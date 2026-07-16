logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Apagado, Brasil perde para os Estados Unidos e se complica na VNL

Em Chicago, Seleção foi derrotada por 3 sets a 0 para os donos da casa

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 23:59
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Maique e Lucarelli na linha de passe em jogo do Brasil na VNL 2026
Maique e Lucarelli na linha de passe em jogo do Brasil na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Após estrear com vitória na semana 3 da VNL, a Seleção Brasileira masculina de vôlei perdeu para os Estados Unidos na noite desta quinta-feira (16). Em Chicago, a equipe foi derrotada pelos donos da casa por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/19 e 25/18.

  • Darlan realiza movimento de ataque contra bloqueio duplo de jogadores franceses em partida da VNL 2026

    Veja os lances de Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações

    Vôlei
    Há 42 minutos
  • Com olhar de espanto, Darlan abraça a bola em jogo do Brasil pela VNL 2026

    Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: ‘Representa uma nação’

    Vôlei
    Há 14 horas
  • Maique ergue o dedo indicador direito e comemora ponto do Brasil contra a França na VNL 2026

    Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: ‘Sentiu’

    Vôlei
    Há 14 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    ➡️ Veja os lances de Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

    Destaques da partida

    Em dia inspirado, o jogador que mais fez a diferença na partida foi DeFalco. O ponteiro estadunidense marcou 18 pontos, sendo sete de ataque, sete de saque e quatro de bloqueio. Já pelo lado brasileiro, Darlan foi o maior pontuador, com 17 no total - 12 de ataque, quatro de saque e um de bloqueio.

    continua após a publicidade
  • Juiz esloveno Slavko Vinčić

    Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Wilton? Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Árbitro Slavko Vincic mostrando cartão vermelho na Copa do Mundo

    Fifa define árbitro para final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • Na tabela

    A dois jogos do fim da etapa classificatória, a Seleção Brasileira permanece na oitava posição da tabela e, portanto, fora da fase final da Liga das Nações. O time tem 16 pontos, apenas um à frente da nona colocada Sérvia. Já os Estados Unidos, com 25 pontos e oito vitórias em dez jogos, ocupam o segundo lugar e estão matematicamente classificados para o mata-mata da VNL.

    Próximos compromissos

    Pela penúltima partida da fase classificatória da VNL, o Brasil enfrenta a Polônia às 22h (de Brasília) desta sexta-feira (17). Já os Estados Unidos medem forças com a Bulgária às 22h (de Brasília) de sábado (18).

    continua após a publicidade

    Como foi o jogo?

    1º SET

    Logo no início da partida, a Seleção sofreu com o saque estadunidense. DeFalco marcou três aces seguidos, abrindo 6 a 3 para os EUA e forçando Bernardinho a parar o jogo. Na volta, o ponteiro errou o serviço. Ao longo da parcial, o Brasil ajustou o sistema passe-bloqueio e melhorou nos ataques. Foi em block de Darlan em cima de Hanes que a Amarelinha empatou o set - 14 a 14. Após ace do oposto, a equipe assumiu a ponta do placar, no 17 a 16.

    Em ponto de saque de Honorato, que entrou para fazer o serviço no lugar de Judson, a Seleção chegou à "casa dos 20" com dois pontos de vantagem. Neste momento, Kiraly parou o jogo. No retorno, o time estadunidense se recuperou e a reta final seguiu nervosa. Os Estados Unidos chegaram ao set point no 24 a 23 após Cachopa invadir por cima em uma tentativa de bola de segunda. No bloqueio, o time estadunidense logo fechou a parcial em 25 a 23.

    continua após a publicidade

    2º SET

    Em roteiro que repetiu o primeiro set, a Seleção sofreu com o saque de DeFalco no início da segunda parcial. Novamente, foram três aces seguidos do ponteiro, e Bernardinho pediu tempo técnico. Na volta, DeFalco sacou para fora. A partir daí, o Brasil se mostrou perdido em quadra e os Estados Unidos, consistente nos saques e nos bloqueios, chegaram a ter oito pontos de vantagem, no 12 a 4. Buscando dar novos ares à equipe, Bernardinho fez mudanças: Arthur Bento no lugar de Adriano, e Pinta no de Judson.

