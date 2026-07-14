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Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL

A Seleção enfrenta a França nesta quarta-feira (15) pela última etapa classificatória da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 17:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bernardinho gesticula durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026
Bernardinho durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Em busca de recuperação na tabela, a Seleção Brasileira masculina de vôlei estreia na terceira e última semana da fase classificatória da VNL nesta quarta-feira (15). O primeiro duelo é contra a França, às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos. Nesta terça (14), Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para o confronto.

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    O técnico levou 15 atletas para a etapa de Chicago, com uma troca de ponteiros: Maicon entrou na lista no lugar de Douglas Souza. Mas o jogador novidade no elenco está fora do duelo contra a equipe francesa. No entanto, ele segue relacionado para a VNL e pode ser utilizado em outras partidas.

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    • Honorato
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    CENTRAIS

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    • Judson
    • Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Pureza
    Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026
    Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026 (Foto: Volleyballworld)

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    Agenda do Brasil na semana 3:

    Os comandados de Bernardinho terão pela frente França, Estados Unidos, Polônia e China na última semana da fase classificatória. A Seleção Brasileira é a atual nona colocada da tabela da VNL, e, portanto, momentaneamente fora da fase final, com 13 pontos.

    1. 15 de julho- Brasil x França- 18h
    2. 16 de julho- Brasil x Estados Unidos- 22h
    3. 17 de julho- Brasil x Polônia- 22h
    4. 19 de julho- Brasil x RP China- 14h

    *Horários de Brasília

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