Central desfalca Sesc RJ Flamengo na Superliga 2026/27 Masa Kirov rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em ação pela Sérvia na VNL

A temporada de seleções resultou em uma baixa para o Sesc RJ Flamengo. A central Masa Kirov, da Sérvia, rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo em partida contra a Alemanha pela VNL no último sábado (11). Nesta terça (14), por meio de um comunicado nas redes sociais, o clube carioca detalhou a recuperação da jogadora e afirmou que ela não jogará em 2026/27.

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Kirov se lesionou no terceiro set do duelo contra a equipe alemã, em Belgrado, e a situação logo preocupou os membros da comissão técnica sérvia. Com a necessidade de passar por cirurgia confirmada, é provável que jogadora de 20 anos volte a ação entre os próximos 8 e 10 meses, desfalcando o Sesc RJ Flamengo durante esse período.

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O clube detalhou que o início da recuperação será feito na França, junto ao seu time de origem, Virtus Le Cannet. Mas há a possibilidade de Kirov retornar ao Rio de Janeiro e continuar a transição na Cidade Maravilhosa, junto ao elenco rubro-negro.

Masa Kirov em ação pela Sérvia na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Confira o comunicado do Sesc RJ Flamengo:

"Nossa meio de rede sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último domingo, durante a partida entre Sérvia e Alemanha, em Belgrado, pela Liga das Nações, e precisará ser submetida a um procedimento cirúrgico. Como a recuperação estimada é de 8 a 10 meses, ela não poderá jogar nessa temporada.

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Tanto a cirurgia quanto o início da recuperação serão feitos na França, junto ao seu clube de origem, Virtus Le Cannet, mas existe a expectativa de que Maša venha ao Rio em algum momento para estar com o time e trabalhar em seu retorno."

Masa Kirov na Superliga 2025/26

Em seu primeiro ano no Brasil, Kirov foi um dos destaques da campanha do Sesc RJ Flamengo que culminou na queda na semifinal da Superliga para o Praia Clube, após três jogos. A sérvia anotou 75 pontos de bloqueio no campeonato, ficando empatada com Diana, do Sesi Bauru, como quinta maior pontuadora no fundamento.

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