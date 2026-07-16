Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações; horário e onde assistir
Seleção enfrenta os anfitriões da terceira semana nesta quinta-feira (16)
A Seleção Brasileira encara mais um desafio pela terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quinta-feira (16). Em Chicago, nos Estados Unidos, o Brasil enfrenta os donos da casa a partir das 22h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (YouTube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.
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Embalada pela vitória dominante sobre a França por 3 sets a 0, a equipe comandada por Bernardinho continua a trajetória em busca da vaga na fase final da competição. Com seis de nove jogos vencidos, o Brasil está em oitavo lugar na tabela, a uma posição da zona de classificação.
Os Estados Unidos estão na segunda colocação, com sete vitórias, atrás apenas do Japão — única seleção invicta e já garantida no mata-mata da VNL. Para os anfitriões, um resultado positivo pode encaminhar a classificação para a próxima fase.
Para a etapa de Chicago, Bernardinho optou por levar 15 atletas, sendo necessário deixar um de fora da relação a cada partida. A principal ausência é a do ponteiro Douglas Souza, que esteve com o grupo nas duas primeiras semanas de competição. Para o lugar dele, o treinador escolheu Maicon Santos, que não foi relacionado para o jogo.
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LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Estados Unidos - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026
📅 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Chicago, Estados Unidos
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Agenda de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília)
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
- Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
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