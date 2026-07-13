Fifa define uniformes das semifinais da Copa do Mundo Inglaterra e Espanha vestirão branco, enquanto Argentina e França usarão azul-marinho

A Fifa divulgou, nesta segunda-feira, a definição dos uniformes que serão utilizados nas semifinais da Copa do Mundo, entre Argentina e Inglaterra e França e Espanha. Os duelos decidirão os finalistas do Mundial e acontecem nesta terça (14) e quarta-feira (15).

O principal destaque da definição dos uniformes envolve justamente o reencontro entre Argentina e Inglaterra. Assim como aconteceu no histórico duelo de 1986, eternizado pelo gol da "Mão de Deus" de Diego Maradona, a seleção inglesa atuará com seu uniforme principal, inteiramente branco. A Argentina, por sua vez, entrará em campo com seu uniforme reserva, formado por camisa azul-marinho, calções pretos e meiões pretos. O confronto entre ingleses e argentinos, válido pela semifinal da Copa do Mundo, será disputado na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta.

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Uniformes de França, Espanha, Inglaterra e Argentina definidos para as semifinais da Copa do Mundo (Imagem: Reprodução / Fifa)

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Na outra semifinal da Copa do Mundo, a Fifa também definiu as combinações de uniformes. A França atuará com seu uniforme principal, formado por camisa azul, calções brancos e meiões vermelhos. Já a Espanha precisará recorrer ao uniforme alternativo e entrará em campo com camisa branca, calções vermelhos e meiões brancos. O confronto entre franceses e espanhóis acontece nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas.

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