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Minas, Osasco e Fluminense disputarão torneio internacional em Belém

Ao lado do Alianza Lima, os clubes brasileiros foram confirmados na Brasil Cup

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 19:56
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Colagem de fotos de Nyeme, do Minas, à esquerda; Tifanny, do Osasco, no centro; e Ariane, do Fluminense, à direita
Minas, Osasco e Fluminense confirmam participação em torneio pré-temporada (Fotos: Hedgard Moraes/MTC, Marcelo Gonçalves/FFC e Carol Oliveira/Osasco)

Minas, Osasco e Fluminense já estão "aquecendo as turbinas" visando à Superliga Feminina 2026/27. Nesta segunda-feira (13), os clubes foram confirmados como participantes da Brasil Cup, torneio amistoso de pré-temporada que contará ainda com o Alianza Lima, do Peru. A competição será disputada em setembro, no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA).

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    • O formato será de tiro curto, com jogos únicos de semifinal e final. As datas e os horários das partidas, bem como o chaveamento do campeonato, devem ser divulgados nos próximos dias pela organização do evento, por meio das redes sociais.

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    O Mangueirinho voltou a ser palco de eventos de destaque do vôlei em janeiro do ano passado, quando recebeu o jogo entre Campinas e Sada Cruzeiro pela fase classificatória da Superliga Masculina 2024/25. Em dezembro, a capital paraense foi escolhida como sede do Mundial de Clubes Masculino.

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    • Das equipes brasileiras confirmadas no torneio, apenas o Fluminense iniciou os trabalhos de preparação para a próxima temporada. O novo elenco do Tricolor das Laranjeiras tem reforços estrangeiros, como a argentina Bianca Bertolino e a espanhola Julia de Paula, além do técnico argentino Facundo Morando. Nomes como a levantadora Pri Heldes e a oposta Ariane seguem com o time carioca.

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    Atual vice-campeão da Superliga, o Minas terá as ausências de Julia Kudiess e Pri Daroit na próxima temporada. Já o Osasco, campeão da Copa Brasil e semifinalista do campeonato nacional, não contará com a líbero Camila Brait, que se aposentou do vôlei; a americana Jenna Gray e a oposta Bianca Cugno, que vão jogar na Itália.

    Maiara Basso, do Osasco, bate na bola com a mão direita, atacando contra o bloqueio duplo do Minas, formado por Thaisa e Khaletskaya
    Minas e Osasco se enfrentaram na última semifinal da Superliga e na final da Copa Brasil (Foto: Divulgação/MTC)

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    Atual campeão peruano, o Alianza Lima tem demonstrado cada vez mais interesse em explorar o nível de enfrentamento das equipes do Brasil, sobretudo na pré-temporada. Nos últimos anos, Osasco e Fluminense foram convidados para participar da Noche Blanquiazul, competição organizada pelo próprio clube.

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    O time peruano também disputou o Mundial de Clubes no final do ano passado, em São Paulo (SP), e esteve presente nas últimas duas edições do Campeonato Sul-Americano, sendo vice em 2025 e ficando em terceiro lugar este ano.

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