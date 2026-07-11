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Com time reserva, Brasil é superado pela Tailândia na VNL

Seleção já está classificada para a fase final da competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
11/07/2026 05:15
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Helena, da seleção feminina de vôlei, ataca durante jogo da VNL
Helena, da seleção feminina de vôlei, ataca durante jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

O Brasil sofreu sua segunda derrota na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Na madrugada deste sábado (11), a Seleção foi superada pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17, em Osaka, no Japão.

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    Já classificado para a fase final, o Brasil teve pouco tempo de recuperação após o jogo contra a Polônia e um curto intervalo até o duelo com os Estados Unidos no encerramento da terceira semana. O técnico José Roberto Guimarães optou por levar o time reserva à quadra contra a Tailândia, em uma formação sem Ana Cristina, Julia Bergmann e Julia Kudiess.

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    Destaques da partida

    A principal pontuadora do jogo foi a central tailandesa Thatdao, com 15 bolas no chão, seguida por Pimpichaya, com 12 pontos. Pelo Brasil, a oposta Kisy foi o principal destaque, com 11 pontos.

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    • Na tabela

    A derrota não mudou a posição do Brasil na tabela da VNL. A equipe segue na vice-liderança, com os mesmos 26 pontos e nove vitórias que os Estados Unidos. Para a Tailândia, que aparece em 14º lugar, com 12 pontos, a vitória evitou o rebaixamento.

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    Próximos compromissos

    A seleção brasileira terá pouco tempo de descanso até o jogo contra os Estados Unidos, que marca o encerramento da terceira semana. A partida está programada para as 0h (horário de Brasília) deste domingo (12), e definirá a liderança da tabela.

    O técnico Zé Roberto optou pelo time reserva para enfrentar a Tailândia
    O técnico José Roberto Guimarães optou pelo time reserva para enfrentar a Tailândia (Foto: Volleyball World)

    Como foi o jogo

    1º set

    Com uma formação alternativa, a linha de passe brasileira sofreu bastante com a falta de entrosamento, enquanto a Tailândia arriscava bastante no saque. Logo de início, a equipe asiática abriu 4 a 0 e foi apenas ampliando a vantagem no placar, que rapidamente chegou a 10 pontos.

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    Zé Roberto gastou seus dois pedidos de tempo para reorganizar o time que, com a recepção quebrada, fez apenas oito pontos de ataque na parcial. Aos poucos, o time foi diminuindo a diferença, mas ainda deixou a Tailândia bastante confortável para vencer o set por 25 a 15.

    2º set

    Novamente, a Tailândia começou o set arriscando no saque e chegou a abrir 10 a 4 no placar. Aos poucos, o Brasil foi se ajustando em quadra, e Kisy começou a aparecer como principal opção do ataque. Helena, que ainda não havia pontuado na partida, também foi ganhando confiança e passou a ser mais acionada por Macris.

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    Porém, do outro lado, a Tailândia seguia com alto volume de jogo e administrada a liderança no jogo. O Brasil chegou a diminuir a diferença para três pontos, mas uma sequência de erros de Maiara Basso, no saque, e Helena, no ataque, devolveram o conforto para as tailandesas, que fecharam a parcial por 25 a 16.

    3º set

    Maiara Basso e Marcelle iniciaram o terceiro set em quadra, e a entrada da dupla trouxe mais estabilidade para a linha de passe do Brasil. A seleção construiu vantagem no placar pela primeira vez na partida e chegou a abrir 10 a 6.

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    Novamente, porém, o saque tailandês voltou a incomodar. A central Thatdao, principal pontuadora do jogo, fez estrago em sua passagem pelo fundamento, anotou dois aces e colocou a Tailândia à frente por 17 a 13. Zé Roberto orientava a equipe nas paradas técnicas, mas as adversárias confirmaram o triunfo por 25 a 17.

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    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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