VNL: Brasil define relacionados para jogo decisivo contra a Polônia
Seleção precisa da vitória para seguir com boas chances de classificação
O técnico Bernardinho optou pela continuidade e definiu os 14 jogadores relacionados para a partida entre Brasil e Polônia, válida pela terceira semana da Liga das Nações (VNL) 2026. A partida acontece nesta sexta-feira (17), às 22h (horário de Brasília), na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.
Sem alterações em relação ao grupo que perdeu para os Estados Unidos no último jogo, a comissão técnica brasileira manteve o ponteiro Maicon fora desta lista de 14 atletas. O jogador segue integrado ao grupo em Chicago e poderá ser utilizado por Bernardinho nos próximos compromissos da etapa norte-americana.
Confira os 14 relacionados do Brasil:
Levantadores
- Cachopa
- Brasília
Opostos
- Darlan
- Bryan
Ponteiros
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
Centrais
- Flávio
- Judson
- Pinta
- Barreto
Líberos
- Maique
- Pureza
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Cenários para a classificação do Brasil à fase final da VNL
Com seis vitórias em 10 jogos, a Amarelinha precisa vencer os dois confrontos restantes para tranquilizar o torcedor quanto ao avanço ao mata-mata. Além da Polônia, o Brasil ainda tem a China pela frente na semana 3 da competição.
Os comandados de Bernardinho ocupam a oitava posição da tabela da VNL e, portanto, estão momentaneamente fora da fase final do torneio. Isso porque as oito melhores equipes avançam ao mata-mata; porém, uma vaga é assegurada à sede dos jogos eliminatórios - China -, independentemente do lugar que ocupar. O time é o atual último colocado da tabela, o que faz com que o G-8 vire G-7.
Agenda da Seleção Brasileira na semana 3:
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
- Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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