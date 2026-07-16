logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Recuperado, Darlan reforça Brasil contra os Estados Unidos pela VNL

Com 13 acertos, o atacante comandou a vitória brasileira que recolocou a equipe na zona de classificação

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 10:16
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina
Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina (Foto: Volleyballworld)

O oposto Darlan foi relacionado pelo técnico Bernardinho para o confronto da Seleção Brasileira masculina de vôlei contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (16), pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL). A partida será disputada às 22h (de Brasília), em Chicago.

  • De regata vermelha, Arina Fedorovtseva realiza manchete em jogo pela seleção russa de vôlei feminino

    Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027

    Vôlei
    Há 3 dias
  • Jaqueline deixou futuro em aberto

    Aposentadoria? Jaque deixa futuro no vôlei em aberto

    Vôlei
    Há 6 dias
  • Seleção de vôlei masculino da Polônia em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

    Polônia se recusa a dar vistos para Rússia jogar mundial de vôlei

    Vôlei
    Há 6 dias

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    A presença do atacante chegou a ser colocada em dúvida após ele deixar a quadra durante a vitória sobre a França com um incômodo na panturrilha direita. Após avaliação, no entanto, Darlan foi liberado e aparece entre os 14 jogadores escolhidos pelo treinador para o compromisso diante dos norte-americanos.

    continua após a publicidade

    Quem fica fora da relação é o ponteiro Maicon, novidade da convocação para a etapa dos Estados Unidos. O jogador poderá ser utilizado nos próximos compromissos da seleção em Chicago.

    Maicon foi chamado por Bernardinho para substituir Douglas Souza, que não foi mantido no grupo para a terceira semana da competição.

  • Eliminado, Bellingham enfrentará companheiro de equipe na disputa pelo terceiro lugar (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Leitura labial revela discussão de Bellingham e Messi durante semifinal

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Messi durante disputa da semifinal entre Argentina e Inglaterra

    Jornal inglês lista '31 truques sujos' da Argentina em semifinal da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 46 minutos
  • Seleção francesa ganhou todos os jogos nesta Copa do Mundo

    Atitude de Dembélé em França x Espanha irrita elenco francês; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Veja os lances de Brasil x França pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

    O oposto Darlan ataca durante a partida entre Brasil e Eslovênia na VNL
    O oposto Darlan ataca durante a partida entre Brasil e Eslovênia na VNL (Foto: Volleyball World)

    Relacionados do Brasil para enfrentar os Estados Unidos:

    Levantadores

    • Cachopa
    • Brasília

    Opostos

    • Darlan
    • Bryan

    Ponteiros

    • Lucarelli
    • Adriano
    • Honorato
    • Arthur Bento

    Centrais

    • Flávio
    • Judson
    • Pinta
    • Barreto

    Líberos

    • Maique
    • Pureza

    Darlan foi o maior pontuador na vitória sobre a França

    O Brasil chega embalado para o confronto após vencer a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, na abertura da terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações, em Chicago. O resultado recolocou a equipe de Bernardinho na zona de classificação para a fase final da competição, com a Seleção ocupando a sétima posição após nove partidas disputadas. Darlan foi o maior pontuador do duelo, com 13 pontos.

    continua após a publicidade

    Agenda da Seleção Brasileira na terceira semana da VNL

    1. Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    3. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Maique ergue o dedo indicador direito e comemora ponto do Brasil contra a França na VNL 2026

    Vôlei

    Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu'

    Há 2 horas
    Com olhar de espanto, Darlan abraça a bola em jogo do Brasil pela VNL 2026

    Vôlei

    Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação'

    Há 3 horas
    Maique, de preto, grita e comemora com Lucarelli e Cachopa, de amarelo, um ponto do Brasil em jogo contra a França pela VNL 2026

    Vôlei

    Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL Masculina

    Há 15 horas
    Arthur Bento, de amarelo, toma a frente de Maique, de azul, e realiza manchete em jogo do Brasil pela VNL 2026

    Vôlei

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL Masculina

    Há 17 horas
    Julia Kudiess marcou 20 pontos na estreia do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

    Vôlei

    Julia Kudiess inicia recuperação; médico explica lesão e prazo de retorno da central

    Há 18 horas
    Masa Kirov saca em partida do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26

    Vôlei

    Central desfalca Sesc RJ Flamengo na Superliga 2026/27

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Bernardinho gesticula durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026

    Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNL

    Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 2025/26

    Times da Superliga disputam torneio preparatório em Foz do Iguaçu

    Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

    Gabi Guimarães está fora da fase final da Liga das Nações

    Colagem de fotos de Nyeme, do Minas, à esquerda; Tifanny, do Osasco, no centro; e Ariane, do Fluminense, à direita

    Minas, Osasco e Fluminense disputarão torneio internacional em Belém

    Larisa Besen posa com o troféu da Copa Brasil de vôlei 2025

    Central do Osasco é convocada para a Seleção no lugar de Julia Kudiess

    Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026

    Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina

    Julia Kudiess bloqueia em partida contra a Holanda na VNL 2026

    Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase

    Maicon Santos pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas Souza

    Bryan comemora ponto com Brasília em jogo da Seleção na VNL (Foto: Silvio Avila)

    Brasil entra em semana decisiva na VNL; veja os jogos em Chicago

    De regata vermelha, Arina Fedorovtseva realiza manchete em jogo pela seleção russa de vôlei feminino

    Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027

    Com a camisa rubro-negra do Sesc RJ Flamengo, Masa Kirov grita e levanta o braço direito para comemorar ponto

    Craque do Sesc Flamengo sofre mesma lesão de Julia Kudiess na VNL

    Com o braço esquerdo estendido, Julia Bergmann realiza movimento de ataque com a mão direita

    Brasil conhece adversário nas quartas de final da VNL Feminina; veja os confrontos

    Com uma xuxinha no cabelo, Thaisa enxuga lágrima com a mão esquerda durante entrevista pós-jogo pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei

    Além de Julia Kudiess, veja centrais do Brasil que viveram drama com lesões