Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL A Seleção enfrenta a França nesta quarta-feira (15) pela última etapa classificatória da competição

Em busca de recuperação na tabela, a Seleção Brasileira masculina de vôlei estreia na terceira e última semana da fase classificatória da VNL nesta quarta-feira (15). O primeiro duelo é contra a França, às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos. Nesta terça (14), Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para o confronto.

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O técnico levou 15 atletas para a etapa de Chicago, com uma troca de ponteiros: Maicon entrou na lista no lugar de Douglas Souza. Mas o jogador novidade no elenco está fora do duelo contra a equipe francesa. No entanto, ele segue relacionado para a VNL e pode ser utilizado em outras partidas.

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Confira os relacionados para Brasil x França:

LEVANTADORES

Cachopa

Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

CENTRAIS

Flávio

Judson

Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Pureza

Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026 (Foto: Volleyballworld)

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Agenda do Brasil na semana 3:

Os comandados de Bernardinho terão pela frente França, Estados Unidos, Polônia e China na última semana da fase classificatória. A Seleção Brasileira é a atual nona colocada da tabela da VNL, e, portanto, momentaneamente fora da fase final, com 13 pontos.

15 de julho- Brasil x França- 18h 16 de julho- Brasil x Estados Unidos- 22h 17 de julho- Brasil x Polônia- 22h 19 de julho- Brasil x RP China- 14h

*Horários de Brasília

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