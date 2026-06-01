Com Gabi, Zé Roberto define lista para primeira semana da VNL
Confira os 18 nomes convocados para a estreia do Brasil
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A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei já tem suas atletas definidas para a abertura da Liga das Nações (VNL) 2026. A comissão técnica divulgou a lista com as 18 jogadoras que estarão disponíveis para a primeira semana de competição, que será disputada em Brasília.
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De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadoras da lista para entrar em quadra a cada confronto, podendo realizar mudanças de uma partida para outra ao longo da semana. O Brasil fará sua estreia na próxima quarta-feira (03), às 20h, contra a seleção da Holanda.
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Confira a lista de convocadas:
LEVANTADORAS
Bruna Costa
Macris Carneiro
Roberta Ratzke
OPOSTAS
Kisy Nascimento
Tainara Santos
Rosamaria
Sabrina Machado
PONTEIRAS
Ana Cristina
Julia Bergmann
Helena Wenk
Gabi Guimarães
CENTRAIS
Julia Kudiess
Luzia Nezzo
Lorena Viezel
Diana Duarte
LÍBEROS
Nyeme Costa
Natinha Araújo
Marcelle Arruda
Zé Roberto fazia mistério sobre quem iria na primeira semana
Na semana passada, Zé Roberto ainda mantinha segredo com relação ao elenco convocado para a primeira etapa da fase classificatória. O experiente treinador afirmou que já tinha os nomes definidos, mas preferia não revelá-los.
— Em mente, já. Só que o pessoal vai ficar sabendo depois — despistou Zé, deixando o mistério no ar.
Apesar da convocação de Gabi, o técnico pretende poupá-la na primeira semana. "Ela vai, mas não sei se vai atuar. Depende muito das condições em que ela se encontra, porque ela terminou uma temporada muito desgastante lá", revelou o treinador tricampeão olímpico, em entrevista ao Lance! antes da convocação oficial.
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Agenda da Seleção Feminina na primeira semana da VNL
- Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
- Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV
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