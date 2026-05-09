Vasco traça prioridades para a janela e define setores carentes do elenco

O Vasco já começou o planejamento para a próxima janela de transferências, que será aberta no dia 20 de julho. Após a sequência intensa de partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, a diretoria trabalha para reforçar setores considerados carentes do elenco comandado por Renato Gaúcho.

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O treinador já admitiu publicamente que o grupo atual é enxuto para suportar a maratona da temporada e revelou conversas frequentes com o presidente Pedrinho e a diretoria sobre a necessidade de novas peças.

— Converso bastante com o Pedrinho e com a diretoria. Nessa parada durante a Copa do Mundo, na abertura da janela, a gente precisa de reforços para pensar ainda maior. Tenho 24 jogadores, com três garotos da base. O nosso grupo está muito reduzido — afirmou Renato.

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Renato Gaúcho durante a coletiva do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Entre as principais prioridades do Vasco está a contratação de um segundo volante com intensidade e capacidade de dar dinâmica ao meio-campo, funcionando como o "motorzinho" da equipe. Outro foco importante é um zagueiro destro com imposição física e força no jogo aéreo, características vistas como fundamentais para aumentar a competitividade defensiva e diminuir os problemas sofridos pelo setor ao longo da temporada.

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O clube também monitora o mercado em busca de um atacante canhoto que atue pelo lado direito, cortando para o meio. A boa sequência recente de Adson pode reduzir a urgência da contratação, mas a posição segue em observação. Além disso, um centroavante está no radar para ampliar as opções ofensivas. Atualmente, Renato Gaúcho conta com David improvisado mais centralizado, Spinelli como referência aérea e Brenner oferecendo mais mobilidade no setor.

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Até aqui, o Vasco já acertou um pré-contrato com Paulinho, lateral-direito do América-MG, que chegará ao clube no meio do ano. Sem o novo investidor oficialmente sacramentado, apesar dos avanços nas negociações com Marcos Lammacchia, a tendência é que o clube mantenha o modelo utilizado nas últimas janelas: contratações com baixo investimento inicial, empréstimos com opção ou obrigação de compra, além de acordos condicionados a metas esportivas.

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