logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: Siga Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações

Seleção enfrenta os anfitriões da terceira semana nesta quinta-feira (16)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 21:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Darlan realiza movimento de ataque contra bloqueio duplo de jogadores franceses em partida da VNL 2026
Darlan em ação em Brasil x França pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira encara mais um desafio pela terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quinta-feira (16). Em Chicago, nos Estados Unidos, o Brasil enfrenta os donos da casa a partir das 22h (de Brasília). Acompanhe em tempo real com o Lance!.

  • Arthur Bento, de amarelo, toma a frente de Maique, de azul, e realiza manchete em jogo do Brasil pela VNL 2026

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL Masculina

    Vôlei
    Há 1 dia
  • Maique, de preto, grita e comemora com Lucarelli e Cachopa, de amarelo, um ponto do Brasil em jogo contra a França pela VNL 2026

    Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL Masculina

    Vôlei
    Há 23 horas
  • Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina

    Recuperado, Darlan reforça Brasil contra os Estados Unidos pela VNL

    Vôlei
    Há 11 horas

    • ➡️ Recuperado, Darlan reforça Brasil contra os Estados Unidos pela VNL

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Acompanhe a partida

    *EM ATUALIZAÇÃO

  • Árbitro Slavko Vincic mostrando cartão vermelho na Copa do Mundo

    Fifa define árbitro para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Kauan Toledo em Botafogo x Santos

    Torcedores reagem ao retorno do Brasileirão: 'Borracharia'

    Fora de Campo
    Há 42 minutos
  • Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Messi? Veja o jogador com o maior salário na final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
    • TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    0

    0

    0

    0

    EUA

    0

    0

    0

    0

    PRÉ-JOGO

    • O início da partida está marcado para as 22h (de Brasília)!
    Maique, de preto, grita e comemora com Lucarelli e Cachopa, de amarelo, um ponto do Brasil em jogo contra a França pela VNL 2026
    Jogadores do Brasil comemoram ponto em jogo contra a França na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    ➡️ Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação'

    Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL

    LEVANTADORES

    • Fernando Cachopa
    • Matheus Brasília

    OPOSTOS

    • Darlan
    • Bryan

    PONTEIROS

    • Lucarelli
    • Adriano
    • Honorato
    • Arthur Bento
    • Maicon

    CENTRAIS

    • Flávio
    • Judson
    • Matheus Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Douglas Pureza

    ➡️ Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu'

    Formato da VNL

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    continua após a publicidade

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

    Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

    continua após a publicidade

    Agenda de jogos da Seleção Brasileira

    1. Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    3. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x Estados Unidos - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

    📅 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Chicago, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei fazem surpresa para Julia Kudiess

    Vôlei

    VÍDEO: Após cirurgia, Julia Kudiess recebe surpresa da Seleção

    Há 1 hora
    Jogadoras da Seleção Feminina de vôlei sentado comemoram ponto em jogo do Mundial

    Vôlei

    Brasil bate a China e vai buscar o bi no Mundial de vôlei sentado

    Há 1 hora
    De camisas amarelas e shorts verdes, jogadores do Brasil se reúnem na quadra após marcarem ponto contra a França na VNL 2026

    Vôlei

    Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações; horário e onde assistir

    Há 2 horas
    Julia Kudiess após lesão (Foto: Divulgação;CBV)

    Vôlei

    O fantasma do LCA: lesão de Júlia Kudiess assombra o vôlei feminino

    Há 5 horas
    Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina

    Vôlei

    Recuperado, Darlan reforça Brasil contra os Estados Unidos pela VNL

    Há 11 horas
    Maique ergue o dedo indicador direito e comemora ponto do Brasil contra a França na VNL 2026

    Vôlei

    Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu'

    Há 13 horas
    Mais LANCE!
    Com olhar de espanto, Darlan abraça a bola em jogo do Brasil pela VNL 2026

    Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação'

    Maique, de preto, grita e comemora com Lucarelli e Cachopa, de amarelo, um ponto do Brasil em jogo contra a França pela VNL 2026

    Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL Masculina

    Arthur Bento, de amarelo, toma a frente de Maique, de azul, e realiza manchete em jogo do Brasil pela VNL 2026

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL Masculina

    Julia Kudiess marcou 20 pontos na estreia do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

    Julia Kudiess inicia recuperação; médico explica lesão e prazo de retorno da central

    Masa Kirov saca em partida do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26

    Central desfalca Sesc RJ Flamengo na Superliga 2026/27

    Bernardinho gesticula durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026

    Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL

    Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 2025/26

    Times da Superliga disputam torneio preparatório em Foz do Iguaçu

    Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

    Gabi Guimarães está fora da fase final da Liga das Nações

    Colagem de fotos de Nyeme, do Minas, à esquerda; Tifanny, do Osasco, no centro; e Ariane, do Fluminense, à direita

    Minas, Osasco e Fluminense disputarão torneio internacional em Belém

    Larisa Besen posa com o troféu da Copa Brasil de vôlei 2025

    Central do Osasco é convocada para a Seleção no lugar de Julia Kudiess

    Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026

    Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina

    Julia Kudiess bloqueia em partida contra a Holanda na VNL 2026

    Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase

    Maicon Santos pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas Souza