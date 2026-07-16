AO VIVO: Siga Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações Seleção enfrenta os anfitriões da terceira semana nesta quinta-feira (16)

A Seleção Brasileira encara mais um desafio pela terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quinta-feira (16). Em Chicago, nos Estados Unidos, o Brasil enfrenta os donos da casa a partir das 22h (de Brasília). Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 0 0 0 EUA 0 0 0 0

PRÉ-JOGO

O início da partida está marcado para as 22h (de Brasília)!

Jogadores do Brasil comemoram ponto em jogo contra a França na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

Maicon

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

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Formato da VNL

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

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No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

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Agenda de jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília) Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Estados Unidos - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

📅 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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