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Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações; horário e onde assistir

Seleção enfrenta os anfitriões da terceira semana nesta quinta-feira (16)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 19:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De camisas amarelas e shorts verdes, jogadores do Brasil se reúnem na quadra após marcarem ponto contra a França na VNL 2026
Brasil venceu a França por 3 sets a 0 na abertura da terceira semana da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira encara mais um desafio pela terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quinta-feira (16). Em Chicago, nos Estados Unidos, o Brasil enfrenta os donos da casa a partir das 22h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (YouTube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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    Embalada pela vitória dominante sobre a França por 3 sets a 0, a equipe comandada por Bernardinho continua a trajetória em busca da vaga na fase final da competição. Com seis de nove jogos vencidos, o Brasil está em oitavo lugar na tabela, a uma posição da zona de classificação.

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    Os Estados Unidos estão na segunda colocação, com sete vitórias, atrás apenas do Japão — única seleção invicta e já garantida no mata-mata da VNL. Para os anfitriões, um resultado positivo pode encaminhar a classificação para a próxima fase.

    Para a etapa de Chicago, Bernardinho optou por levar 15 atletas, sendo necessário deixar um de fora da relação a cada partida. A principal ausência é a do ponteiro Douglas Souza, que esteve com o grupo nas duas primeiras semanas de competição. Para o lugar dele, o treinador escolheu Maicon Santos, que não foi relacionado para o jogo.

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    No ar, Flávio realiza movimento de ataque após levantamento de Cachopa em Brasil x França pela VNL 2026
    Cachopa aciona Flávio pelo meio em Brasil x França pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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    LEVANTADORES

    • Fernando Cachopa
    • Matheus Brasília

    OPOSTOS

    • Darlan
    • Bryan

    PONTEIROS

    • Lucarelli
    • Adriano
    • Honorato
    • Arthur Bento

    CENTRAIS

    • Flávio
    • Judson
    • Matheus Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Douglas Pureza

    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x Estados Unidos - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

    📅 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Chicago, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    Agenda de jogos da Seleção Brasileira

    1. Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    3. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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