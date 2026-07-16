Recuperado, Darlan reforça Brasil contra os Estados Unidos pela VNL
Com 13 acertos, o atacante comandou a vitória brasileira que recolocou a equipe na zona de classificação
O oposto Darlan foi relacionado pelo técnico Bernardinho para o confronto da Seleção Brasileira masculina de vôlei contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (16), pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL). A partida será disputada às 22h (de Brasília), em Chicago.
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A presença do atacante chegou a ser colocada em dúvida após ele deixar a quadra durante a vitória sobre a França com um incômodo na panturrilha direita. Após avaliação, no entanto, Darlan foi liberado e aparece entre os 14 jogadores escolhidos pelo treinador para o compromisso diante dos norte-americanos.
Quem fica fora da relação é o ponteiro Maicon, novidade da convocação para a etapa dos Estados Unidos. O jogador poderá ser utilizado nos próximos compromissos da seleção em Chicago.
Maicon foi chamado por Bernardinho para substituir Douglas Souza, que não foi mantido no grupo para a terceira semana da competição.
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Relacionados do Brasil para enfrentar os Estados Unidos:
Levantadores
- Cachopa
- Brasília
Opostos
- Darlan
- Bryan
Ponteiros
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
Centrais
- Flávio
- Judson
- Pinta
- Barreto
Líberos
- Maique
- Pureza
Darlan foi o maior pontuador na vitória sobre a França
O Brasil chega embalado para o confronto após vencer a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, na abertura da terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações, em Chicago. O resultado recolocou a equipe de Bernardinho na zona de classificação para a fase final da competição, com a Seleção ocupando a sétima posição após nove partidas disputadas. Darlan foi o maior pontuador do duelo, com 13 pontos.
Agenda da Seleção Brasileira na terceira semana da VNL
- Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília)
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
- Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
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