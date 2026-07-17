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VNL: Brasil define relacionados para jogo decisivo contra a Polônia

Seleção precisa da vitória para seguir com boas chances de classificação

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
17/07/2026 12:16
Atualizado há 17 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bernadinho durante partida da seleção brasileira masculina de vôlei na VNL 2026
Bernadinho durante partida da seleção brasileira masculina de vôlei na VNL 2026 (Foto: Volleyballworld)

O técnico Bernardinho optou pela continuidade e definiu os 14 jogadores relacionados para a partida entre Brasil e Polônia, válida pela terceira semana da Liga das Nações (VNL) 2026. A partida acontece nesta sexta-feira (17), às 22h (horário de Brasília), na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.

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    • Sem alterações em relação ao grupo que perdeu para os Estados Unidos no último jogo, a comissão técnica brasileira manteve o ponteiro Maicon fora desta lista de 14 atletas. O jogador segue integrado ao grupo em Chicago e poderá ser utilizado por Bernardinho nos próximos compromissos da etapa norte-americana.

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    Confira os 14 relacionados do Brasil:

    Levantadores

    • Cachopa
    • Brasília
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    • Opostos

    • Darlan
    • Bryan

    Ponteiros

    • Lucarelli
    • Adriano
    • Honorato
    • Arthur Bento

    Centrais

    • Flávio
    • Judson
    • Pinta
    • Barreto

    Líberos

    • Maique
    • Pureza
    Seleção Brasileira Masculina de vôlei comemora ponto em Brasil x França pela VNL 2026
    Seleção Brasileira masculina de vôlei comemora ponto em Brasil x França semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

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    Cenários para a classificação do Brasil à fase final da VNL

    Com seis vitórias em 10 jogos, a Amarelinha precisa vencer os dois confrontos restantes para tranquilizar o torcedor quanto ao avanço ao mata-mata. Além da Polônia, o Brasil ainda tem a China pela frente na semana 3 da competição.

    Os comandados de Bernardinho ocupam a oitava posição da tabela da VNL e, portanto, estão momentaneamente fora da fase final do torneio. Isso porque as oito melhores equipes avançam ao mata-mata; porém, uma vaga é assegurada à sede dos jogos eliminatórios - China -, independentemente do lugar que ocupar. O time é o atual último colocado da tabela, o que faz com que o G-8 vire G-7.

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    Agenda da Seleção Brasileira na semana 3:

    1. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
      1.

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