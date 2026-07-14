Times da Superliga disputam torneio preparatório em Foz do Iguaçu A segunda edição da Taça Brasil de vôlei acontece entre 25 e 27 de setembro

Como parte da preparação para a Superliga Feminina 2025/26, a Taça Brasil de vôlei feminino teve seus detalhes confirmados nesta segunda-feira (13). A segunda edição do torneio acontecerá entre os dias 25 e 27 de setembro em Foz do Iguaçu, Paraná (PR), com a participação de Mackenzie, Brusque, Londrina e Sesi Bauru. As partidas serão realizadas no ginásio Costa Cavalcanti.

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As equipe se enfrentarão em turno único, no sistema de pontos corridos. O time que acumular mais pontos levantará o troféu da Taça Brasil. O atual campeão é o Sesc RJ Flamengo, que não participará do campeonato como preparação para a Superliga nesta temporada.

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Entre os times participantes, Mackenzie, Londrina - ainda sob o nome de Maringá - e Sesi Bauru disputaram a elite do voleibol nacional neste ano. Já o Brusque entrará na Superliga A na edição 2026/27 após conquistar o título da Superliga B 2025/26.

Sesc Flamengo enfrentou Maringá pela Superliga feminina de vôlei (Foto: Paula Reis/Flamengo)

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Minas, Osasco e Fluminense disputarão outro torneio como forma de preparação para a Superliga

Nesta segunda-feira (13), os clubes foram confirmados como participantes da Brasil Cup, torneio amistoso de pré-temporada que contará ainda com o Alianza Lima, do Peru. A competição será disputada em setembro, no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA).

O formato será de tiro curto, com jogos únicos de semifinal e final. As datas e os horários das partidas, bem como o chaveamento do campeonato, devem ser divulgados nos próximos dias pela organização do evento, por meio das redes sociais.