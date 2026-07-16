AO VIVO: Siga Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações
Seleção enfrenta os anfitriões da terceira semana nesta quinta-feira (16)
A Seleção Brasileira encara mais um desafio pela terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quinta-feira (16). Em Chicago, nos Estados Unidos, o Brasil enfrenta os donos da casa a partir das 22h (de Brasília). Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
0
0
0
EUA
0
0
0
0
PRÉ-JOGO
- O início da partida está marcado para as 22h (de Brasília)!
➡️ Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação'
Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
- Maicon
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
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Formato da VNL
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.
Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.
Agenda de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília)
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
- Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Estados Unidos - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026
📅 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Chicago, Estados Unidos
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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