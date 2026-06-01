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Com Gabi, Zé Roberto define lista para primeira semana da VNL

Confira os 18 nomes convocados para a estreia do Brasil

Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/06/2026
13:25
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José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
imagem cameraJosé Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
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A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei definiu 18 jogadoras para a Liga das Nações 2026.
O técnico poderá selecionar 14 jogadoras para cada confronto.
A estreia do Brasil será na quarta-feira (03) contra a Holanda.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei já tem suas atletas definidas para a abertura da Liga das Nações (VNL) 2026. A comissão técnica divulgou a lista com as 18 jogadoras que estarão disponíveis para a primeira semana de competição, que será disputada em Brasília.

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De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadoras da lista para entrar em quadra a cada confronto, podendo realizar mudanças de uma partida para outra ao longo da semana. O Brasil fará sua estreia na próxima quarta-feira (03), às 20h, contra a seleção da Holanda.

➡️ Zé Roberto aponta preocupação com 'escassez' de levantadoras no Brasil

Confira a lista de convocadas:

LEVANTADORAS

Bruna Costa
Macris Carneiro
Roberta Ratzke

OPOSTAS

Kisy Nascimento
Tainara Santos
Rosamaria
Sabrina Machado

PONTEIRAS

Ana Cristina
Julia Bergmann
Helena Wenk
Gabi Guimarães

CENTRAIS

Julia Kudiess
Luzia Nezzo
Lorena Viezel
Diana Duarte

LÍBEROS

Nyeme Costa
Natinha Araújo
Marcelle Arruda

Zé Roberto fazia mistério sobre quem iria na primeira semana

Na semana passada, Zé Roberto ainda mantinha segredo com relação ao elenco convocado para a primeira etapa da fase classificatória. O experiente treinador afirmou que já tinha os nomes definidos, mas preferia não revelá-los.

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— Em mente, já. Só que o pessoal vai ficar sabendo depois — despistou Zé, deixando o mistério no ar.

Gabi, Diana e Roberta comemoram ponto na disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial 2025 (Foto: Volleyball World)
Gabi, Diana e Roberta comemoram ponto na disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial 2025 (Foto: Volleyball World)

Apesar da convocação de Gabi, o técnico pretende poupá-la na primeira semana. "Ela vai, mas não sei se vai atuar. Depende muito das condições em que ela se encontra, porque ela terminou uma temporada muito desgastante lá", revelou o treinador tricampeão olímpico, em entrevista ao Lance! antes da convocação oficial.

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Agenda da Seleção Feminina na primeira semana da VNL

  1. Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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