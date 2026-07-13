Brasil entra em semana decisiva na VNL; veja os jogos em Chicago Equipe de Bernardinho chega fora da zona de classificação

A seleção brasileira masculina de vôlei entra em quadra entre os dias 15 e 19 de julho para disputar a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) de 2026. Em Chicago, nos Estados Unidos, a equipe comandada por Bernardinho terá quatro partidas decisivas para seguir sonhando com uma vaga no mata-mata da competição.

O Brasil inicia a etapa fora da zona de classificação, com campanha de cinco vitórias e três derrotas após as duas primeiras semanas do torneio. Depois de vencer todos os compromissos disputados em casa na abertura da VNL, a seleção perdeu três dos quatro jogos realizados na Eslovênia, sendo derrotada por Ucrânia, Itália e pelos anfitriões.

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A disputa pelas vagas também conta com um cenário particular: a República Popular da China já está garantida na fase final por sediar a etapa decisiva do torneio. Como os chineses ocupam a parte inferior da classificação geral, sete vagas seguem abertas para as demais seleções.

Agenda do Brasil na VNL

A seleção terá pela frente França, Estados Unidos, Polônia e China na última semana da fase classificatória.

15 de julho- Brasil x França- 18h 16 de julho- Brasil x Estados Unidos- 22h 17 de julho- Brasil x Polônia- 22h 19 de julho- Brasil x RP China- 14h

França abre sequência decisiva para a Seleção brasileira

Primeira adversária do Brasil em Chicago, a França também chega pressionada. Atual campeã olímpica, a seleção europeia soma quatro vitórias e quatro derrotas e aparece fora da zona de classificação.

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O retrospecto recente favorece os brasileiros, que venceram nove dos últimos 15 confrontos entre as equipes. O encontro mais recente, porém, terminou com vitória francesa por 3 sets a 2, pela VNL de 2024.

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Estados Unidos vivem situação confortável

Os norte-americanos chegam à terceira semana com campanha sólida e classificação bem encaminhada. Até aqui, sofreram apenas duas derrotas, para Itália e Japão.

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Embora o histórico geral seja favorável ao Brasil, os Estados Unidos venceram quatro dos últimos cinco confrontos entre as seleções, incluindo os dois duelos disputados em 2024.

Seleção Brasileira masculina de vôlei na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Atual campeã, Polônia chega em alta

Depois de um início irregular, com derrotas para Japão e Eslovênia, a Polônia embalou cinco vitórias consecutivas e se aproximou da classificação para a fase final.

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O equilíbrio marca o histórico recente entre as equipes, mas os poloneses venceram o duelo mais recente em competições oficiais, na semifinal da VNL de 2025.

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