kansas City, onde manteve a base de treinos nesta Copa do Mundo, e teve folga no domingo. A Inglaterra retoma os treinos na manhã desta segunda-feira, e à tarde viaja à Atlanta.

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Os argentinos, por sua vez, jogaram na própria Kansas City no sábado à noite diante da Suíça. Sem viagem pós-jogo, o técnico Lionel Scaloni realizou um treino leve no fim da tarde do domingo. Assim como a Inglaterra, a Argentina também treina pela manhã e viaja à Atlanta à tarde.

Curiosamente, os adversários da semifinal de quarta-feira fizeram toda a concentração para o Mundial em Kansas City, mas em estados diferentes: a Argentina utilizou o CT do Sporting Kansas City, que fica na parte da cidade localizada no estado do Kansas; já a Inglaterra treinou no CT do Swope Soccer Village, instalado na parte da cidade que pertence ao estado do Missouri.

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Seleção da Argentina treinou um dia após à classificação à semifinal (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Inglaterra x Argentina e França x Espanha faz Fifa limitar acesso a treinos

O grande interesse dos jornalistas do mundo todo pelas semifinais da Copa do Mundo obrigou a Fifa a organizar um esquema de cobertura diferente para os treinos oficiais de Espanha e França, que acontece nesta segunda-feira, e de Inglaterra e Argentina, na terça. Os profissionais credenciados para a cobertura da Copa do Mundo precisaram solicitar ingressos de mídia para registrar a atividade, que têm número limitado.

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