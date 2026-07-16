Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação' Oposto descontou frustração no companheiro em Brasil x França

A vitória do Brasil sobre a França por 3 sets a 0, pela Liga das Nações de Vôlei Masculino, colocou à prova o relacionamento saudável entre os jogadores da Seleção. O clima decisivo do confronto desta quarta-feira (15) testou o temperamento de Darlan, que empurrou Flávio no meio do jogo, em reação a um ponto adversário.

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O lance aconteceu na reta final do segundo set, quando a França vencia por 18 a 17 e se aproximava do empate no placar. Após um longo rali, os franceses tiveram a oportunidade de finalizar o ponto com Mathis Henno, que recebeu pela entrada de rede e largou por cima do bloqueio brasileiro. Adriano estava posicionado logo atrás, pronto para fazer a cobertura.

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Porém, Flávio acabou com as chances de defesa do ponteiro. Depois de aterrissar do bloqueio, o central executou uma manchete falha, que tirou a bola de jogo. Darlan, que o acompanhava no sistema de bloqueio, se irritou e deu um empurrão no companheiro pelas costas.

A cena viralizou nas redes sociais e provocou associações à atuação dos atletas. "E vai se repetindo... Flávio faz m****, Darlan resolve", disse uma torcedora.

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Uma outra internauta também comentou sobre o desempenho abaixo de Flávio e exaltou Darlan em cima do lance: "O Flávio tentou de tudo para não ganhar esse set, mas o Darlan não permitiu".

"O ódio do Darlan com o Flávio! Ri muito!", comentou uma torcedora que achou a situação engraçada.

Teve quem se enxergou dentro de quadra na figura de Darlan diante da reação extrema. "O Darlan representa uma nação", publicou uma "vôleifã".

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Flávio e Darlan conversam na rede em jogo da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

➡️ Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL Masculina

➡️ Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL Masculina

Brasil domina a França e volta à zona de classificação

A Seleção Brasileira segue viva na busca pela classificação para a fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Na noite desta quarta-feira (15), o Brasil venceu a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, pela estreia na terceira semana da fase classificatória, em Chicago, nos Estados Unidos.

Darlan foi o maior pontuador do duelo, com 13 pontos, e contribuiu para um jogo de pleno domínio do lado brasileiro. Com saques e ataques agressivos, a equipe comandada por Bernardinho saiu de situações de dificuldade para chegar à sexta vitória na VNL, subindo para a sétima colocação.

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