Bruninha: do doping à disputa entre levantadoras na Seleção

Bruna Costa, levantadora do Maringá - atual Londrina - ficou afastada do vôlei por três anos, em virtude de uma suspensão por doping. A jogadora voltou nesta temporada, e as boas atuações a coroaram com um convite para a Seleção Brasileira, que estreia na VNL nesta quarta-feira (8). Na amarelinha, ela disputa posição com as convocadas Macris e Roberta, já consolidadas na equipe de José Roberto Guimarães.

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Em 2022, quando atuava pelo Fluminense, Bruninha foi punida com três anos de suspensão pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem). A jogadora testou positivo para algumas substâncias proibidas: clenbuterol, que auxilia a perda de peso, oxandrolona, que ajuda no ganho de massa muscular, além de metabólitos.

No período afastada do vôlei, a levantadora de 1,70m deu atenção aos estudos e se formou em Educação Física, como conta em entrevista ao Lance!. Aliada a isso, seguiu focada no condicionamento do corpo com treinos diários. Apesar de ter passado por um momento difícil, Bruninha sente que evoluiu como pessoa e encara a oportunidade na Seleção com maturidade.

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— Eu treinava 24 horas por dia, fazia extra de manhã, de tarde e de noite para poder voltar ao bom nível. Eu acho que fui coroada com essa oportunidade. Depois que eu voltei, eu tenho certeza que no Brasil ninguém treinou mais que eu.

Bruninha em ação pelo Maringá na Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Inscrita na Liga das Nações, Bruninha disputa a posição de levantadora com Macris e Roberta. Com os pés no chão, ela reconhece que está "um passinho atrás das companheiras", mas valoriza muito a experiência que está vivendo em Saquarema ao lado delas.

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— Eu brinco que eu cresci um ano em 30 dias, por conta de tudo que eu treinei e aprendi aqui na Seleção. Então, eu estou aprendendo muito com elas e buscando o maior nível. Estou no processo de entender esse estilo de jogo mais rápido, mais veloz. E eu tenho certeza de que eu vou chegar. Acredito que já subi alguns degrauzinhos e, com muita humildade, muito pé no chão, entendendo meu momento, eu vou chegar no nível dessas meninas.

Na Seleção, Bruninha é 'consultora' das companheiras na academia

Com o curso de Educação Física, Bruninha abriu uma empresa de consultoria on-line, com foco em emagrecimento feminino. A especialização também é aproveitada no dia a dia dela na amarelinha. Nas atividades de academia, ela conta, com bom humor, que é perguntada pelas companheiras sobre a postura e execução nos exercícios.

— Elas vêm me pedir ajuda, falam: "Você sabe. Então, sempre que eu estiver fazendo errado, você vem me corrigir." Por isso, nas mais próximas, rola aquele toquinho, aquela cornetada nas posturas ali dentro da academia.

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