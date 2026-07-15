AO VIVO: siga Brasil x França pela Liga das Nações de Vôlei Masculino
Seleção entra em quadra em Chicago, nos EUA, em busca da classificação para a fase final
A Seleção Brasileira inicia a terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quarta-feira (15), contra a França. A equipe comandada por Bernardinho chega à etapa de Chicago, nos Estados Unidos, como nona colocada e busca entrar no G-8 para avançar à fase final da competição. ATUALIZAÇÃO: Brasil 1 x 0 França.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
1
25
16
0
França
0
23
17
0
2º SET
- Bola para fora de Henno: 17 a 16
- Lucarelli bloqueia Boyer! 16 a 13
- Iyegbekedo crava bola de meio: 16 a 12
- Após duas defesas, França finaliza contra-ataque com Henno: 14 a 10
- Lucarelli faz a cobertura, e Adriano pontua usando o bloqueio: 11 a 8
- Henno amplia no contra-ataque: 11 a 6
- Brizard, de segunda, aumenta para a França: 9 a 5
- Ace de Boyer: 8 a 5
- Judson é bloqueado: 7 a 5
- Com potência, Boyer ataca na paralela e pontua: 6 a 5
- Ace de Darlan! 4 a 3
- Ace de Henno: 2 a 2
- Judson pontua no contra-ataque: 2 a 0
1º SET
- Flávio fecha o set na bola de meio: 25 a 23
- Boyer crava a bola na quadra brasileira: 24 a 23
- Invasão da França na linha de saque: 24 a 22
- Adriano é bloqueado: 23 a 22
- Pelo meio, Boyer explora o bloqueio triplo no contra-ataque: 22 a 21
- Bloqueio de Flávio! 22 a 19
- Judson vira bola de meio no contra-ataque: 19 a 17
- Boyer larga na zona de conflito e pontua: 17 a 17
- Bloqueio de Judson! 17 a 16
- Bola de segunda de Cachopa: 11 a 10
- Ace de Darlan! 10 a 10
- Henno explora o bloqueio: 10 a 8
- Ace de Brizard: 9 a 6
- Brizard ataca no bloqueio, mas a bola vai para fora: 7 a 5
- Darlan consegue desvio no bloqueio: 6 a 5
- Bloqueio de Cachopa: 3 a 3
- Lucarelli marca o primeiro ponto brasileiro: 1 a 1
PRÉ-JOGO
Escalação do Brasil: Fernando Cachopa (levantador); Darlan (oposto); Lucarelli e Adriano (ponteiros); Flávio e Judson (centrais); Maique (líbero)
- Seleções perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
- Bernardinho não conta com Douglas Souza nesta semana decisiva. Na última semana, o ponteiro viajou a São Paulo e se casou com o streamer Gabriel Campos.
- Jogadores em quadra para o aquecimento.
- A França vive um momento tão delicado quanto o do Brasil. Em 12º com quatro vitórias e quatro derrotas, o time treinado por Andrea Giani é formado em grande maioria por nomes da nova geração do voleibol francês.
- Em nono lugar com cinco vitórias e três derrotas, o Brasil precisa se recuperar na última semana de fase classificatória para avançar ao mata-mata da VNL. Os comandados de Bernardinho passaram a primeira semana invictos, em Brasília, e perderam três seguidas na etapa de Liubliana, na Eslovênia, vencendo apenas o jogo contra o Canadá no tie-break.
➡️ Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL
Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
- Maicon
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
➡️ Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas Souza
Formato da Liga das Nações
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.
Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.
Agenda de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x França - quarta-feira (15), às 18h (de Brasília)
- Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília)
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
- Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x França - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026
📅 Data e horário: quarta-feira, 15 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Chicago, Estados Unidos
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
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