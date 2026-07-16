Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação'
Oposto descontou frustração no companheiro em Brasil x França
A vitória do Brasil sobre a França por 3 sets a 0, pela Liga das Nações de Vôlei Masculino, colocou à prova o relacionamento saudável entre os jogadores da Seleção. O clima decisivo do confronto desta quarta-feira (15) testou o temperamento de Darlan, que empurrou Flávio no meio do jogo, em reação a um ponto adversário.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O lance aconteceu na reta final do segundo set, quando a França vencia por 18 a 17 e se aproximava do empate no placar. Após um longo rali, os franceses tiveram a oportunidade de finalizar o ponto com Mathis Henno, que recebeu pela entrada de rede e largou por cima do bloqueio brasileiro. Adriano estava posicionado logo atrás, pronto para fazer a cobertura.
Porém, Flávio acabou com as chances de defesa do ponteiro. Depois de aterrissar do bloqueio, o central executou uma manchete falha, que tirou a bola de jogo. Darlan, que o acompanhava no sistema de bloqueio, se irritou e deu um empurrão no companheiro pelas costas.
Jogadores de clubes espanhóis dominam a final da Copa do Mundo
Vocalista do Oasis critica Tuchel após queda da Inglaterra na Copa: 'Não vai ganhar'
Final da Copa entre Argentina e Espanha confirma força de quem domina a bola
A cena viralizou nas redes sociais e provocou associações à atuação dos atletas. "E vai se repetindo... Flávio faz m****, Darlan resolve", disse uma torcedora.
Uma outra internauta também comentou sobre o desempenho abaixo de Flávio e exaltou Darlan em cima do lance: "O Flávio tentou de tudo para não ganhar esse set, mas o Darlan não permitiu".
"O ódio do Darlan com o Flávio! Ri muito!", comentou uma torcedora que achou a situação engraçada.
Teve quem se enxergou dentro de quadra na figura de Darlan diante da reação extrema. "O Darlan representa uma nação", publicou uma "vôleifã".
➡️ Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL Masculina
➡️ Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL Masculina
Brasil domina a França e volta à zona de classificação
A Seleção Brasileira segue viva na busca pela classificação para a fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Na noite desta quarta-feira (15), o Brasil venceu a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, pela estreia na terceira semana da fase classificatória, em Chicago, nos Estados Unidos.
Darlan foi o maior pontuador do duelo, com 13 pontos, e contribuiu para um jogo de pleno domínio do lado brasileiro. Com saques e ataques agressivos, a equipe comandada por Bernardinho saiu de situações de dificuldade para chegar à sexta vitória na VNL, subindo para a sétima colocação.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vôlei
Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu'Há 1 hora
Vôlei
Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL MasculinaHá 14 horas
Vôlei
Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL MasculinaHá 16 horas
Vôlei
Julia Kudiess inicia recuperação; médico explica lesão e prazo de retorno da centralHá 17 horas
Vôlei
Central desfalca Sesc RJ Flamengo na Superliga 2026/27Há 1 dia
Vôlei
Bernardinho define relacionados para a estreia na semana 3 da VNLHá 1 dia
Mais LANCE!