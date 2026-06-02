18 equipes disputam a Liga das Nações de Vôlei Feminino a partir desta quarta-feira (3), quando se inicia a oitava edição do torneio anual de seleções. Em 2026, os "vôleifãs" conhecerão o primeiro tetracampeão da VNL, já que Itália e Estados Unidos, maiores vencedores da competição, estão empatados com três títulos cada. A única outra campeã é a Turquia, com uma conquista.

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O Brasil ainda busca seu primeiro troféu da Liga das Nações no naipe feminino. A seleção comandada por José Roberto Guimarães já chegou à final quatro vezes, mas foi vice em todas: 2019, 2021, 2022 e 2025.

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Veja todos os campeões da VNL Feminina ano a ano

Estados Unidos (2018)

Seleção dos Estados Unidos comemora primeiro título, em 2018 (Foto: Divulgação/FIVB)

Os Estados Unidos foram os primeiros campeões da VNL. Sob o comando de Karch Kiraly, a seleção americana bateu a Turquia na final por 3 sets a 2.

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A equipe disputou 19 partidas, vencendo 17 e perdendo duas. Os principais nomes da campanha norte-americana foram Bartsch-Hackley, MVP e melhor ponteira do campeonato, e Tori Dixon, melhor central.

Estados Unidos (2019)

Elenco dos Estados Unidos em 2019 (Foto: Divulgação/FIVB)

O bi dos Estados Unidos veio com vitória sobre o Brasil na decisão, por 3 sets a 2. Foi o terceiro confronto entre as equipes apenas naquela edição. Antes, cada um tinha vencido um jogo por 3 a 1.

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As comandadas de Karch Kiraly fizeram mais uma grande campanha, com 16 vitórias em 19 partidas. Annie Drews foi eleita MVP, enquanto a ponteira Haleigh Washington e a líbero Megan Courtney foram selecionadas para o time ideal do campeonato.

Estados Unidos (2021)

Jogadoras dos Estados Unidos comemoram o tricampeonato da VNL (Foto: Volleyball World)

Em 2020, a VNL foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. O torneio voltou a ser disputado em 2021, na "bolha" de Rimini, na Itália, onde a seleção dos Estados Unidos se sagrou tricampeã.

Na final, as americanas tiveram mais uma vez o Brasil pela frente e conseguiram defender o título, vencendo por 3 sets a 1 e fechando a campanha com apenas uma derrota em 18 jogos. A seleção do campeonato contou com três representantes dos EUA: a levantadora Jordyn Poulter, a líbero Wong-Orantes e a ponteira Bartsch-Hackley, que também voltou a ser eleita MVP.

Itália (2022)

Jogadoras da Itália posam com medalha do primeiro título, em 2022 (Foto: Volleyball World)

A primeira edição da VNL com a presença do público nos ginásios desde a pandemia teve um campeão inédito. A Itália, da MVP e melhor oposta Paola Egonu, superou o Brasil na final em sets diretos.

As italianas tiveram 13 vitórias em 15 jogos. Além de Egonu, representaram a Nazionale na seleção do torneio a levantadora Alessia Orro, a ponteira Caterina Bosetti e a líbero De Gennaro.

Turquia (2023)

Turquia é campeã inédita da Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

Em 2023, mais um campeão inédito. A Turquia conquistou seu primeiro título ao vencer a China na grande decisão, por 3 sets a 1, coroando uma trajetória de 12 triunfos em 15 partidas.

Melissa Vargas, principal destaque do time treinado pelo italiano Daniele Santarelli, foi escolhida como MVP e melhor oposta. A cubana naturalizada turca esteve na seleção ideal junto com a central Zehra Gunes e a líbero Gizem Örge.

Itália (2024)

Pressionada, Itália é bicampeã da VNL (Foto: Volleyball World)

A Itália voltou a ser campeã em 2024, ao derrotar a seleção japonesa na final por 3 sets a 1. Pressionada por não ter conseguido a vaga para as Olimpíadas de Paris de forma antecipada, a equipe comandada pelo argentino Julio Velasco venceu 13 dos seus 15 jogos na VNL e conseguiu a classificação via ranking.

Egonu foi eleita MVP pela segunda vez, além de melhor oposta. Também compuseram a seleção do campeonato a levantadora Alessia Orro, a ponteira Sylla e a central Sarah Fahr.

Itália (2025)

Seleção italiana é tricampeã da Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

Depois de três anos, o Brasil voltou a disputar uma final de VNL, mas não foi páreo para a invicta seleção italiana. A Nazionale se igualou aos Estados Unidos como maior campeã, com três títulos, e se tornou a primeira equipe a vencer a competição com 100% de aproveitamento: 15 jogos e 15 vitórias. O placar da decisão foi 3 sets a 1.

Egonu, Orro e Sylla reapareceram no time ideal do torneio, mas o destaque ficou por conta de Monica De Gennaro. Aos 39 anos, a líbero se aposentou da seleção com MVP e melhor jogadora da posição no campeonato.

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Quadro de medalhas da VNL Feminina

1º - Estados Unidos e Itália - 🥇🥇🥇

3º - Turquia - 🥇🥈🥉

4º - Brasil - 🥈🥈🥈🥈

5º - China - 🥈🥉🥉

6º - Japão - 🥈

7º - Polônia - 🥉🥉🥉

8º - Sérvia - 🥉

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Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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