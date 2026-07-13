Argentina vestirá uniforme reserva contra Inglaterra e revive duelo histórico
Seleções definem uniformes para a semifinal, marcada por rivalidade histórica e reencontro na Copa
Argentina e Inglaterra definiram suas cores para o jogo decisivo, válido pelas semifinais da Copa do Mundo. Os ingleses jogarão com o uniforme principal, branco, enquanto os argentinos vestirão o uniforme reserva, azul-marinho. A Argentina só havia utilizado o uniforme reserva apenas uma vez no torneio, na vitória contra a Jordânia, por 3 a 1, ainda pela fase de grupos.
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A decisão foi tomada pela Fifa na manhã desta segunda-feira, após reunião com os representantes das duas federações, que finalizaram os detalhes da partida, que acontecerá na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), em Atlanta.
Pode-se dizer que a escolha por parte dos hermanos pode ter a ver com uma superstição da campanha de 1986, quando a Argentina derrotou a Inglaterra nas quartas de final da competição por 2 a 1, em um jogo marcado por Diego Maradona, que marcou o conhecido gol "Mão de Deus" e o chamado "Gol do século".
O confronto, além de valer vaga para a grande final da Copa do Mundo, marca o quinto encontro entre as seleções na competição e envolve um simbolismo bélico histórico. Argentina e Inglaterra, antes desta edição, se enfrentaram cinco vezes na Copa do Mundo.
Histórico em Copas
No primeiro confronto, em 1962, os ingleses venceram por 3 a 1, pela fase de grupos. Na Copa seguinte, em 1966, pelas quartas de final, os ingleses levaram a melhor novamente e seguiram com a campanha que os levaria ao primeiro e único título mundial do país. 20 anos depois, as duas seleções voltaram a se encontrar na mesma fase da competição. Naquela vez, porém, os Hermanos contaram com a genialidade (e malandragem) de Diego Maradona e avançaram rumo ao bicampeonato. Em 1998, durante as oitavas de final, após empate no tempo regulamentar, a Argentina se classificou nos pênaltis. O último encontro até então foi em 2002, pela fase de grupos, em que a Inglaterra venceu por 1 a 0. No total, foram três vitórias da Inglaterra, uma da Argentina e um empate (com classificação dos sul-americanos). Confira os cinco confrontos entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo:
- Inglaterra 3 x 1 Argentina - Copa do Mundo de 1962 - Fase de grupos
- Inglaterra 1 x 0 Argentina - Copa do Mundo de 1966 - Quartas de final
- Argentina 2 x 1 Inglaterra - Copa do Mundo de 1986 - Quartas de final
- Argentina 2 (4) x (3) 2 Inglaterra - Copa do Mundo de 1998 - Oitavas de final
- Argentina 0 x 1 Inglaterra - Copa do Mundo de 2002 - Fase de grupos
Herança das Malvinas
Quarenta anos atrás, Argentina e Inglaterra protagonizaram um dos confrontos mais marcantes da história das Copas do Mundo. Nas quartas de final do Mundial de 1986, o duelo foi carregado pelo clima de rivalidade após a Guerra das Malvinas e ficou eternizado pelo polêmico "gol de mão" de Diego Maradona. Para os ingleses, era a chance de voltar a conquistar um título mundial após duas décadas; para os argentinos, porém, a partida representava muito mais do que futebol.
O peso do confronto estava diretamente ligado ao conflito histórico das Malvinas, travado em 1982. Durante cerca de três meses, Argentina e Reino Unido disputaram o controle do arquipélago no Atlântico Sul, em uma guerra que deixou centenas de mortos e terminou com a manutenção do território sob domínio britânico. Desde então, a reivindicação dos argentinos sobre as ilhas permaneceu como um tema de forte apelo e muito ligado à identidade nacional do país sul-americano, tornando o reencontro em campo como algo simbólico que ultrapassava o campo e bola.
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