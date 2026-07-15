Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL Masculina Seleção vence em sets diretos e sobe para a sétima colocação

A Seleção Brasileira segue viva na busca pela classificação para a fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Na noite desta quarta-feira (15), o Brasil venceu a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, pela estreia na terceira semana da fase classificatória, em Chicago, nos Estados Unidos.

A equipe comandada por Bernardinho chegou para a etapa decisiva em nono lugar, pressionada para obter bons resultados e voltar a figurar entre as oito melhores equipes da competição. Contra um adversário que também está em situação delicada, os brasileiros saíram de momentos de dificuldade por meio de saques e ataques agressivos, que deram ao time a vitória e uma sobrevida na competição.

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➡️ Veja os lances de Brasil x França pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

Destaques da partida

O oposto Darlan terminou como maior pontuador do confronto, com 13 pontos. Os ponteiros Henno, da França, e Adriano, pelo lado brasileiro, vêm logo atrás, com 12 e 11 acertos, respectivamente.

Na tabela

O Brasil agora é o sétimo colocado da VNL Masculina, com seis vitórias em nove partidas. Já a França estacionou na 12ª posição, com apenas quatro de nove jogos vencidos, e não tem mais chances de classificação para a fase final.

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Cachopa aciona Flávio pelo meio em Brasil x França pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Como foi o jogo?

1º SET

Apoiadas pela variação dos ataques, as equipes fizeram um início de jogo equilibrado, em que a França se sobressaiu pela consistência no saque. Darlan liderou a reação brasileira na sua passagem pelo serviço, marcando um ace e quebrando o passe adversário para gerar o ponto da virada, na bola de segunda de Cachopa: 11 a 10.

As seleções permaneceram empatadas ou a um ponto de distância até o retorno de Darlan ao saque. O oposto provocou a primeira boa vantagem do Brasil, forçando a devolução da bola para o contragolpe finalizado por Judson: 19 a 17. Os centrais brasileiros assumiram a virada de bola e reforçaram o bloqueio na reta final, administrando a diferença mínima para fechar o set: 25 a 23

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2º SET

Foi a França quem "deu as cartas" por meio do saque na abertura da segunda parcial. A passagem do oposto Boyer gerou cinco pontos de vantagem (11 a 6) para os franceses, que contaram com a distribuição regular de Brizard para se manter à frente.

Com o esquema defensivo ajustado, o Brasil proporcionou volume de jogo suficiente para encurtar a distância para dois pontos. Darlan, que passou parte do set sem ser acionado por Cachopa, reapareceu no saque para mudar o cenário da partida mais uma vez. O oposto marcou cinco dos últimos sete pontos brasileiros, sendo dois aces, e conduziu a equipe à vitória parcial de 25 a 23.

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3º SET

No início da parcial, o Brasil voltou a estar em uma posição desconfortável e viu o rival se impor no saque, mas contou com Lucarelli e Adriano para sair da desvantagem através da virada de bola. Já na saída, Darlan deixou a quadra após sentir dores na perna direita, sendo substituído por Bryan.

O jovem oposto não sentiu a pressão e contribuiu com dois pontos, além de uma boa passagem pelo saque. Em um set inspirado, Adriano deu sequência à boa atuação ao passar pelo serviço e desestabilizar a recepção francesa, guiando a Seleção a uma vitória dominante: 25 a 19.

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Agenda da Seleção Brasileira na terceira semana da VNL

Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília) Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

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