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Brasil entra na fase final da Liga das Nações; veja o chaveamento

Confronto entre Sérvia e Holanda define o chaveamento da Seleção

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 11:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil atuando na Liga das Nações (Foto: CBV)
Brasil atuando na Liga das Nações (Foto: CBV)

Após perder para os Estados Unidos neste domingo (12), a seleção brasileira feminina de vôlei ainda não conhece o adversário das quartas de final da Liga das Nações (VNL). Classificado na terceira colocação da fase preliminar, o Brasil enfrentará a equipe que terminar a primeira fase na sexta posição, cenário que mantém três possibilidades em aberto: Canadá, Japão ou Holanda.

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    • A definição acontecerá apenas após o encerramento do último jogo da terceira semana da competição, entre Sérvia e Holanda, neste sábado (12), às 15h (de Brasília), em Belgrado.

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    Brasil enfrenta o sexto colocado

    Com a terceira melhor campanha da fase classificatória, a equipe comandada por José Roberto Guimarães terá pela frente o sexto colocado da tabela. Antes da rodada decisiva, o Canadá ocupa a quinta posição, seguido por Japão e Holanda, que ainda disputam as colocações finais.

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    • O resultado do duelo entre sérvias e holandesas será determinante para o chaveamento brasileiro na fase eliminatória.

    Entenda os cenários

    Caso a Sérvia vença a partida, independentemente do placar, o Japão terminará em sexto lugar e será o adversário do Brasil nas quartas de final.

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    Se a Holanda derrotar a Sérvia por 3 sets a 0 ou 3 a 1, as holandesas ultrapassam o Japão, empurram o Canadá para a sexta colocação e colocam as canadenses no caminho da seleção brasileira.

    Já uma vitória da Holanda por 3 sets a 2 mantém as próprias holandesas na sexta posição, definindo um confronto entre Brasil e Holanda nas quartas da VNL.

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    Veja as seleções classificadas para a fase final da Liga das Nações até o momento

    1. Estados Unidos
    2. Japão
    3. Brasil
    4. Itália
    5. Turquia
    6. Países Baixos
    7. Canadá
    8. Polônia
    Tabela VNL Femimina
    Tabela VNL Femimina

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