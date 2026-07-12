Com lesões de titulares, Brasil tem dor de cabeça para fase final da VNL Tainara e Julia Kudiess já foram cortadas, enquanto Gabi é dúvida

A lesão de Júlia Kudiess, sofrida durante o duelo entre Brasil e Estados Unidos na madrugada deste domingo (12), aumentou a lista de preocupações do técnico José Roberto Guimarães para a fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Além da central, a oposta Tainara já havia sido cortada, enquanto a capitã Gabi ainda é dúvida para a sequência da competição.

➡️VÍDEO: Julia Kudiess sai de quadra lesionada e preocupa para a fase final da VNL

➡️Brasil coleciona erros no fim e perde para os Estados Unidos na VNL

Tainara foi a primeira baixa confirmada durante a VNL. No dia 26 de junho, durante treinamentos em Barueri, a oposta sofreu uma lesão no tendão quadriciptal, tecido que conecta o músculo do quadríceps à rótula, e não viajou com o grupo para Osaka, no Japão, sede da terceira semana.

continua após a publicidade

Titular durante a etapa de Brasília, Tainara esteve em quadra durante os oito primeiros jogos da Seleção e somou 80 pontos, sendo 68 no ataque, cinco no bloqueio e sete no saque. Com o corte de Tainara, a ponteira Maiara Basso foi convocada para a terceira semana.

Gabi Guimarães nem sequer entrou em quadra pela VNL 2026. Sofrendo com um desconforto na lombar, a jogadora foi poupada nas duas primeiras semanas do torneio, mas acompanhou a delegação nas etapas de Brasília e da Turquia. Antes da viagem para o Japão, porém, a capitã passou por exames e não foi convocada para a terceira semana.

continua após a publicidade

Na ocasião, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou comunicado informando que o problema não tem relação com a lesão na costela sofrida durante a temporada de clubes, e que Gabi seria reavaliada antes da fase final.

A baixa mais recente foi a de Júlia Kudiess, que sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a partida com os Estados Unidos, na madrugada deste domingo (12). A jogadora ainda passará por mais avaliações quando retornar ao Brasil e o prazo de recuperação ainda não foi divulgado, mas esse tipo de problema costuma exigir um longo período de afastamento das quadras. Assim, é improvável que Júlia esteja à disposição em setembro para o Sul-Americano de Vôlei, que vale a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Zé Roberto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Brasil se classifica para a fase final da VNL em terceiro lugar

Classificado com duas rodadas de antecedência para a fase final da VNL, o Brasil terminou a etapa classificatória em terceiro lugar, atrás de Estados Unidos e Itália. A Seleção somou 26 pontos com nove vitórias em 12 jogos.

continua após a publicidade

Nas quartas de final, o Brasil enfrentará o sexto colocado da tabela, posição ainda a definir entre Canadá, Japão e Holanda.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico