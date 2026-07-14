Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL
A Seleção enfrenta a França nesta quarta-feira (15) pela última etapa classificatória da competição
Em busca de recuperação na tabela, a Seleção Brasileira masculina de vôlei estreia na terceira e última semana da fase classificatória da VNL nesta quarta-feira (15). O primeiro duelo é contra a França, às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos. Nesta terça (14), Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para o confronto.
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O técnico levou 15 atletas para a etapa de Chicago, com uma troca de ponteiros: Maicon entrou na lista no lugar de Douglas Souza. Mas o jogador novidade no elenco está fora do duelo contra a equipe francesa. No entanto, ele segue relacionado para a VNL e pode ser utilizado em outras partidas.
Confira os relacionados para Brasil x França:
LEVANTADORES
- Cachopa
- Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Pureza
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Agenda do Brasil na semana 3:
Os comandados de Bernardinho terão pela frente França, Estados Unidos, Polônia e China na última semana da fase classificatória. A Seleção Brasileira é a atual nona colocada da tabela da VNL, e, portanto, momentaneamente fora da fase final, com 13 pontos.
- 15 de julho- Brasil x França- 18h
- 16 de julho- Brasil x Estados Unidos- 22h
- 17 de julho- Brasil x Polônia- 22h
- 19 de julho- Brasil x RP China- 14h
*Horários de Brasília
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