O técnico José Roberto Guimarães tem tido dificuldades para executar a renovação da posição de levantadora na Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Com Macris e Roberta já em idade avançada e indo para o terceiro ciclo olímpico, o treinador tenta olhar para o futuro e encontrar potenciais substitutas, mas esbarra no que classificou como "escassez" de levantadoras, em entrevista ao Lance!.

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Na última temporada, algumas jogadoras que estão no radar do Brasil tomaram a decisão de se transferir para times onde não seriam titulares, o que Zé Roberto entende como o motivo que prejudicou o desenvolvimento delas. Para o técnico tricampeão olímpico, levantadoras precisam de minutagem em quadra e experiência de jogo para estarem preparadas e conscientes em momentos decisivos.

— Acho que hoje há uma escassez (de levantadoras) no Brasil. Algumas levantadoras mais jovens optaram por ser banco dos seus times. Isso é uma coisa que não é boa. Levantadora tem que jogar, ter experiências todos os dias. Quando eu sou levantador e opto por ser banco do time onde eu vou jogar, eu só treino, eu jogo pouco. Então, eu perco essa coisa da competitividade, que é: "Na hora do 14 a 14 no tie-break, para quem que eu vou dar a bola?". Acho que algumas escolhas não foram as ideais — pontuou Zé, que além de Macris e Roberta, convidou Bruninha, do Maringá (atual Londrina), para os treinos.

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Apesar do cenário desfavorável atual, Zé Roberto enxerga uma possível solução na Seleção B, grupo alternativo de jogadoras que realizará treinamentos em Saquarema, no Rio de Janeiro, e disputará competições e amistosos em 2026. O técnico acredita que essa será a grande oportunidade para as novas levantadoras mostrarem serviço, já que estarão treinando na quadra ao lado da equipe principal, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, e sob observação do chefe.

— Essas jogadoras que a gente tinha muita esperança acabaram caindo de produção, mas existe uma gama de levantadoras convocadas para a Seleção B. Algumas são mais jovens, algumas já têm uma certa idade, mas vão ter sua chance aqui no muro do lado — ressaltou.

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Vivian, do Sesc RJ Flamengo, Kenya e Marina Sioto, do Osasco, foram as levantadoras chamadas por Zé Roberto para integrar a Seleção Feminina B. O elenco, que conta ao todo com 18 atletas, se apresenta no dia 8 de junho em Saquarema para iniciar a preparação visando a Copa Sul-Americana, que acontece no mesmo mês, no Peru.

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Roberta avalia momento da posição e Bruninha mira evolução

Roberta e Bruninha, levantadoras da Seleção Feminina de Vôlei, treinam distribuição em Saquarema (Fotos: Vitória Antunes e Reprodução/Instagram)

Após três anos afastada por doping, Bruninha fez boas apresentações na Superliga pelo Maringá e coroou o ano com o convite para treinar com a Seleção Feminina. Apesar de não estar efetivamente convocada, a levantadora de 31 anos vendo sendo monitorada de perto por Zé Roberto, sua comissão e pelas próprias colegas de time.

— Muito feliz com a chegada da Bruninha, primeiramente. É uma posição que é sempre muito difícil, todo mundo vem falando há anos que está faltando alguém. Eu acho que é um início para pegar experiência, para sentir isso tudo aqui. E da minha parte, eu dou a maior força possível, porque não é fácil chegar ao primeiro ano assim — disse Roberta, sobre a chegada de Bruninha em meio à "escassez" da posição.

Ambiciosa, Bruninha quer chegar no nível de Macris e Roberta e considera que, para se ter sucesso na renovação, é preciso que as levantadoras busquem desafios a nível internacional, assim como fizeram suas companheiras de Seleção ao irem atuar no exterior nos últimos anos.

— Elas estão em nível internacional já há bastante tempo. Eu estou um passinho atrás delas ainda, mas acredito que falta essa renovação. E a renovação só vem dando oportunidade pra outra levantadora jogar em nível internacional, que é completamente mais alto e diferente do que a gente joga aqui na nossa Superliga. Então, eu tenho convicção de que eu tenho que treinar muito ainda para conseguir chegar no nível delas, mas eu estou no caminho. Estou buscando aprender com elas, entender esse estilo de jogo mais rápido, mais veloz, e eu tenho certeza que eu vou chegar — afirmou Bruninha.

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Ex-levantadora, Fofão será auxiliar de Zé Roberto

Campeã olímpica em Pequim 2008, Fofão será auxiliar técnica da Seleção Feminina (Foto: Divulgação/CBV)

O Brasil terá o reforço de Fofão, campeã olímpica em Pequim 2008, na comissão técnica para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. A ex-levantadora aceitou o convite de José Roberto Guimarães para ocupar o cargo de auxiliar do treinador e estará junto com o grupo nas etapas de Brasília e Turquia da Liga das Nações.

Considerada uma das melhores levantadoras da história, Hélia de Souza, mais conhecida como Fofão, está aposentada das quadras desde 2015. Nos últimos anos, atuou como treinadora da Seleção Feminina sub-17, onde foi vice-campeã sul-americana da categoria, e coordenadora técnica das seleções de base.

Agenda do Brasil na primeira semana da VNL, em Brasília

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

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