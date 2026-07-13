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Fifa define uniformes das semifinais da Copa do Mundo

Inglaterra e Espanha vestirão branco, enquanto Argentina e França usarão azul-marinho

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 11:14
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Mbappé com o primeiro uniforme da França (azul-marinho); Rodri com o segundo uniforme da Espanha (off-white); Bellingham com o primeiro uniforme da Inglaterra (branco); e Messi com o segundo uniforme da Argentina (azul-marinho)
Fifa define os uniformes das semifinais da Copa do Mundo (Foto: AFP)

A Fifa divulgou, nesta segunda-feira, a definição dos uniformes que serão utilizados nas semifinais da Copa do Mundo, entre Argentina e Inglaterra e França e Espanha. Os duelos decidirão os finalistas do Mundial e acontecem nesta terça (14) e quarta-feira (15). 

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    • O principal destaque da definição dos uniformes envolve justamente o reencontro entre Argentina e Inglaterra. Assim como aconteceu no histórico duelo de 1986, eternizado pelo gol da "Mão de Deus" de Diego Maradona, a seleção inglesa atuará com seu uniforme principal, inteiramente branco. A Argentina, por sua vez, entrará em campo com seu uniforme reserva, formado por camisa azul-marinho, calções pretos e meiões pretos. O confronto entre ingleses e argentinos, válido pela semifinal da Copa do Mundo, será disputado na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta.

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    Uniformes de França, Espanha, Inglaterra e Argentina definidos para as semifinais da Copa do Mundo. França de azul-marinho, assim como a Argentina; enquanto a Inglaterra vestirá branco e a Espanha vai com o segundo uniforme off-white.
    Uniformes de França, Espanha, Inglaterra e Argentina definidos para as semifinais da Copa do Mundo (Imagem: Reprodução / Fifa)

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    Na outra semifinal da Copa do Mundo, a Fifa também definiu as combinações de uniformes. A França atuará com seu uniforme principal, formado por camisa azul, calções brancos e meiões vermelhos. Já a Espanha precisará recorrer ao uniforme alternativo e entrará em campo com camisa branca, calções vermelhos e meiões brancos. O confronto entre franceses e espanhóis acontece nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas.

  • Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols.

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