Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas Souza Casado com Ana Cristina, ponteiro retorna ao grupo principal

A seleção masculina de vôlei inicia nesta semana, em Chicago, a terceira e última etapa da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026 antes da disputa das finais. Entre as novidades da lista de convocados está o ponteiro Maicon, que foi chamado para ocupar a vaga de Douglas Souza, ausente da viagem aos Estados Unidos.

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Como antecipado pelo Lance!, Douglas não integraria o grupo nesta etapa da competição. Com a baixa, Maicon ganhou espaço no elenco principal após se destacar nos amistosos da Seleção B contra o Chile, disputados em Santa Catarina. Casado com a ponteira Ana Cristina, um dos principais nomes da seleção feminina, o jogador aproveitou a oportunidade e chamou atenção da comissão técnica.

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Maicon na Seleção Brasileira antes da VNL (Foto: Reprodução)

Maicon já vestiu a camisa da Seleção em outras oportunidades

Apesar de ser novidade no grupo que disputará a etapa decisiva da VNL, Maicon não é estreante na Seleção Brasileira. O ponteiro já teve outras passagens pelo time nacional em 2021 na seleção sub-23, e recentemente, voltou a ganhar protagonismo nas partidas da equipe B.

Nos amistosos diante do Chile, Maicon foi um dos principais destaques do Brasil. Capitão da equipe, o ponteiro terminou o confronto com 17 pontos marcados e liderou o desempenho ofensivo da seleção comandada por Rubinho.

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Agenda do Brasil na VNL

A seleção terá pela frente França, Estados Unidos, Polônia e China na última semana da fase classificatória.

15 de julho- Brasil x França- 18h 16 de julho- Brasil x Estados Unidos- 22h 17 de julho- Brasil x Polônia- 22h 19 de julho- Brasil x RP China- 14h

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