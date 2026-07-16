Brasil bate a China e vai buscar o bi no Mundial de vôlei sentado Seleção feminina defenderá o título contra os EUA; no masculino, Brasil briga pelo bronze

O Brasil está na final do Campeonato Mundial de vôlei sentado feminino. Nesta quinta-feira (16), a Seleção Brasileira superou a anfitriã China por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/13, e terá a oportunidade de defender o título em jogo contra os Estados Unidos.

Campeã mundial em 2022, a Seleção feminina chega a mais uma decisão invicta, sem perder um set sequer em toda a competição. Contra a China, a equipe brasileira fez uma parcial inicial apertada, mas levou a melhor nos pontos finais e abriu o placar: 25 a 22. Na sequência, o Brasil ampliou o domínio sobre o jogo e teve vitórias tranquilas, de 25 a 19 e 25 a 13.

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Suellen Cristine foi a maior pontuadora do confronto, com 20 pontos, seguida por Janaina Petit e Bruna Nascimento, que brilharam pelo lado brasileiro com 13 e nove acertos, respectivamente. Hu Huizi, com 11 pontos, foi o principal destaque do time adversário.

Brasil e Estados Unidos se enfrentam pela final do Mundial de vôlei sentado nesta sexta-feira (17), às 5h30 (de Brasília), em Hangzhou, na China.

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Jogadoras da Seleção Feminina de vôlei sentado comemoram ponto em jogo do Mundial (Foto: Reprodução/CBVD)

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No masculino, Brasil cai para a Bósnia e vai disputar o bronze

No naipe masculino, o Brasil briga para subir ao pódio do Mundial pela terceira edição consecutiva. Ainda nesta sexta (17), o conjunto brasileiro disputa a medalha de bronze do torneio contra o Cazaquistão, a partir da 1h (de Brasília).

Na semifinal, o Brasil foi derrotado pela Bósnia e Herzegovina por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/18, 23/25 e 25/14. Após sair perdendo por 2 a 0, a equipe verde-amarela fez um terceiro set de reação e descontou o placar. No entanto, a Bósnia retomou o controle da partida na quarta parcial e garantiu vaga na final para enfrentar a seleção do Irã, vencedora das principais competições desde os Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016.

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Gustavo Henrique voltou a assumir a responsabilidade na virada de bola e terminou como maior pontuador da partida, com ampla vantagem sobre os demais. Pela Bósnia, o protagonismo ofensivo ficou dividido entre Safet Alibasic e Ermin Jusufovic.

Jogadores da Seleção Masculina de vôlei sentado comemoram ponto em jogo do Mundial (Foto: Reprodução/CBVD)

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