    As alterações, aliadas à inversão 5x1 (Bryan no lugar de Cachopa, e Brasília no de Darlan) na reta final da parcial, surtiram efeito, e a diferença caiu para três pontos no 22 a 19. Apesar da melhora brasileira, os Estados Unidos permaneceram no comando numérico e venceram o segundo set por 25 a 19, após Bryan ficar no bloqueio.

    continua após a publicidade

    3º SET

    Para a terceira parcial, Bernardinho seguiu com Arthur Bento no lugar de Adriano. E, no bloqueio, foi dele o primeiro ponto do Brasil no set, em momento em que os Estados Unidos tinham 3 a 0. A seleção estadunidense seguiu no bom ritmo que imprimiu nos dois primeiros sets, e a Amarelinha novamente jogou atrás no placar. Quando a desvantagem chegou a cinco pontos - 12 a 7 -, o técnico brasileiro pediu tempo técnico.

    A Seleção seguiu com dificuldades na partida, enquanto os Estados Unidos se aproveitavam dos erros brasileiros e, principalmente com DeFalco e Anderson, viravam a bola com tranquilidade na quadra adversária. Assim, o time da casa chegou à "casa dos 20" com seis pontos de vantagem. Sem sustos, a equipe estadunidense fechou a terceira parcial em 25 a 18 e fechou a partida em 3 sets a 0.

    continua após a publicidade

    Agenda da Seleção Brasileira na terceira semana da VNL

    1. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
    seleção brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026
    Seleção Brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Oppenkoski vibra ao marcar ponto para o Sada Cruzeiro na final da Superliga contra o Campinas (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

    Vôlei

    Oppenkoski explica dispensa da Seleção de vôlei: 'Pautada em um bem'

    Há 2 horas
    Darlan realiza movimento de ataque contra bloqueio duplo de jogadores franceses em partida da VNL 2026

    Vôlei

    Veja os lances de Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações

    Há 3 horas
    Jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei fazem surpresa para Julia Kudiess

    Vôlei

    VÍDEO: Após cirurgia, Julia Kudiess recebe surpresa da Seleção

    Há 4 horas
    Jogadoras da Seleção Feminina de vôlei sentado comemoram ponto em jogo do Mundial

    Vôlei

    Brasil bate a China e vai buscar o bi no Mundial de vôlei sentado

    Há 4 horas
    De camisas amarelas e shorts verdes, jogadores do Brasil se reúnem na quadra após marcarem ponto contra a França na VNL 2026

    Vôlei

    Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações; horário e onde assistir

    Há 5 horas
    Julia Kudiess após lesão (Foto: Divulgação;CBV)

    Vôlei

    O fantasma do LCA: lesão de Júlia Kudiess assombra o vôlei feminino

    Há 9 horas
    Mais LANCE!
    Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina

    Recuperado, Darlan reforça Brasil contra os Estados Unidos pela VNL

    Maique ergue o dedo indicador direito e comemora ponto do Brasil contra a França na VNL 2026

    Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu'

    Com olhar de espanto, Darlan abraça a bola em jogo do Brasil pela VNL 2026

    Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação'

    Maique, de preto, grita e comemora com Lucarelli e Cachopa, de amarelo, um ponto do Brasil em jogo contra a França pela VNL 2026

    Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL Masculina

    Arthur Bento, de amarelo, toma a frente de Maique, de azul, e realiza manchete em jogo do Brasil pela VNL 2026

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL Masculina

    Julia Kudiess marcou 20 pontos na estreia do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

    Julia Kudiess inicia recuperação; médico explica lesão e prazo de retorno da central

    Masa Kirov saca em partida do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26

    Central desfalca Sesc RJ Flamengo na Superliga 2026/27

    Bernardinho gesticula durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026

    Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL

    Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 2025/26

    Times da Superliga disputam torneio preparatório em Foz do Iguaçu

    Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

    Gabi Guimarães está fora da fase final da Liga das Nações

    Colagem de fotos de Nyeme, do Minas, à esquerda; Tifanny, do Osasco, no centro; e Ariane, do Fluminense, à direita

    Minas, Osasco e Fluminense disputarão torneio internacional em Belém

    Larisa Besen posa com o troféu da Copa Brasil de vôlei 2025

    Central do Osasco é convocada para a Seleção no lugar de Julia Kudiess

    Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026

    Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina