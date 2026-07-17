Atitude de Deschamps em eliminação teria gerado incômodo em jogadores da França Saída de Rabiot e permanência de Tchouaméni irritou o elenco

A eliminação da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo continua repercutindo nos bastidores da seleção. Segundo o jornal francês "L'Équipe", parte do elenco demonstrou incômodo com decisões tomadas por Didier Deschamps durante a derrota por 2 a 0, especialmente a substituição de Rabiot no intervalo.

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De acordo com a publicação, jogadores consideraram que Rabiot havia sido um dos destaques franceses no primeiro tempo, principalmente pela intensidade e pela capacidade de competir no meio-campo diante do domínio espanhol. Por isso, a saída do volante para a entrada de Manu Koné causou surpresa dentro do grupo.

O L'Équipe relata que as discussões sobre o desempenho da equipe aumentaram após a partida. Além da troca envolvendo Rabiot, a permanência de Tchouaméni em campo também foi tema de questionamentos internos.

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Rabiot já havia recebido cartão amarelo na primeira etapa e corria risco de expulsão após uma falta cometida nos minutos finais antes do intervalo. Ainda assim, segundo o jornal francês, a decisão de retirá-lo não encontrou consenso entre integrantes do elenco.

Jogadores da França contra Espanha na Copa. (Imagem: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Deschamps defende a substituição na França

Três dias após a semifinal, Didier Deschamps comentou publicamente a escolha e afirmou que levou em consideração uma conversa com o próprio Rabiot durante a partida.

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– Na primeira pausa para hidratação, ele veio falar comigo e disse: 'Não consigo mais jogar normalmente'. Eu também já fui jogador e já vivi semifinais com um cartão amarelo. Sei como é jogar com esse freio de mão puxado – disse o treinador.

O treinador explicou que avaliou o risco de perder o meio-campista por expulsão em um jogo aberto e de alta intensidade. Deschamps reconheceu que abriu mão de um jogador que considerava em boa forma para aquela partida.

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– Me privei de um jogador que estava na melhor forma para esta partida. Existe uma avaliação de risco. Fiz o que pude com a minha experiência e com as informações que eu tinha – explicou.

Outro ponto debatido nos bastidores, segundo o L'Équipe, foi a permanência de Tchouaméni. O meio-campista havia sofrido uma lesão nos adutores antes das oitavas de final, e sua condição física durante a semifinal teria sido colocada em discussão.

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A publicação também afirma que havia integrantes do grupo que defendiam a escalação de Manu Koné desde o início da partida contra a Espanha.

O ambiente de questionamento se soma a outras informações reveladas após a eliminação. Nos últimos dias, relatos indicaram que Dembélé fez cobranças ao elenco no intervalo da semifinal em relação à postura da equipe na pressão sem bola, episódio que também teria gerado desconforto em parte do grupo.

A derrota para a Espanha encerrou a tentativa francesa de chegar à terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Agora, a seleção disputará o terceiro lugar contra a Inglaterra, no sábado, às 18h (de Brasília), em Miami. A partida marcará a despedida de Didier Deschamps do comando da França após 14 anos no cargo.

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