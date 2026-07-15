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Messi é vice-líder em ranking da Fifa na Copa; melhor brasileiro aparece em 7°

Argentino está na 2ª final consecutiva de Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 23:04
Atualizado há 1 minutos
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Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

No "power ranking" de desempenho dos jogadores na Copa do Mundo, que é atualizado jogo após jogo, Lionel Messi aparece somente em 2º lugar, mesmo sendo o maior artilheiro e assistente desta edição do torneio. Para avaliar o desempenho, a Fifa lançou um sistema de classificação em que todos os jogadores de linha recebem uma pontuação de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa.

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    • Considerando estes critérios, o francês Kylian Mbappé, eliminado na semifinal para a Espanha, lidera a lista. Lionel Messi aparece em segundo lugar, seguido por Jude Bellingham (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega) e Charles De Ketelaere (Bélgica), completando o top-5.

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    O brasileiro melhor posicionado no ranking da Fifa é o atacante Vinícius Júnior, que ocupa a 7ª colocação.

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    Ranking da Fifa elege os melhores jogadores da Copa do Mundo: Mbappé lidera, Messi aparece em segundo
    Ranking da Fifa elege os melhores jogadores da Copa do Mundo: Mbappé lidera, Messi aparece em segundo (Foto: Reprodução/Fifa)
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    Com os dois passes para gol na vitória de virada da Argentina sobre a Inglaterra, por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, Lionel Messi abriu larga vantagem do recorde que pertencia a Pelé como o maior garçom da história das Copas do Mundo. O argentino chegou a 12 assistências em seis Mundiais, superando o Rei do Futebol, que acumulou nove em quatro participações.

    Além de superar Pelé em assistências, Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 21 gols marcados em seis edições. O veterano de 39 anos possui um tento a mais em relação a Kylian Mbappé, que persegue a façanha do camisa 10 da Argentina.

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