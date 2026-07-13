Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas Souza
Casado com Ana Cristina, ponteiro retorna ao grupo principal
A seleção masculina de vôlei inicia nesta semana, em Chicago, a terceira e última etapa da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026 antes da disputa das finais. Entre as novidades da lista de convocados está o ponteiro Maicon, que foi chamado para ocupar a vaga de Douglas Souza, ausente da viagem aos Estados Unidos.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Como antecipado pelo Lance!, Douglas não integraria o grupo nesta etapa da competição. Com a baixa, Maicon ganhou espaço no elenco principal após se destacar nos amistosos da Seleção B contra o Chile, disputados em Santa Catarina. Casado com a ponteira Ana Cristina, um dos principais nomes da seleção feminina, o jogador aproveitou a oportunidade e chamou atenção da comissão técnica.
Maicon já vestiu a camisa da Seleção em outras oportunidades
Apesar de ser novidade no grupo que disputará a etapa decisiva da VNL, Maicon não é estreante na Seleção Brasileira. O ponteiro já teve outras passagens pelo time nacional em 2021 na seleção sub-23, e recentemente, voltou a ganhar protagonismo nas partidas da equipe B.
Nos amistosos diante do Chile, Maicon foi um dos principais destaques do Brasil. Capitão da equipe, o ponteiro terminou o confronto com 17 pontos marcados e liderou o desempenho ofensivo da seleção comandada por Rubinho.
Agenda do Brasil na VNL
A seleção terá pela frente França, Estados Unidos, Polônia e China na última semana da fase classificatória.
- 15 de julho- Brasil x França- 18h
- 16 de julho- Brasil x Estados Unidos- 22h
- 17 de julho- Brasil x Polônia- 22h
- 19 de julho- Brasil x RP China- 14h
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Vôlei
Brasil entra em semana decisiva na VNL; veja os jogos em ChicagoHá 36 minutos
Vôlei
Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027Há 3 horas
Vôlei
Craque do Sesc Flamengo sofre mesma lesão de Julia Kudiess na VNLHá 16 horas
Vôlei
Brasil conhece adversário nas quartas de final da VNL Feminina; veja os confrontosHá 17 horas
Vôlei
Além de Julia Kudiess, veja centrais do Brasil que viveram drama com lesõesHá 19 horas
Vôlei
Brasil vai à semana decisiva da VNL sem Douglas SouzaHá 21 horas
Mais LANCE!