Gabi Guimarães está fora da fase final da Liga das Nações Comissão técnica optou por preservar a jogadora visando o classificatório olímpico de setembro

A capitã da Seleção Brasileira feminina, Gabi Guimarães, está fora da fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL), disputada em Macau, na China. A confirmação foi feita pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que informou que a ponteira seguirá no Brasil realizando tratamento fisioterapêutico e trabalho de condicionamento físico para se recuperar de um desconforto na região lombar.

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O objetivo da comissão técnica é contar com a jogadora no Campeonato Sul-Americano por Banco do Brasil, classificatório para os Jogos Olímpicos, que será disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro.

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Convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para a temporada de seleções, Gabi já havia sido poupada das três primeiras semanas da VNL devido ao problema físico. Mesmo sem entrar em quadra, a capitã acompanhou a delegação brasileira nas etapas de Brasília e Ancara, na Turquia.

Segundo a CBV, exames de imagem realizados pela atleta apontaram a necessidade de ampliar o período de recuperação.

— A Gabi permanece com um desconforto na região lombar e a decisão da comissão técnica nesse momento é para preservá-la. O quadro que a Gabi apresenta hoje não tem relação com a lesão na costela que ela teve na temporada de clubes — explicou Júlio Nardelli, médico da seleção feminina.

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A lesão citada pelo médico aconteceu em março deste ano, quando Gabi sofreu um amassamento na costela após uma colisão em quadra com Zhu, companheira de equipe no Conegliano, da Itália.

Gabi aponta desgaste do calendário

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a ponteira explicou que o processo de recuperação evolui de forma positiva, mas admitiu que o desgaste acumulado ao longo da carreira pesou na decisão de não disputar a VNL em 2026.

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— Infelizmente esse ano eu não vou participar da fase final da Liga das Nações, da Liga das Nações por completo. O processo de recuperação está indo super bem e estou me preparando para voltar da melhor forma para o Sul-Americano, que é um campeonato importante para a gente porque é classificatório para os Jogos Olímpicos — afirmou.

A capitã destacou ainda a sequência de temporadas sem períodos prolongados de descanso desde as categorias de base da seleção brasileira.

— Já são 16, 17 anos nesse ritmo de clube e seleção. Os momentos em que precisei me ausentar da seleção foram poucos. O corpo já vinha dando sinais há alguns anos de que em algum momento eu precisaria parar para me recuperar da melhor forma possível — completou.

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Gabi também esclareceu que o problema atual não está diretamente ligado à lesão na costela sofrida durante a temporada europeia.

— Muitos comentaram se foi por causa da lesão na costela. Claro que uma lesão pode gerar compensações no corpo, mas, de fato, não foi por causa dela. É consequência do calendário e da sequência de competições durante muitos anos — explicou.

A jogadora permanecerá em Belo Horizonte realizando um protocolo de recuperação alinhado entre a seleção brasileira e seu clube, com foco no retorno às quadras para a disputa do Sul-Americano.

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A capitã Gabi Guimarães atende os torcedores durante etapa de Brasília da VNL (Foto: Divulgação/ CBV)

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Júlia Kudiess também é desfalque

Além de Gabi, a seleção brasileira também não contará com a central Júlia Kudiess na fase final da VNL. A jogadora sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a partida contra os Estados Unidos, válida pela terceira semana da competição, em Osaka, no Japão.

A central caiu após uma disputa próxima à rede ainda no primeiro set e deixou a quadra amparada pela equipe médica, sem conseguir apoiar a perna no chão.

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Exames realizados logo após a partida confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

— A lesão foi confirmada com o resultado de um exame de imagem realizado logo após a partida. A jogadora já iniciou o tratamento fisioterapêutico e retornará ao Brasil para mais avaliações médicas — informou a CBV em nota oficial.

Antes da lesão, Júlia liderava o ranking de bloqueios da VNL, com 42 pontos no fundamento, e era uma das principais destaques da campanha brasileira na competição.

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