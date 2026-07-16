Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações; horário e onde assistir Seleção enfrenta os anfitriões da terceira semana nesta quinta-feira (16)

A Seleção Brasileira encara mais um desafio pela terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quinta-feira (16). Em Chicago, nos Estados Unidos, o Brasil enfrenta os donos da casa a partir das 22h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (YouTube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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Embalada pela vitória dominante sobre a França por 3 sets a 0, a equipe comandada por Bernardinho continua a trajetória em busca da vaga na fase final da competição. Com seis de nove jogos vencidos, o Brasil está em oitavo lugar na tabela, a uma posição da zona de classificação.

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Os Estados Unidos estão na segunda colocação, com sete vitórias, atrás apenas do Japão — única seleção invicta e já garantida no mata-mata da VNL. Para os anfitriões, um resultado positivo pode encaminhar a classificação para a próxima fase.

Para a etapa de Chicago, Bernardinho optou por levar 15 atletas, sendo necessário deixar um de fora da relação a cada partida. A principal ausência é a do ponteiro Douglas Souza, que esteve com o grupo nas duas primeiras semanas de competição. Para o lugar dele, o treinador escolheu Maicon Santos, que não foi relacionado para o jogo.

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Cachopa aciona Flávio pelo meio em Brasil x França pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Estados Unidos - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

📅 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

Agenda de jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (16), às 22h (de Brasília) Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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