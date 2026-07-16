Apagado, Brasil perde para os Estados Unidos e se complica na VNL Em Chicago, Seleção foi derrotada por 3 sets a 0 para os donos da casa

Após estrear com vitória na semana 3 da VNL, a Seleção Brasileira masculina de vôlei perdeu para os Estados Unidos na noite desta quinta-feira (16). Em Chicago, a equipe foi derrotada pelos donos da casa por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/19 e 25/18.

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Destaques da partida

Em dia inspirado, o jogador que mais fez a diferença na partida foi DeFalco. O ponteiro estadunidense marcou 18 pontos, sendo sete de ataque, sete de saque e quatro de bloqueio. Já pelo lado brasileiro, Darlan foi o maior pontuador, com 17 no total - 12 de ataque, quatro de saque e um de bloqueio.

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Na tabela

A dois jogos do fim da etapa classificatória, a Seleção Brasileira permanece na oitava posição da tabela e, portanto, fora da fase final da Liga das Nações. O time tem 16 pontos, apenas um à frente da nona colocada Sérvia. Já os Estados Unidos, com 25 pontos e oito vitórias em dez jogos, ocupam o segundo lugar e estão matematicamente classificados para o mata-mata da VNL.

Próximos compromissos

Pela penúltima partida da fase classificatória da VNL, o Brasil enfrenta a Polônia às 22h (de Brasília) desta sexta-feira (17). Já os Estados Unidos medem forças com a Bulgária às 22h (de Brasília) de sábado (18).

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Como foi o jogo?

1º SET

Logo no início da partida, a Seleção sofreu com o saque estadunidense. DeFalco marcou três aces seguidos, abrindo 6 a 3 para os EUA e forçando Bernardinho a parar o jogo. Na volta, o ponteiro errou o serviço. Ao longo da parcial, o Brasil ajustou o sistema passe-bloqueio e melhorou nos ataques. Foi em block de Darlan em cima de Hanes que a Amarelinha empatou o set - 14 a 14. Após ace do oposto, a equipe assumiu a ponta do placar, no 17 a 16.

Em ponto de saque de Honorato, que entrou para fazer o serviço no lugar de Judson, a Seleção chegou à "casa dos 20" com dois pontos de vantagem. Neste momento, Kiraly parou o jogo. No retorno, o time estadunidense se recuperou e a reta final seguiu nervosa. Os Estados Unidos chegaram ao set point no 24 a 23 após Cachopa invadir por cima em uma tentativa de bola de segunda. No bloqueio, o time estadunidense logo fechou a parcial em 25 a 23.

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2º SET

Em roteiro que repetiu o primeiro set, a Seleção sofreu com o saque de DeFalco no início da segunda parcial. Novamente, foram três aces seguidos do ponteiro, e Bernardinho pediu tempo técnico. Na volta, DeFalco sacou para fora. A partir daí, o Brasil se mostrou perdido em quadra e os Estados Unidos, consistente nos saques e nos bloqueios, chegaram a ter oito pontos de vantagem, no 12 a 4. Buscando dar novos ares à equipe, Bernardinho fez mudanças: Arthur Bento no lugar de Adriano, e Pinta no de Judson.

As alterações, aliadas à inversão 5x1 (Bryan no lugar de Cachopa, e Brasília no de Darlan) na reta final da parcial, surtiram efeito, e a diferença caiu para três pontos no 22 a 19. Apesar da melhora brasileira, os Estados Unidos permaneceram no comando numérico e venceram o segundo set por 25 a 19, após Bryan ficar no bloqueio.

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3º SET

Para a terceira parcial, Bernardinho seguiu com Arthur Bento no lugar de Adriano. E, no bloqueio, foi dele o primeiro ponto do Brasil no set, em momento em que os Estados Unidos tinham 3 a 0. A seleção estadunidense seguiu no bom ritmo que imprimiu nos dois primeiros sets, e a Amarelinha novamente jogou atrás no placar. Quando a desvantagem chegou a cinco pontos - 12 a 7 -, o técnico brasileiro pediu tempo técnico.

A Seleção seguiu com dificuldades na partida, enquanto os Estados Unidos se aproveitavam dos erros brasileiros e, principalmente com DeFalco e Anderson, viravam a bola com tranquilidade na quadra adversária. Assim, o time da casa chegou à "casa dos 20" com seis pontos de vantagem. Sem sustos, a equipe estadunidense fechou a terceira parcial em 25 a 18 e fechou a partida em 3 sets a 0.

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Agenda da Seleção Brasileira na terceira semana da VNL

Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

Seleção Brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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