Brasil entra na fase final da Liga das Nações; veja o chaveamento
Confronto entre Sérvia e Holanda define o chaveamento da Seleção
Após perder para os Estados Unidos neste domingo (12), a seleção brasileira feminina de vôlei ainda não conhece o adversário das quartas de final da Liga das Nações (VNL). Classificado na terceira colocação da fase preliminar, o Brasil enfrentará a equipe que terminar a primeira fase na sexta posição, cenário que mantém três possibilidades em aberto: Canadá, Japão ou Holanda.
A definição acontecerá apenas após o encerramento do último jogo da terceira semana da competição, entre Sérvia e Holanda, neste sábado (12), às 15h (de Brasília), em Belgrado.
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Brasil enfrenta o sexto colocado
Com a terceira melhor campanha da fase classificatória, a equipe comandada por José Roberto Guimarães terá pela frente o sexto colocado da tabela. Antes da rodada decisiva, o Canadá ocupa a quinta posição, seguido por Japão e Holanda, que ainda disputam as colocações finais.
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O resultado do duelo entre sérvias e holandesas será determinante para o chaveamento brasileiro na fase eliminatória.
Entenda os cenários
Caso a Sérvia vença a partida, independentemente do placar, o Japão terminará em sexto lugar e será o adversário do Brasil nas quartas de final.
Se a Holanda derrotar a Sérvia por 3 sets a 0 ou 3 a 1, as holandesas ultrapassam o Japão, empurram o Canadá para a sexta colocação e colocam as canadenses no caminho da seleção brasileira.
Já uma vitória da Holanda por 3 sets a 2 mantém as próprias holandesas na sexta posição, definindo um confronto entre Brasil e Holanda nas quartas da VNL.
Veja as seleções classificadas para a fase final da Liga das Nações até o momento
- Estados Unidos
- Japão
- Brasil
- Itália
- Turquia
- Países Baixos
- Canadá
- Polônia
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