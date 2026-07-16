VÍDEO: Após cirurgia, Julia Kudiess recebe surpresa da Seleção Companheiras e comissão técnica da Amarelinha fizeram uma chamada de vídeo surpresa para a central

Julia Kudiess deu o primeiro passo na recuperação do rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) em partida contra os Estados Unidos, no último domingo (12). A central realizou a cirurgia e, nesta quinta-feira (16), recebeu uma surpresa da Seleção Brasileira feminina de vôlei ainda no hospital, em Belo Horizonte (MG). Veja o vídeo abaixo.

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Sem aviso prévio, as jogadoras e a comissão técnica fizeram uma chamada de vídeo com Kudiess. Quem fez a "ponte" e levou o celular para a central na cama do hospital foi Gabi Guimarães. A ponteira está fora da Liga das Nações por um desconforto na região lombar e passa os dias em Belo Horizonte, sua cidade natal.

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O vídeo publicado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) mostra a preparação para a surpresa e a reação de Kudiess. Em Kobe, no Japão, onde a equipe faz a preparação para a fase final da VNL, as companheiras e a comissão da Seleção se reuniram no restaurante do hotel e mandaram boas energias para a central. A oposta Tainara, lesionada, e a líbero Nyeme, que está no Brasil, também participaram da chamada.

— Estamos sentindo muito sua falta. Você é uma pessoa que tem uma energia incrível, uma pessoa linda, iluminada. E a gente tá torcendo pela sua volta, e todo mundo te ama muito, é unânime — disse Kisy à Julia Kudiess.

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Como foi a lesão de Julia Kudiess?

No último domingo (12), Julia Kudiess se lesionou durante o primeiro set da partida entre Brasil e Estados Unidos, válida pela terceira semana da VNL, em Osaka, no Japão. A central caiu após uma ação próxima à rede e imediatamente demonstrou sentir fortes dores no joelho esquerdo.

A jogadora recebeu atendimento médico ainda em quadra e deixou o ginásio amparada, sem conseguir apoiar a perna no chão. Antes de sair da partida, Kudiess havia marcado seis pontos e mantinha a liderança do ranking de bloqueios da competição, com 42 pontos no fundamento.

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Após o confronto, foi confirmado pela CBV, em nota, que a central sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, com necessidade de procedimento cirúrgico. Em lesões como essa, o tempo de recuperação é entre oito e 10 meses.

Julia Kudiess bloqueia em duelo contra a Holanda na VNL (Foto: Volleyball World)

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