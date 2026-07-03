Douglas Santos: 'Nosso foco na Seleção Brasileira é o protagonismo coletivo' Lateral do Brasil na Copa do Mundo exalta grupo e fala do 'feijão com arroz'

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Titular da lateral-esquerda da Seleção, importante no esquema de jogo de Carlo Ancelotti e, ainda assim, um dos jogadores menos badalados do elenco, Douglas Santos falou nesta sexta-feira (3), antevéspera de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, sobre o momento da Seleção. E foi simples e direto ao responder a uma pergunta sobre uma suposta falta de protagonismo da Seleção quando o assunto são os grandes craques do Mundial.

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— A gente não está fugindo de protagonismo, estamos focando muito num protagonismo que seja coletivo, que é o que a gente vem batendo na tecla, vem trazendo isso até para vocês. Saber que cada jogador tem sua responsabilidade e seu protagonismo, para que a gente possa, como coletivo, fazer grandes jogos — declarou Douglas Santos, durante coletiva no Hotel The Ridge, que serve de concentração para o Brasil nesta Copa do Mundo.

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De acordo com Douglas Santos, os jogadores estão muito unidos e procurando ficar alheios ao que se comenta sobre o time.

— Estamos focados muito em ter motivação interna, para que durante o jogo a gente possa acertar o nosso melhor futebol — acrescentou o lateral esquerdo da Seleção Brasileira.

Douglas Santos também falou sobre a definição que tem sido muito comum sobre o futebol que ele tem apresentado pelo Brasil, classificado como "um feijão com arroz bem feito".

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— Acho que esse feijão com arroz bem temperado que todo mundo está falando aí é fazer o simples com excelência. Eu estou me preparando muito, me preparei muito para chegar até a Seleção depois de nove anos (sem ser convocado). Eu não queria perder essa oportunidade e estou fazendo aquilo que o mister (Ancelotti) e todo mundo está pedindo. Graças a Deus vem dando certo. Vou continuar dando o meu melhor para que esse feijão com arroz bem temperado possa continuar e alegrar muito todo o brasileiro.

Léo Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Santos e Luiz Henrique, durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Outros trechos da entrevista de Douglas Santos

DUELO COM A NORUEGA DE HAALAND

— A preparação vem acontecendo já há muito antes. A gente sabe que o Haaland é um centroavante que faz muito gols, mas a gente está trabalhando para que possa eliminar essas qualidades que ele têm, principalmente próximo à área. Estamos trabalhando forte para que a gente possa ir com eficiência e eliminar os pontos positivos que ele tem durante o jogo.

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MARTINELLI OU DANILO SANTOS EM BRASIL X NORUEGA

— Falando de Seleção Brasileira, para mim é uma privilégio estar aqui e saber que eu estou com os melhores jogadores do mundo. Se jogar o Martinelli ou o Danilo, eu sei que eles vão suprir ali a força do Paquetá, na forma que eu digo, do potencial para os dois. E, jogando ali mais para o meu lado, com certeza irá seguir me ajudando, assim como o Paquetá estava me ajudando em muitos jogos.

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