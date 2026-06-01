Com Gabi, Zé Roberto define lista para primeira semana da VNL

A estreia do Brasil será na quarta-feira (03) contra a Holanda.

O técnico poderá selecionar 14 jogadoras para cada confronto.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei definiu 18 jogadoras para a Liga das Nações 2026.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei já tem suas atletas definidas para a abertura da Liga das Nações (VNL) 2026. A comissão técnica divulgou a lista com as 18 jogadoras que estarão disponíveis para a primeira semana de competição, que será disputada em Brasília.

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De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadoras da lista para entrar em quadra a cada confronto, podendo realizar mudanças de uma partida para outra ao longo da semana. O Brasil fará sua estreia na próxima quarta-feira (03), às 20h, contra a seleção da Holanda.

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Confira a lista de convocadas:

LEVANTADORAS

Bruna Costa

Macris Carneiro

Roberta Ratzke

OPOSTAS

Kisy Nascimento

Tainara Santos

Rosamaria

Sabrina Machado

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena Wenk

Gabi Guimarães

CENTRAIS

Julia Kudiess

Luzia Nezzo

Lorena Viezel

Diana Duarte

LÍBEROS

Nyeme Costa

Natinha Araújo

Marcelle Arruda

Zé Roberto fazia mistério sobre quem iria na primeira semana

Na semana passada, Zé Roberto ainda mantinha segredo com relação ao elenco convocado para a primeira etapa da fase classificatória. O experiente treinador afirmou que já tinha os nomes definidos, mas preferia não revelá-los.

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— Em mente, já. Só que o pessoal vai ficar sabendo depois — despistou Zé, deixando o mistério no ar.

Gabi, Diana e Roberta comemoram ponto na disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial 2025 (Foto: Volleyball World)

Apesar da convocação de Gabi, o técnico pretende poupá-la na primeira semana. "Ela vai, mas não sei se vai atuar. Depende muito das condições em que ela se encontra, porque ela terminou uma temporada muito desgastante lá", revelou o treinador tricampeão olímpico, em entrevista ao Lance! antes da convocação oficial.

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Agenda da Seleção Feminina na primeira semana da VNL

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV

Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV

Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

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