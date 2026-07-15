AO VIVO: siga Brasil x França pela Liga das Nações de Vôlei Masculino Seleção entra em quadra em Chicago, nos EUA, em busca da classificação para a fase final

A Seleção Brasileira inicia a terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quarta-feira (15), contra a França. A equipe comandada por Bernardinho chega à etapa de Chicago, nos Estados Unidos, como nona colocada e busca entrar no G-8 para avançar à fase final da competição. ATUALIZAÇÃO: Brasil 1 x 0 França.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 1 25 16 0 França 0 23 17 0

2º SET

Bola para fora de Henno: 17 a 16 Lucarelli bloqueia Boyer! 16 a 13 Iyegbekedo crava bola de meio: 16 a 12 Após duas defesas, França finaliza contra-ataque com Henno: 14 a 10 Lucarelli faz a cobertura, e Adriano pontua usando o bloqueio: 11 a 8 Henno amplia no contra-ataque: 11 a 6 Brizard, de segunda, aumenta para a França: 9 a 5 Ace de Boyer: 8 a 5 Judson é bloqueado: 7 a 5 Com potência, Boyer ataca na paralela e pontua: 6 a 5 Ace de Darlan! 4 a 3 Ace de Henno: 2 a 2 Judson pontua no contra-ataque: 2 a 0

1º SET

Flávio fecha o set na bola de meio: 25 a 23 Boyer crava a bola na quadra brasileira: 24 a 23 Invasão da França na linha de saque: 24 a 22 Adriano é bloqueado: 23 a 22 Pelo meio, Boyer explora o bloqueio triplo no contra-ataque: 22 a 21 Bloqueio de Flávio! 22 a 19 Judson vira bola de meio no contra-ataque: 19 a 17 Boyer larga na zona de conflito e pontua: 17 a 17 Bloqueio de Judson! 17 a 16 Bola de segunda de Cachopa: 11 a 10 Ace de Darlan! 10 a 10 Henno explora o bloqueio: 10 a 8 Ace de Brizard: 9 a 6 Brizard ataca no bloqueio, mas a bola vai para fora: 7 a 5 Darlan consegue desvio no bloqueio: 6 a 5 Bloqueio de Cachopa: 3 a 3 Lucarelli marca o primeiro ponto brasileiro: 1 a 1

PRÉ-JOGO

Escalação do Brasil: Fernando Cachopa (levantador); Darlan (oposto); Lucarelli e Adriano (ponteiros); Flávio e Judson (centrais); Maique (líbero)

continua após a publicidade

Seleções perfiladas para a execução dos hinos nacionais. Bernardinho não conta com Douglas Souza nesta semana decisiva. Na última semana, o ponteiro viajou a São Paulo e se casou com o streamer Gabriel Campos. Jogadores em quadra para o aquecimento. A França vive um momento tão delicado quanto o do Brasil. Em 12º com quatro vitórias e quatro derrotas, o time treinado por Andrea Giani é formado em grande maioria por nomes da nova geração do voleibol francês. Em nono lugar com cinco vitórias e três derrotas, o Brasil precisa se recuperar na última semana de fase classificatória para avançar ao mata-mata da VNL. Os comandados de Bernardinho passaram a primeira semana invictos, em Brasília, e perderam três seguidas na etapa de Liubliana, na Eslovênia, vencendo apenas o jogo contra o Canadá no tie-break.

Seleção Masculina busca se recuperar após três derrotas nos últimos quatro jogos na VNL (Foto: Volleyball World)

➡️ Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL

Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

Maicon

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

➡️ Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas Souza

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

continua após a publicidade

Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

Agenda de jogos da Seleção Brasileira

Brasil x França - quarta-feira (15), às 18h (de Brasília) Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília) Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x França - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

📅 Data e horário: quarta-feira, 15 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

continua após a publicidade

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.