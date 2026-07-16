Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu' Reação inusitada em Brasil x França arrancou risadas dos "vôleifãs"

O Brasil chegou pressionado para o duelo contra a França, nesta quarta-feira (15), pela Liga das Nações de Vôlei Masculino, mas venceu por 3 sets a 0. Antes da confirmação da vitória, o clima de decisão já havia contagiado os jogadores da Seleção, o que levou Fernando Cachopa a extravasar em quadra, dando um tapa em Maique no meio do jogo.

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O lance ocorreu na reta final do segundo set. A França vencia por 18 a 16 e se aproximava do empate no placar quando Maique fez uma recepção que não chegou nas mãos de Cachopa. Mesmo com a bola desajustada, o levantador conseguiu distribuir da maior distância para Adriano, que explorou o bloqueio simples na entrada de rede e pontuou para o Brasil.

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O ponto que deixou a equipe a um ponto de igualar a parcial deixou Cachopa eufórico, principalmente por Maique ter se lamentado pelo passe impreciso antes do lance terminar. O líbero afirmou que a bola havia passado do levantador, dando a entender que ele não a alcançaria.

Cachopa respondeu à fala de Maique ainda durante o ponto e, no momento da comemoração, desferiu um tapa no colega em forma de brincadeira. A reação inusitada arrancou risadas dos "vôleifãs" nas redes sociais.

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➡️ Brasil domina a França e volta à zona de classificação da VNL Masculina

➡️ Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL Masculina

Brasil domina a França e volta à zona de classificação

Fernando Cachopa em ação pela Seleção Brasileira na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira segue viva na busca pela classificação para a fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Na noite desta quarta-feira (15), o Brasil venceu a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, pela estreia na terceira semana da fase classificatória, em Chicago, nos Estados Unidos.

Darlan foi o maior pontuador do duelo, com 13 pontos, e contribuiu para um jogo de pleno domínio do lado brasileiro. Com saques e ataques agressivos, a equipe comandada por Bernardinho saiu de situações de dificuldade para chegar à sexta vitória na VNL, subindo para a sétima colocação.

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