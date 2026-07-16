Oppenkoski explica dispensa da Seleção de vôlei: 'Pautada em um bem' Jogador do Cruzeiro optou por dedicar mais tempo à família

Convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez, Wellinton Oppenkoski surpreendeu ao pedir dispensa da equipe nove dias antes da estreia na Liga das Nações, no início de junho. Já nesta semana, na terceira e última etapa da fase classificatória da competição, o oposto do Cruzeiro explicou a decisão tomada.

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À época, o motivo da dispensa do time de Bernardinho foi divulgado como "motivos pessoais". Mas Oppenkoski, que treinava junto do grupo em Saquarema (RJ), revelou em entrevista que a razão era a vontade de estar perto da família e direcionar seus esforços à preparação para a temporada 2026/27.

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— Seleção é um sonho para qualquer atleta. Então, essa decisão que tomei foi muito difícil. Mas tomei pautada em um bem, e esse bem é a minha família. Senti que era um momento em que eu precisava estar perto deles. Renovei as energias para esta próxima temporada, para entregar o meu melhor. Eu procuro sempre, todos os dias, fazer o meu melhor, e é isso que pretendo fazer nesta temporada. E os jogos, campeonatos, vão ser consequência — disse Oppenkoski ao No ataque.

O oposto foi um dos principais destaques da Superliga 2025/26, que culminou com o título do Cruzeiro. Oppenkoski foi o segundo maior pontuador da competição, com 452 pontos, atrás apenas do jovem Bryan, do Guarulhos, que era seu concorrente de posição na Seleção Brasileira.

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Oppenkoski recebe o prêmio de melhor jogador da final da Superliga Masculina (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

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