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AO VIVO: siga Brasil x França pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

Seleção entra em quadra em Chicago, nos EUA, em busca da classificação para a fase final

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 17:36
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Arthur Bento, de amarelo, toma a frente de Maique, de azul, e realiza manchete em jogo do Brasil pela VNL 2026
Arthur Bento realiza passe em Brasil x Canadá pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira inicia a terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quarta-feira (15), contra a França. A equipe comandada por Bernardinho chega à etapa de Chicago, nos Estados Unidos, como nona colocada e busca entrar no G-8 para avançar à fase final da competição. ATUALIZAÇÃO: Brasil 1 x 0 França.

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    Acompanhe a partida

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    1

    25

    16

    0

    França

    0

    23

    17

    0

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    • 2º SET

    1. Bola para fora de Henno: 17 a 16
    2. Lucarelli bloqueia Boyer! 16 a 13
    3. Iyegbekedo crava bola de meio: 16 a 12
    4. Após duas defesas, França finaliza contra-ataque com Henno: 14 a 10
    5. Lucarelli faz a cobertura, e Adriano pontua usando o bloqueio: 11 a 8
    6. Henno amplia no contra-ataque: 11 a 6
    7. Brizard, de segunda, aumenta para a França: 9 a 5
    8. Ace de Boyer: 8 a 5
    9. Judson é bloqueado: 7 a 5
    10. Com potência, Boyer ataca na paralela e pontua: 6 a 5
    11. Ace de Darlan! 4 a 3
    12. Ace de Henno: 2 a 2
    13. Judson pontua no contra-ataque: 2 a 0

    1º SET

    1. Flávio fecha o set na bola de meio: 25 a 23
    2. Boyer crava a bola na quadra brasileira: 24 a 23
    3. Invasão da França na linha de saque: 24 a 22
    4. Adriano é bloqueado: 23 a 22
    5. Pelo meio, Boyer explora o bloqueio triplo no contra-ataque: 22 a 21
    6. Bloqueio de Flávio! 22 a 19
    7. Judson vira bola de meio no contra-ataque: 19 a 17
    8. Boyer larga na zona de conflito e pontua: 17 a 17
    9. Bloqueio de Judson! 17 a 16
    10. Bola de segunda de Cachopa: 11 a 10
    11. Ace de Darlan! 10 a 10
    12. Henno explora o bloqueio: 10 a 8
    13. Ace de Brizard: 9 a 6
    14. Brizard ataca no bloqueio, mas a bola vai para fora: 7 a 5
    15. Darlan consegue desvio no bloqueio: 6 a 5
    16. Bloqueio de Cachopa: 3 a 3
    17. Lucarelli marca o primeiro ponto brasileiro: 1 a 1

    PRÉ-JOGO

    Escalação do Brasil: Fernando Cachopa (levantador); Darlan (oposto); Lucarelli e Adriano (ponteiros); Flávio e Judson (centrais); Maique (líbero)

    continua após a publicidade
    1. Seleções perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
    2. Bernardinho não conta com Douglas Souza nesta semana decisiva. Na última semana, o ponteiro viajou a São Paulo e se casou com o streamer Gabriel Campos.
    3. Jogadores em quadra para o aquecimento.
    4. A França vive um momento tão delicado quanto o do Brasil. Em 12º com quatro vitórias e quatro derrotas, o time treinado por Andrea Giani é formado em grande maioria por nomes da nova geração do voleibol francês.
    5. Em nono lugar com cinco vitórias e três derrotas, o Brasil precisa se recuperar na última semana de fase classificatória para avançar ao mata-mata da VNL. Os comandados de Bernardinho passaram a primeira semana invictos, em Brasília, e perderam três seguidas na etapa de Liubliana, na Eslovênia, vencendo apenas o jogo contra o Canadá no tie-break.
    Sorridentes, jogadores da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei participam de momento descontraído na quadra após a vitória sobre o Canadá pela VNL 2026
    Seleção Masculina busca se recuperar após três derrotas nos últimos quatro jogos na VNL (Foto: Volleyball World)

    ➡️ Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL

    Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL

    LEVANTADORES

    • Fernando Cachopa
    • Matheus Brasília

    OPOSTOS

    • Darlan
    • Bryan

    PONTEIROS

    • Lucarelli
    • Adriano
    • Honorato
    • Arthur Bento
    • Maicon

    CENTRAIS

    • Flávio
    • Judson
    • Matheus Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Douglas Pureza

    ➡️ Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas Souza

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

    Agenda de jogos da Seleção Brasileira

    1. Brasil x França - quarta-feira (15), às 18h (de Brasília)
    2. Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília)
    3. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    4. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x França - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

    📅 Data e horário: quarta-feira, 15 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Chicago, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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